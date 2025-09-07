VÍDEO: Torcida do Santa Cruz reclama de dificuldades para entrar na Arena das Dunas
O Blog do Torcedor recebeu imagens de longa fila na entrada do estádio para o jogo das quartas de final da Série D contra o América-RN
Se não bastasse vários torcedores do Santa Cruz ficarem retidos no trajeto para Natal, pela Polícia Militar do Rio Grande do Norte, há relatos de dificuldades no acesso à Arena das Dunas.
Com isso, muitos corais que viajaram para torcer pelo acesso do clube do coração não conseguiram assistir o jogo completo de dentro do estádio, pois a bola rolou às 19h (horário de Brasília).
Em contato com a reportagem do BT, um torcedora informou que o protocolo de segurança permitiu apenas a entrada de cinco em cinco pessoas, o que causou longa fila na área externa.
Como venceu a partida de ida, o Tricolor tem a vantagem do empate contra o América-RN. O clube potiguar precisa ganhar por dois ou mais gols. Se for por um, definição nos pênaltis.
América-RN x Santa Cruz ao vivo na Rádio Jornal
A Rádio Jornal transmite o confronto com narração de Aroldo Costa, comentários de Ralph de Carvalho e João Victor Amorim nas reportagens e Marcelo Araújo no Plantão Esportivo.