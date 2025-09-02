Náutico: Paulo Sérgio treina normalmente e deve jogar contra o Brusque
Atacante está recuperado de lesão muscular e reforçará o Timbu na primeira rodada do Quadrangular Final da Série C do Campeonato Brasileiro
O atacante Paulo Sérgio deve reforçar o Náutico diante do Brusque, na primeira rodada do Quadrangular Final da Série C. Em entrevista exclusiva ao Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, o técnico Hélio dos Anjos revelou que o jogador já está treinando normalmente. Ele estava no departamento médico em recuperação de uma lesão muscular na coxa.
"Paulo (Sérgio) já trabalha normalmente com o elenco", afirmou Hélio, que sinalizou que o goleiro Muriel também deve ficar apto para o jogo contra o Brusque. "Muriel já iniciou a treinar a parte técnica", comentou.
Hélio dos Anjos ainda explicou que o zagueiro Mateus Silva e o volante Auremir estão na transição física em recuperação das respectivas contusões. Além disso, admitiu que o meia Lucas Cardoso deve passar, pelo menos, mais uma rodada fora do time.
"Mateus e Auremir iniciaram o treinamento físico. Tive uma reunião com o nosso preparador físico, que me perguntou se gostaria de contar com eles para o próximo jogo. Auremir é mais articular, é mais delicado, enquanto Mateus já é muscular", disse o treinador.
"Lucas só devemos contar para o segundo jogo. Não quero ter pressa e acelerar nenhum processo. Ele deve começar nesta semana a transição física", acrescentou.
Náutico na Série C
O Náutico disputa o primeiro jogo do Quadrangular Final da Série C no próximo dia 7 de setembro (domingo). Às 19h (de Brasília), o Timbu visita o Brusque, no estádio Augusto Bauer.
- 07/09 - 19h - Brusque x Náutico
- 13/09 - 17h - Náutico x Guarani
- 20/09 - 17h - Náutico x Brusque
- 27/09 - 17h - Ponte Preta x Náutico
- 04/10 - 17h - Guarani x Náutico
- 11/10 - 17h - Náutico x Brusque