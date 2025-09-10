Santa Cruz: Maranhão precisa definir até esta quinta (11/09) se transfere jogo para Paraíba
O clube maranhense recebeu proposta e fez uma contraproposta para tirar o confronto de ida da semifinal Brasileirão Série D 2025 do Castelão
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) marcou a primeira partida entre Maranhão e Santa Cruz, pela semifinal do Brasileirão Série D 2025 para o estádio Castelão, em São Luís-MA.
Isso porque é o lugar onde o time maranhense manda seus jogos. No entanto, a diretoria recebeu uma proposta para o duelo ocorrer na cidade de João Pessoa, capital da Paraíba.
Prazo da CBF para mudança de local
De acordo com a apuração do BT, o clube enviou uma contraproposta. Pelo regulamento da CBF, a decisão tem que ser tomada até às 18h (de Brasília) desta quinta-feira (11/09).
O confronto seguiria marcado para a tarde do domingo (14/09), às 16h (horário de Brasília), e alteração seria apenas do local: aconteceria no Almeidão, que fica a 116 km do Recife.
Na fase anterior, que valeu o acesso, a Cobra Coral eliminou o América-RN, tendo uma vitória e um empate. Já o MAC surpreendeu o favorito ASA e se classificou com duas vitórias.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Data e horário do jogo de volta
Pela tabela divulgada, o jogo de volta será no dia 20 de setembro (sábado), às 19h30 (horário de Brasília), na Arena de Pernambuco. Não, no momento, expectativa de alteração da data.
- Ida: 14/09 - 16h - Maranhão x Santa Cruz
- Volta: 20/09 - 19h30 - Santa Cruz x Maranhão