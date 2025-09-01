Náutico não pagará a multa para usar Mateus Silva contra Ponte Preta, diz Hélio
O zagueiro rescindiu o contrato com a Macaca para fechar com o clube alvirrubro, porém, o time de Campinas ainda paga 50% do salário do jogador
O técnico Hélio dos Anjos afirmou que o Náutico não pagará a multa do contrato para utilizar o zagueiro Mateus Silva contra a Ponte Preta. A informação foi divulgada pelo próprio, nesta segunda-feira (1), em entrevista exclusiva ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal.
Mateus Silva rescindiu o contrato com a Ponte Preta para fechar com o Náutico. Porém, a equipe de Campinas ainda arca com 50% do salário do jogador. No vínculo, existe a cláusula que não permite a utilização do jogador e ainda estipula a multa de R$ 1 milhão para a utilização.
O defensor é titular absoluta no time do Náutico do técnico Hélio dos Anjos. Ele foi contratado por indicação do treinador, estreou como titular e não perdeu a posição. No total, participou de 7 confrontos.
Sem Mateus Silva, a tendência é que a zaga do Náutico seja formada por Carlinhos e João Maistro. Além disso, o treinador ainda possui como opções: Rayan e o prata da casa Índio.
O Náutico enfrenta a Ponte Preta na 3ª e 4ª rodada do Grupo C do Quadrangular Final da Série C do Campeonato Brasileiro. O primeiro jogo nos Aflitos, no dia 20 de setembros, e a segunda partida no Moisés Lucareli, no dia 27 de setembro.
Náutico na Série C
Depois de encerrar a primeira fase da Série C com vitória sobre o Ituano, o Náutico encara o Brusque na abertura do Quadrangular Final. O duelo acontece no próximo domingo (7), às 19h, no estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina.