Nautico | Notícia

Náutico divulga parcial atualizada de ingressos para duelo contra o Guarani

A equipe comandada por Hélio dos Anjos deu um passo importante rumo à Série B e espera casa cheia para o duelo de sábado contra o Bugre.

Por João Victor Tavares Publicado em 08/09/2025 às 13:34
Náutico 1x0 Anápolis, nos Aflitos, pela Série C.
Náutico 1x0 Anápolis, nos Aflitos, pela Série C. - JAILTON JR./JC IMAGEM

O clima é de grande expectativa nos Aflitos para o confronto decisivo entre Náutico e Guarani, válido pela segunda rodada do quadrangular da Série C.

Em atualização feita nesta segunda-feira (08), o Timbu informou que mais de 10 mil ingressos já foram vendidos para o duelo, que será disputado neste sábado (13), no Recife.

Todos os ingressos de meia-entrada dos setores Vermelho, Hexa e Caldeirão estão esgotados, restando apenas bilhetes de acesso comum, com valor integral.

Uma vitória neste confronto dará à equipe comandada por Hélio dos Anjos um passo importante na caminhada rumo à Série B.

Veja valores e onde comprar

As entradas seguem disponíveis nos portais maisfieldonordeste.com.br (exclusivo para sócios) e futebolcard.com (público geral).

  • Setores 65 e 66 – Hexa: R$ 60 / R$ 30
  • Setor 64 – Calderião: R$ 60 / R$ 30
  • Setor Vermelho: R$ 100 / R$ 50
  • Setor 64 – Cadeiras: R$ 200 / R$ 100

Ficha de jogo

  • Jogo: Náutico x Guarani
  • Motivo: 2ª rodada do quadrangular da Série C
  • Data: 13 de setembro de 2025
  • Horário: 17h (horário de Brasília)
  • Local: Estádio dos Aflitos – Recife (PE)

Calendário do Náutico no quadrangular da Série C

  • 1ª rodada – Brusque 0 x 1 Náutico – Augusto Bauer
  • 2ª rodada – 13/09 (sáb) às 17h: Náutico x Guarani – Aflitos
  • 3ª rodada – 20/09 (sáb) às 17h: Náutico x Ponte Preta – Aflitos
  • 4ª rodada – 27/09 (sáb) às 17h: Ponte Preta x Náutico – Moisés Lucarelli
  • 5ª rodada – 04/10 (sáb) às 17h: Guarani x Náutico – Brinco de Ouro
  • 6ª rodada – 11/10 (sáb) às 17h: Náutico x Brusque – Aflitos

