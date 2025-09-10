Santa Cruz: Maranhão precisa definir até esta quinta (11/09) se transfere jogo para Paraíba

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O clube maranhense recebeu proposta e fez uma contraproposta para tirar o confronto de ida da semifinal Brasileirão Série D 2025 do Castelão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) marcou a primeira partida entre Maranhão e Santa Cruz, pela semifinal do Brasileirão Série D 2025 para o estádio Castelão, em São Luís-MA.

Isso porque é o lugar onde o time maranhense manda seus jogos. No entanto, a diretoria recebeu uma proposta para o duelo ocorrer na cidade de João Pessoa, capital da Paraíba.

Prazo da CBF para mudança de local

De acordo com a apuração do BT, o clube enviou uma contraproposta. Pelo regulamento da CBF, a decisão tem que ser tomada até às 18h (de Brasília) desta quinta-feira (11/09).

O confronto seguiria marcado para a tarde do domingo (14/09), às 16h (horário de Brasília), e alteração seria apenas do local: aconteceria no Almeidão, que fica a 116 km do Recife.

Na fase anterior, que valeu o acesso, a Cobra Coral eliminou o América-RN, tendo uma vitória e um empate. Já o MAC surpreendeu o favorito ASA e se classificou com duas vitórias.

Data e horário do jogo de volta

Pela tabela divulgada, o jogo de volta será no dia 20 de setembro (sábado), às 19h30 (horário de Brasília), na Arena de Pernambuco. Não, no momento, expectativa de alteração da data.