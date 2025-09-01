Náutico: Hélio dos Anjos confirma negociação avançada com meia do Goiás
Vitinho deve ser oficializado como o novo reforço do Timbu para a disputa do Quadrangular Final da Série C do Campeonato Brasileiro
O técnico Hélio dos Anjos confirmou que o Náutico está próximo de oficializar a contratação do meia Vitinho. Em entrevista exclusiva ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, nesta segunda-feira (27), ele afirmou que o jogador já demonstrou interesse em fechar com o Timbu. Além disso, revelou que entrou em contato com o técnico Vagner Mancini, que comanda o Goiás.
"O Vitinho, na minha visão, está mais jogado. Hoje, conversei logo com o Mancini, que é um irmão que o futebol me proporcionou. Ele estava trabalhando com o jogador há quatro meses. Sempre gosto de conversar com os treinadores", comentou Hélio.
O comandante alvirrubro ainda admitiu que o Náutico buscou a contratação do meia Léo Citadini. Porém, o jogador preferiu fechar com o Operário, que disputa a Série B. Apesar disso, Hélio dos Anjos frisou que Vitinho deve chegar em uma condição melhor que Citadini.
Aos 21 anos, Vitinho pertence ao Cruzeiro e estava emprestado ao Goiás. Ele é cria das categorias de base da Ponte Preta, onde trabalhou com o técnico do Náutico na temporada 2022.
Neste ano de 2025, Vitinho disputou 19 jogos, marcou três gols e realizou uma assistência. A última partida aconteceu no empate por 1x1 do Goiás diante do Criciúma pela Série B.
Vale destacar que a janela de transferências da Série C se encerra nesta terça-feira (2). Depois da vitória sobre o Ituano, o Náutico encara o Brusque, fora de casa, na primeira rodada do Quadrangular Final.
Disputa no Náutico
Assinando o contrato, Vitinho disputará uma vaga no setor de armação do meio-campo com Patrick Allan, o prata da casa Felipe Redalli e ainda Lucas Cardoso, que está em fase final de recuperação da lesão no joelho. Segundo Hélio dos Anjos, Lucas pode ficar à disposição para 2ª ou 3ª rodada do Quadrangular Final da Série C.