Guilherme dos Anjos destaca confiança do elenco do Náutico antes do quadrangular da Série C

A equipe alvirrubra não terá vida fácil na segunda fase da competição, onde irá encarar o time do Brusque, a Ponte Preta e o Guarani.

O Náutico chega fortalecido para o quadrangular da Série C após a vitória convincente sobre o Ituano, por 3 a 0, nos Aflitos, no último sábado (30). O resultado garantiu o Timbu na terceira colocação da tabela, com 36 pontos, e deu moral ao elenco para encarar a fase decisiva contra Ponte Preta, Guarani e Brusque.

Em entrevista coletiva, o auxiliar técnico Guilherme dos Anjos destacou que o desempenho na reta final da primeira fase trouxe ainda mais confiança ao grupo.

“O elenco se preparou muito para chegar até aqui. A vitória contra o Ituano não apenas consolidou nossa posição, como mostrou que estamos mentalmente fortes para iniciar esse novo desafio”, afirmou.

O auxiliar também ressaltou que a união será um dos pilares da equipe na busca pelo acesso. Para ele, a regularidade apresentada na campanha e o apoio da torcida nos Aflitos precisam se repetir nesta nova etapa.

“Sabemos que não será fácil, mas o ambiente é de confiança. Os atletas estão conscientes da responsabilidade e unidos no objetivo de recolocar o Náutico na Série B”, completou.

Calendário do Náutico no quadrangular da Série C

A CBF ainda irá confirmar datas e horários, mas os jogos seguem a ordem prevista:

1ª rodada – 07/09 (sáb) ou 08/09 (dom): Brusque x Náutico – Augusto Bauer

– 07/09 (sáb) ou 08/09 (dom): Brusque x Náutico – Augusto Bauer 2ª rodada – 14/09 (sáb) ou 15/09 (dom): Náutico x Guarani – Aflitos

– 14/09 (sáb) ou 15/09 (dom): Náutico x Guarani – Aflitos 3ª rodada – 21/09 (sáb) ou 22/09 (dom): Náutico x Ponte Preta – Aflitos

– 21/09 (sáb) ou 22/09 (dom): Náutico x Ponte Preta – Aflitos 4ª rodada – 28/09 (sáb) ou 29/09 (dom): Ponte Preta x Náutico – Moisés Lucarelli

– 28/09 (sáb) ou 29/09 (dom): Ponte Preta x Náutico – Moisés Lucarelli 5ª rodada – 05/10 (sáb) ou 06/10 (dom): Guarani x Náutico – Brinco de Ouro

– 05/10 (sáb) ou 06/10 (dom): Guarani x Náutico – Brinco de Ouro 6ª rodada – 12/10 (sáb) ou 13/10 (dom): Náutico x Brusque – Aflitos

Melhores momentos Náutico 3 x 0 Ituano - Série C