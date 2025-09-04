Série C: Veja as chances de classificação do Náutico para a segunda divisão
O Timbu terá seu primeiro desafio no quadrangular da Série C neste domingo, quando enfrentará a equipe do Brusque, que terminou em 6º na primeira fase
O Náutico faz uma excelente campanha na Série C até o momento. Invicto há doze partidas, o Timbu terminou a primeira fase da competição na terceira colocação, com 36 pontos somados.
Durante essa fase, o clube alvirrubro conquistou 10 vitórias, 6 empates e 3 derrotas, destacando-se com o maior saldo de gols e a melhor defesa da Série C, o que o coloca como um dos grandes favoritos ao acesso para a Série B.
No quadrangular, o Náutico terá pela frente Brusque (6º), Ponte Preta (2º) e Guarani (7º), e já conhece todas as datas e horários de seus confrontos.
Chances de classificação do Náutico
Atualmente, o Timbu tem cerca de 83,4% de probabilidade de classificação para a Série B, segundo as projeções estatísticas mais recentes do site Chance de Gol.
O site também indica que é provável que o Timbu chegue à grande final da competição, com 60,2% de chance, tornando o alvirrubro a equipe com mais chances de acesso, tanto em comparação ao grupo 1 quanto ao grupo 2.
Calendário do Náutico no quadrangular da Série C
- 1ª rodada – 07/09 (dom) às 19h: Brusque x Náutico – Augusto Bauer
- 2ª rodada – 13/09 (sáb) às 17h: Náutico x Guarani – Aflitos
- 3ª rodada – 20/09 (sáb) às 17h: Náutico x Ponte Preta – Aflitos
- 4ª rodada – 27/09 (sáb) às 17h: Ponte Preta x Náutico – Moisés Lucarelli
- 5ª rodada – 04/10 (sáb) às 17h: Guarani x Náutico – Brinco de Ouro
- 6ª rodada – 11/10 (sáb) às 17h: Náutico x Brusque – Aflitos
Formato do quadrangular
O formato da fase quadrangular final segue o modelo tradicional adotado nos últimos anos. Os dois primeiros colocados de cada grupo garantem o acesso à Série B, e os líderes de cada grupo disputam a final para determinar o campeão da competição.
Portanto, o Náutico, ao lado de Ponte Preta, Brusque e Guarani, disputará a fase quadrangular com o objetivo de conquistar uma das duas vagas para a Série B de 2026 e, se possível, o título da Série C de 2025.