Nautico | Notícia

Série C: veja as chances de acesso do Náutico após vitória sobre o Brusque

Clube pernambucano iniciou sua trajetória na fase decisiva em busca do acesso com vitória sobre os catarinenses, fora de casa, por 1 a 0

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 08/09/2025 às 16:14
Patrick Allan e Bruno Mezenga em comemoração de gol pelo Náutico
Patrick Allan e Bruno Mezenga em comemoração de gol pelo Náutico - Jailton Jr/JC Imagem

Em grande fase na Série C, o Náutico iniciou sua campanha no quadrangular de acesso em grande estilo, ao vencer o Brusque pelo placar de 1 a 0, fora de casa.

A equipe pernambucana concentra seus esforços no duelo contra o Guarani, que será no próximo sábado (13), às 17h00 (Horário de Brasília), nos Aflitos.

Com a vitória sobre o clube catarinense, o Náutico iniciou o quadrangular com o "pé esquerdo" e aumentou suas chances de conquistar o tão sonhado acesso à Série C.

Chances de acesso do Náutico à Série C

De acordo com estatísticas publicadas pelo site "Chance de Gol", o Náutico possui aproximadamente 94% de chances de conquistar o acesso à Série B.

O site leva em conta estatísticas relacionadas à pontuação do time no quadrangular, além da performance durante a primeira fase da competição.

Chances de acesso do Náutico à Série B

Pos Time Pts J V E D GP GC SG Prob. Final Prob. Série B
1 Ponte Preta 3 1 1 0 0 1 0 1 17.1% 64.8%
2 Náutico 3 1 1 0 0 1 0 1 76.7% 94.4%
3 Brusque 0 1 0 0 1 0 1 -1 3.0% 23.2%
4 Guarani 0 1 0 0 1 0 1 -1 3.2% 17.6%

De acordo com as probabilidades de acesso baseadas na pontuação dos clubes no quadrangular decisivo, a pontuação esperada para garantir a subida dos times à Série B é de 10 pontos.

Probabilidades de acesso por pontuação

Probabilidade de atingir o objetivo Pontos necessários para Classificação para a Final Pontos necessários para Promoção à Série B
100% 16 13
99.9% 16 11
99.5% 14 11
95% 14 10
80% 13 9
70% 12 9
50% 12 8

