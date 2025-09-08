Série C: veja as chances de acesso do Náutico após vitória sobre o Brusque

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clube pernambucano iniciou sua trajetória na fase decisiva em busca do acesso com vitória sobre os catarinenses, fora de casa, por 1 a 0

Em grande fase na Série C, o Náutico iniciou sua campanha no quadrangular de acesso em grande estilo, ao vencer o Brusque pelo placar de 1 a 0, fora de casa.

A equipe pernambucana concentra seus esforços no duelo contra o Guarani, que será no próximo sábado (13), às 17h00 (Horário de Brasília), nos Aflitos.

Com a vitória sobre o clube catarinense, o Náutico iniciou o quadrangular com o "pé esquerdo" e aumentou suas chances de conquistar o tão sonhado acesso à Série C.

Chances de acesso do Náutico à Série C

De acordo com estatísticas publicadas pelo site "Chance de Gol", o Náutico possui aproximadamente 94% de chances de conquistar o acesso à Série B.

O site leva em conta estatísticas relacionadas à pontuação do time no quadrangular, além da performance durante a primeira fase da competição.

Chances de acesso do Náutico à Série B



Pos Time Pts J V E D GP GC SG Prob. Final Prob. Série B 1 Ponte Preta 3 1 1 0 0 1 0 1 17.1% 64.8% 2 Náutico 3 1 1 0 0 1 0 1 76.7% 94.4% 3 Brusque 0 1 0 0 1 0 1 -1 3.0% 23.2% 4 Guarani 0 1 0 0 1 0 1 -1 3.2% 17.6%

De acordo com as probabilidades de acesso baseadas na pontuação dos clubes no quadrangular decisivo, a pontuação esperada para garantir a subida dos times à Série B é de 10 pontos.

Probabilidades de acesso por pontuação

