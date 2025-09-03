fechar
Náutico anuncia contratação de jogador emprestado por clube da Série A

Com foco total no Quadrangular da Série C, o professor Hélio dos Anjos procura dar os últimos ajustes na equipe antes do fim da temporada.

Por João Victor Tavares Publicado em 03/09/2025 às 12:51
Hélio dos Anjos, técnico do Náutico
Hélio dos Anjos, técnico do Náutico - Reprodução: Gabriel França/ Náutico

O Náutico anunciou a contratação de mais um reforço visando a reta final da Série C. O meia Vitinho, que estava no Goiás, mas pertence ao Cruzeiro, chega por empréstimo até o final desta temporada.

Vitinho, de 21 anos, é formado na base da Ponte Preta, clube onde trabalhou com o técnico Hélio dos Anjos em 2022, sendo indicado pelo comandante para reforçar o setor criativo do Timbu.

O meia foi contratado pelo Cruzeiro ainda no sub-20 e, pelo time principal mineiro, entrou em campo 25 vezes, marcando um gol e dando uma assistência.

Meio-campistas do Náutico 

Além de Vitinho, recém-chegado à equipe alvirrubra, o time possui mais 3 meio-campistas ofensivos, que são:

  • Felipe Redaelli – base
  • Lucas Cardoso
  • Patrick Allan

Lucas Cardoso se recupera de lesão e pode ficar à disposição para a 2ª ou 3ª rodada do Quadrangular Final da Série C.

Números de Vitinho em 2025

Na temporada 2025, Vitinho atuou em 20 jogos ao todo, somando 977 minutos em campo, 3 gols e 1 assistência. Pelo Goiás, ele disputou:

  • Série B: 9 jogos, 346 minutos, 1 gol e 1 assistência.
  • Campeonato Goiano: 8 jogos, 454 minutos e 1 gol.
  • Copa Verde: 2 jogos, 151 minutos e 1 gol.

Pelo Cruzeiro, Vitinho participou de apenas 1 jogo no Campeonato Mineiro, atuando 26 minutos sem gols ou assistências.

