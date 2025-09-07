fechar
Santa Cruz | Notícia

VÍDEO: Torcida do Santa Cruz reclama de dificuldades para entrar na Arena das Dunas

O Blog do Torcedor recebeu imagens de longa fila na entrada do estádio para o jogo das quartas de final da Série D contra o América-RN

Por Robert Sarmento Publicado em 07/09/2025 às 18:56 | Atualizado em 07/09/2025 às 19:06
Longa fila da torcida do Santa Cruz para entrar na Arena das Dunas
Longa fila da torcida do Santa Cruz para entrar na Arena das Dunas - Reprodução/Blog do Torcedor

Se não bastasse vários torcedores do Santa Cruz ficarem retidos no trajeto para Natal, pela Polícia Militar do Rio Grande do Norte, há relatos de dificuldades no acesso à Arena das Dunas.

Com isso, muitos corais que viajaram para torcer pelo acesso do clube do coração não conseguiram assistir o jogo completo de dentro do estádio, pois a bola rolou às 19h (horário de Brasília).

Leia Também

Em contato com a reportagem do BT, um torcedora informou que o protocolo de segurança permitiu apenas a entrada de cinco em cinco pessoas, o que causou longa fila na área externa.

Como venceu a partida de ida, o Tricolor tem a vantagem do empate contra o América-RN. O clube potiguar precisa ganhar por dois ou mais gols. Se for por um, definição nos pênaltis.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

América-RN x Santa Cruz ao vivo na Rádio Jornal

A Rádio Jornal transmite o confronto com narração de Aroldo Costa, comentários de Ralph de Carvalho e João Victor Amorim nas reportagens e Marcelo Araújo no Plantão Esportivo.

Leia também

Transmissão América-RN x Santa Cruz ao vivo online grátis: Com imagens, veja o resultado em tempo real
jogo do acesso

Transmissão América-RN x Santa Cruz ao vivo online grátis: Com imagens, veja o resultado em tempo real
Escalações de América-RN x Santa Cruz: Veja os titulares para jogo do acesso na Série D 2025
onze iniciais

Escalações de América-RN x Santa Cruz: Veja os titulares para jogo do acesso na Série D 2025

Compartilhe

Tags