Santa Cruz confirma projeto para investimento em novo CT; confira prazo
Iran Barbosa, investidor da SAF coral, afirma que equipe tricolor terá "um dos melhores CT's do Brasil" em até 36 meses após acesso á Série B
Em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (10), Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz, revelou que existe um projeto para a construção de um novo CT para o Tricolor.
O dirigente informou que ainda não existe um local definido, mas confirmou que a viabilidade da aquisição de terrenos para a construção do CT já está sendo estudada pelos investidores da SAF coral.
A construção de um novo CT faria parte do plano de investimento no patrimônio do Santa Cruz. O Arruda também irá passar por reformas.
Quando será construído o novo CT do Santa Cruz?
Segundo Bruno Rodrigues, o projeto é de que o novo CT do Santa Cruz seja construído em até 36 meses após um possível acesso coral à Série B.
O presidente tricolor também defendeu que o novo CT do Tricolor será um dos melhores do Brasil e confirmou que o terreno contará com três campos oficiais, área médica e academia.
"Nós vamos ter um novo CT, com três campos oficiais, alojamento, área médica e academia, um CT do tamanho do Santa Cruz", revelou Bruno.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Santa Cruz irá investir no Arruda
Além do CT, o principal investimento patrimonial do Santa Cruz será a reforma do Estádio do Arruda. O clube confirmou que serão desembolsados R$ 10 milhões em obras emergenciais.
Outros R$ 90 milhões serão investidos até o ano de 2028. A ideia é transformar o local em um estádio multiuso, para exploração comercial, além do futebol, com grandes shows e outros eventos.