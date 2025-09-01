Guilherme dos Anjos destaca confiança do elenco do Náutico antes do quadrangular da Série C
A equipe alvirrubra não terá vida fácil na segunda fase da competição, onde irá encarar o time do Brusque, a Ponte Preta e o Guarani.
O Náutico chega fortalecido para o quadrangular da Série C após a vitória convincente sobre o Ituano, por 3 a 0, nos Aflitos, no último sábado (30). O resultado garantiu o Timbu na terceira colocação da tabela, com 36 pontos, e deu moral ao elenco para encarar a fase decisiva contra Ponte Preta, Guarani e Brusque.
Em entrevista coletiva, o auxiliar técnico Guilherme dos Anjos destacou que o desempenho na reta final da primeira fase trouxe ainda mais confiança ao grupo.
“O elenco se preparou muito para chegar até aqui. A vitória contra o Ituano não apenas consolidou nossa posição, como mostrou que estamos mentalmente fortes para iniciar esse novo desafio”, afirmou.
O auxiliar também ressaltou que a união será um dos pilares da equipe na busca pelo acesso. Para ele, a regularidade apresentada na campanha e o apoio da torcida nos Aflitos precisam se repetir nesta nova etapa.
“Sabemos que não será fácil, mas o ambiente é de confiança. Os atletas estão conscientes da responsabilidade e unidos no objetivo de recolocar o Náutico na Série B”, completou.
Calendário do Náutico no quadrangular da Série C
A CBF ainda irá confirmar datas e horários, mas os jogos seguem a ordem prevista:
- 1ª rodada – 07/09 (sáb) ou 08/09 (dom): Brusque x Náutico – Augusto Bauer
- 2ª rodada – 14/09 (sáb) ou 15/09 (dom): Náutico x Guarani – Aflitos
- 3ª rodada – 21/09 (sáb) ou 22/09 (dom): Náutico x Ponte Preta – Aflitos
- 4ª rodada – 28/09 (sáb) ou 29/09 (dom): Ponte Preta x Náutico – Moisés Lucarelli
- 5ª rodada – 05/10 (sáb) ou 06/10 (dom): Guarani x Náutico – Brinco de Ouro
- 6ª rodada – 12/10 (sáb) ou 13/10 (dom): Náutico x Brusque – Aflitos
