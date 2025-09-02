fechar
Nautico | Notícia

Náutico: Paulo Sérgio treina normalmente e deve jogar contra o Brusque

Atacante está recuperado de lesão muscular e reforçará o Timbu na primeira rodada do Quadrangular Final da Série C do Campeonato Brasileiro

Por Davi Saboya Publicado em 02/09/2025 às 5:12
Paulo Sérgio, atacante do Náutico
Paulo Sérgio, atacante do Náutico - Gabriel França/CNC

O atacante Paulo Sérgio deve reforçar o Náutico diante do Brusque, na primeira rodada do Quadrangular Final da Série C. Em entrevista exclusiva ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, o técnico Hélio dos Anjos revelou que o jogador já está treinando normalmente. Ele estava no departamento médico em recuperação de uma lesão muscular na coxa.

"Paulo (Sérgio) já trabalha normalmente com o elenco", afirmou Hélio, que sinalizou que o goleiro Muriel também deve ficar apto para o jogo contra o Brusque. "Muriel já iniciou a treinar a parte técnica", comentou.

Leia Também

Hélio dos Anjos ainda explicou que o zagueiro Mateus Silva e o volante Auremir estão na transição física em recuperação das respectivas contusões. Além disso, admitiu que o meia Lucas Cardoso deve passar, pelo menos, mais uma rodada fora do time.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

"Mateus e Auremir iniciaram o treinamento físico. Tive uma reunião com o nosso preparador físico, que me perguntou se gostaria de contar com eles para o próximo jogo. Auremir é mais articular, é mais delicado, enquanto Mateus já é muscular", disse o treinador.

"Lucas só devemos contar para o segundo jogo. Não quero ter pressa e acelerar nenhum processo. Ele deve começar nesta semana a transição física", acrescentou.

Náutico na Série C

O Náutico disputa o primeiro jogo do Quadrangular Final da Série C no próximo dia 7 de setembro (domingo). Às 19h (de Brasília), o Timbu visita o Brusque, no estádio Augusto Bauer.

  • 07/09 - 19h - Brusque x Náutico
  • 13/09 - 17h - Náutico x Guarani
  • 20/09 - 17h - Náutico x Brusque
  • 27/09 - 17h - Ponte Preta x Náutico
  • 04/10 - 17h - Guarani x Náutico
  • 11/10 - 17h - Náutico x Brusque

Leia também

Guilherme dos Anjos destaca confiança do elenco do Náutico antes do quadrangular da Série C
Timbu

Guilherme dos Anjos destaca confiança do elenco do Náutico antes do quadrangular da Série C
CBF divulga data de todos os jogos do Náutico no quadrangular da Série C
Timbu

CBF divulga data de todos os jogos do Náutico no quadrangular da Série C

Compartilhe

Tags