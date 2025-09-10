Santa Cruz divulga divisão dos valores da SAF para reforma milionária do Estádio do Arruda
No contrato assinado pelos investidores e o presidente Bruno Rodrigues, ficou acertado um investimento inicial de R$ 100 milhões em até três anos
O torcedor do Santa Cruz já tinha a informação de que a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) irá investir R$ 100 milhões no Estádio do Arruda, mas não sabia como seria a divisão dos valores.
Em entrevista coletiva, na manhã da quarta-feira (10/09), o presidente Bruno Rodrigues informou que serão R$ 10 milhões no primeiro ano (em 2026) e o restante do investimento até 2028.
Além disso, o dirigente revelou que será construído um novo Centro de Treinamento (CT). Ainda não há terreno definido, mas a entrega é em 36 meses a partir da ascenssão do time para a Série B.
- R$ 10 milhões (obras emergenciais).
- R$ 90 milhões até três anos (2028).
O projeto prevê a transformação do Arruda em um equipamento multiuso, moderno, mantendo a capacidade para 60 mil pessoas e exploração comercial com shows, eventos corporativos.
Mudança na proposta e alteração de lei municipal
Na proposta anterior, esse número seria dividido em 15 anos. Por conta disso, a negociação travou. O imbróglio na negociação só foi resolvido entre o final do mês de julho e inicio de agosto.
A cessão de uso passou de 50 por 50 para 35 anos e prorrogáveis por mais 35. Uma lei municipal de 1952 que impede a alienação ou doação Do terreno foi cedido pela Prefeitura do Recife.