Série C: veja as chances de acesso do Náutico após vitória sobre o Brusque
Clube pernambucano iniciou sua trajetória na fase decisiva em busca do acesso com vitória sobre os catarinenses, fora de casa, por 1 a 0
Em grande fase na Série C, o Náutico iniciou sua campanha no quadrangular de acesso em grande estilo, ao vencer o Brusque pelo placar de 1 a 0, fora de casa.
A equipe pernambucana concentra seus esforços no duelo contra o Guarani, que será no próximo sábado (13), às 17h00 (Horário de Brasília), nos Aflitos.
Com a vitória sobre o clube catarinense, o Náutico iniciou o quadrangular com o "pé esquerdo" e aumentou suas chances de conquistar o tão sonhado acesso à Série C.
Chances de acesso do Náutico à Série C
De acordo com estatísticas publicadas pelo site "Chance de Gol", o Náutico possui aproximadamente 94% de chances de conquistar o acesso à Série B.
O site leva em conta estatísticas relacionadas à pontuação do time no quadrangular, além da performance durante a primeira fase da competição.
Chances de acesso do Náutico à Série B
|Pos
|Time
|Pts
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|Prob. Final
|Prob. Série B
|1
|Ponte Preta
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|17.1%
|64.8%
|2
|Náutico
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|76.7%
|94.4%
|3
|Brusque
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|3.0%
|23.2%
|4
|Guarani
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|3.2%
|17.6%
De acordo com as probabilidades de acesso baseadas na pontuação dos clubes no quadrangular decisivo, a pontuação esperada para garantir a subida dos times à Série B é de 10 pontos.
Probabilidades de acesso por pontuação
|Probabilidade de atingir o objetivo
|Pontos necessários para Classificação para a Final
|Pontos necessários para Promoção à Série B
|100%
|16
|13
|99.9%
|16
|11
|99.5%
|14
|11
|95%
|14
|10
|80%
|13
|9
|70%
|12
|9
|50%
|12
|8