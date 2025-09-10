Santa Cruz confirma projeto para investimento em novo CT; confira prazo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Iran Barbosa, investidor da SAF coral, afirma que equipe tricolor terá "um dos melhores CT's do Brasil" em até 36 meses após acesso á Série B

Em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (10), Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz, revelou que existe um projeto para a construção de um novo CT para o Tricolor.

O dirigente informou que ainda não existe um local definido, mas confirmou que a viabilidade da aquisição de terrenos para a construção do CT já está sendo estudada pelos investidores da SAF coral.

A construção de um novo CT faria parte do plano de investimento no patrimônio do Santa Cruz. O Arruda também irá passar por reformas.

Quando será construído o novo CT do Santa Cruz?

Segundo Bruno Rodrigues, o projeto é de que o novo CT do Santa Cruz seja construído em até 36 meses após um possível acesso coral à Série B.

O presidente tricolor também defendeu que o novo CT do Tricolor será um dos melhores do Brasil e confirmou que o terreno contará com três campos oficiais, área médica e academia.

"Nós vamos ter um novo CT, com três campos oficiais, alojamento, área médica e academia, um CT do tamanho do Santa Cruz", revelou Bruno.

Santa Cruz irá investir no Arruda

Além do CT, o principal investimento patrimonial do Santa Cruz será a reforma do Estádio do Arruda. O clube confirmou que serão desembolsados R$ 10 milhões em obras emergenciais.

Outros R$ 90 milhões serão investidos até o ano de 2028. A ideia é transformar o local em um estádio multiuso, para exploração comercial, além do futebol, com grandes shows e outros eventos.