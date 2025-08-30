fechar
Nautico | Notícia

Náutico 3x0 Ituano: Veja os melhores momentos do jogo válido pela Série C

Samuel Otusanya e Carlinhos marcaram os gols da vitória alvirrubra, neste sábado, em jogo válido pela última rodada a primeira fase da Série C

Por Davi Saboya Publicado em 30/08/2025 às 22:27
Samuel Otusanya em comemoração do 1º gol do Náutico sobre o Ituano pela Série C
Samuel Otusanya em comemoração do 1º gol do Náutico sobre o Ituano pela Série C - Gabriel Franca/CNC

Mesmo com um time misto, o Náutico dominou o Ituano e o venceu por 3x0, neste sábado (30), no estádio dos Aflitos. O jogo, que foi válido pela última rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, garantiu a 10ª vitória do time.

Os gols foram marcados pelo atacante Samuel Otusanya (2x) e pelo zagueiro Carlinhos. Com o resultado, o Náutico terminou a primeira fase da Série C em 3º lugar, com 36 pontos, a mesma pontuação da vice-líder Ponte Preta.

Veja os melhores momentos de Náutico 3x0 Ituano

A equipe alvirrubra também chegou à marca de 12 jogos invictos, com a melhor defesa da competição (apenas 7 gols sofridos) e um ataque que balançou as redes 25 vezes.

