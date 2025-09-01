fechar
Nautico | Notícia

Náutico não pagará a multa para usar Mateus Silva contra Ponte Preta, diz Hélio

O zagueiro rescindiu o contrato com a Macaca para fechar com o clube alvirrubro, porém, o time de Campinas ainda paga 50% do salário do jogador

Por Davi Saboya Publicado em 01/09/2025 às 22:17
Mateus Silva, zagueiro do Náutico
Mateus Silva, zagueiro do Náutico - Gabriel França/CNC

O técnico Hélio dos Anjos afirmou que o Náutico não pagará a multa do contrato para utilizar o zagueiro Mateus Silva contra a Ponte Preta. A informação foi divulgada pelo próprio, nesta segunda-feira (1), em entrevista exclusiva ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal.

Mateus Silva rescindiu o contrato com a Ponte Preta para fechar com o Náutico. Porém, a equipe de Campinas ainda arca com 50% do salário do jogador. No vínculo, existe a cláusula que não permite a utilização do jogador e ainda estipula a multa de R$ 1 milhão para a utilização.

Leia Também

O defensor é titular absoluta no time do Náutico do técnico Hélio dos Anjos. Ele foi contratado por indicação do treinador, estreou como titular e não perdeu a posição. No total, participou de 7 confrontos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Sem Mateus Silva, a tendência é que a zaga do Náutico seja formada por Carlinhos e João Maistro. Além disso, o treinador ainda possui como opções: Rayan e o prata da casa Índio.

O Náutico enfrenta a Ponte Preta na 3ª e 4ª rodada do Grupo C do Quadrangular Final da Série C do Campeonato Brasileiro. O primeiro jogo nos Aflitos, no dia 20 de setembros, e a segunda partida no Moisés Lucareli, no dia 27 de setembro.

Náutico na Série C

Depois de encerrar a primeira fase da Série C com vitória sobre o Ituano, o Náutico encara o Brusque na abertura do Quadrangular Final. O duelo acontece no próximo domingo (7), às 19h, no estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina.

Leia também

Guilherme dos Anjos destaca confiança do elenco do Náutico antes do quadrangular da Série C
Timbu

Guilherme dos Anjos destaca confiança do elenco do Náutico antes do quadrangular da Série C
CBF divulga data de todos os jogos do Náutico no quadrangular da Série C
Timbu

CBF divulga data de todos os jogos do Náutico no quadrangular da Série C

Compartilhe

Tags