CBF divulga data de todos os jogos do Náutico no quadrangular da Série C

O Timbu já conheceu todas as datas de seus próximos confrontos na Série C, que poderão garantir sua classificação para a segunda divisão.

A CBF divulgou as datas de todos os jogos do Náutico no quadrangular, que será realizado de 07/09 (domingo) a 11/10. Todas as partidas, exceto a primeira, estão programadas para ocorrer aos sábados, às 17h (horário de Brasília).

Após esta fase, apenas quatro equipes avançarão, com as duas melhores de cada grupo garantindo vaga na disputa da Série B.

O formato da segunda fase seguirá o turno e returno, ou seja, cada equipe disputará 6 jogos antes do encerramento desta etapa. Ao final, as duas primeiras colocadas se enfrentarão na grande final para decidir quem levará o título da Série C.

Calendário do Náutico no quadrangular da Série C

1ª rodada – 07/09 (dom) às 19h: Brusque x Náutico – Augusto Bauer

– 07/09 (dom) às 19h: Brusque x Náutico – Augusto Bauer 2ª rodada – 13/09 (sáb) às 17h: Náutico x Guarani – Aflitos

– 13/09 (sáb) às 17h: Náutico x Guarani – Aflitos 3ª rodada – 20/09 (sáb) às 17h: Náutico x Ponte Preta – Aflitos

– 20/09 (sáb) às 17h: Náutico x Ponte Preta – Aflitos 4ª rodada – 27/09 (sáb) às 17h: Ponte Preta x Náutico – Moisés Lucarelli

– 27/09 (sáb) às 17h: Ponte Preta x Náutico – Moisés Lucarelli 5ª rodada – 04/10 (sáb) às 17h: Guarani x Náutico – Brinco de Ouro

– 04/10 (sáb) às 17h: Guarani x Náutico – Brinco de Ouro 6ª rodada – 11/10 (sáb) às 17h: Náutico x Brusque – Aflitos

Náutico anuncia pacote de ingressos para o quadrangular da Série C

O Náutico anunciou um pacote promocional de ingressos para os três jogos no estádio dos Aflitos pelo quadrangular da Série C, com valores entre R$ 150 e R$ 200.

Os ingressos podem ser comprados pelo site da FutebolCard (público geral) e MaisFielNordeste (sócios), com limite de 2 mil por setor.

Confira os valores para os três jogos nos Aflitos: