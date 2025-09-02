5 motivos para acreditar no acesso do Náutico à Série B
O Timbu está empolgado para o quadrangular da competição e chega com muita moral após a bela campanha realizada na primeira fase da Série C.
Em busca do acesso à Série B, o Náutico se prepara para a fase decisiva da Série C. A partir do próximo domingo, 7 de setembro, o Timbu enfrentará seu primeiro adversário no quadrangular: o Brusque, às 19h (horário de Brasília).
Nessa etapa, apenas quatro equipes avançarão, com as duas melhores de cada grupo garantindo vaga na Série B.
O formato da segunda fase será em turno e returno, ou seja, cada equipe disputará 6 jogos antes do encerramento. Ao final, as duas primeiras colocadas disputarão a grande final, que definirá o campeão da Série C.
Confira alguns motivos para acreditar no acesso do Náutico
Melhor defesa da Série C
Em 19 rodadas na primeira fase da Série C de 2025, a equipe alvirrubra sofreu apenas 7 gols, sendo a menos vazada da competição. Além disso, terminou com o maior saldo de gols, +18, consolidando-se como um dos times mais fortes da primeira fase.
Sequência de jogos sem perder
Além de tomar poucos gols na competição, o Timbu chega com muita moral ao quadrangular. A última derrota foi no dia 24 de maio, diante da Ponte Preta, por 1 a 0.
Desde então, o Alvirrubro soma 12 jogos de invencibilidade na Série C, ganhando cada vez mais confiança.
Força da torcida
O Náutico tem a maior média de público da Série C deste ano: 7.622 torcedores por jogo. No total, foram 68.599 presentes em 9 partidas no Estádio dos Aflitos.
Nesta reta final, o clube ainda lançou uma campanha especial, promovendo uma casadinha para os três jogos decisivos em casa, chamando a torcida para empurrar o time na fase final.
Hélio dos Anjos
Desde a chegada do treinador, ídolo da torcida alvirrubra, o time mudou da água para o vinho: ganhou identidade, passou a vencer com personalidade e voltou a ser temido nos Aflitos, além de respeitado ao longo da competição.
Hélio também conseguiu recuperar a confiança de jogadores importantes, como o lateral Arnaldo, o meia Patrick Allan e o zagueiro Igor Fernandes, que se tornaram pilares da equipe.
Elenco unido
Além do bom trabalho e dos ótimos resultados até aqui, o elenco do Timbu mostra união e foco em um só objetivo. O
grupo tem evitado problemas externos e acolhido bem os reforços, que rapidamente se entrosaram com os demais jogadores.