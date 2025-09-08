fechar
Marcelo Cabo celebra acesso do Santa Cruz e garante querer ficar até o fim do contrato

Santa Cruz empatou com o América-RN por 1x1, em Natal, e garantiu vaga na Série C de 2026 após vitória por 1x0 no jogo de ida, na Arena de Pernambuco

Por Thiago Wagner Publicado em 08/09/2025 às 16:58
Nas graças do torcedor, Marcelo está invicto no comando da equipe de Recife
Nas graças do torcedor, Marcelo está invicto no comando da equipe de Recife - Marcelo Cabo (Foto: Evelyn Victoria/Santa Cruz)

O técnico Marcelo Cabo comemorou o acesso do Santa Cruz à Série C após o empate por 1x1 contra o América-RN, neste domingo (7), na Arena das Dunas. O resultado, somado à vitória coral por 1x0 na Arena de Pernambuco, garantiu a classificação tricolor e colocou a equipe na semifinal da Série D, onde enfrentará o Maranhão.

“Tenho contrato até 2027 e meu desejo é cumprir esse compromisso aqui. Escolhi o Santa Cruz porque queria fazer história. Encontrei um grupo de homens comprometidos, um presidente sério e uma torcida que é a verdadeira alma desse clube. Esse acesso é de todos”, afirmou o treinador.

Cabo fez questão de dedicar a classificação ao torcedor coral, que marcou presença em peso durante toda a campanha, mesmo com dificuldades relatadas no acesso ao estádio em Natal.

“O Santa é o time do povo. Muitos deixam de comprar coisas para estar presentes e apoiar. Meu protesto é pelo que aconteceu com parte da nossa torcida, que teve problemas para chegar à Arena das Dunas. Esse acesso é para eles”, reforçou.

Vídeo: Dirigente confirma SAF

Sobre o jogo, o treinador reconheceu as dificuldades enfrentadas na partida de volta, mas elogiou a reação do time após sair atrás do placar. “O América é muito forte, nos incomodou bastante pelo lado esquerdo no primeiro tempo. Ajustamos no intervalo, sofremos um gol cedo, mas a equipe se recompôs. Tivemos chances claras e fomos premiados na bola parada, algo que trabalhamos muito durante a semana”, explicou.

Histórico e futuro

Com o acesso conquistado, Marcelo Cabo celebrou o feito pessoal e projetou novos objetivos. “Esse é o meu quarto acesso na carreira e talvez o mais difícil, porque o mata-mata tira o controle da competição. Agora temos dois títulos a disputar: o acesso, que já veio, e a busca por ser campeão. Vamos trabalhar para que o Santa Cruz chegue ainda mais forte na semifinal contra o Maranhão”, concluiu.

O Santa Cruz volta a campo no próximo fim de semana, pela semifinal da Série D. As datas e horários ainda serão definidos pela CBF.

