Quantos pontos o Náutico precisa para subir à Série B? Confira projeção atualizada
O Timbu está empolgado para disputar a próxima fase da Série C, onde enfrentará Brusque, Ponte Preta e Guarani; apenas duas equipes se classificarão.
Está finalizada a primeira fase da Série C, e o Náutico disputará o quadrangular da competição após uma bela campanha, que garantiu a terceira colocação na tabela com 36 pontos.
Além disso, a equipe teve a melhor defesa e o melhor saldo de gols da primeira fase, credenciando-se como uma das grandes favoritas ao acesso.
Mas afinal, quantos pontos o Timbu precisa somar para garantir a classificação à Série B?
Qual a meta do Timbu no quadrangular?
Analisando os últimos anos da competição, a pontuação de corte para subir de divisão costuma girar em torno dos 9 ou 10 pontos. Esse número tem se mostrado uma média segura para não depender de critérios de desempate:
- 2020 – Brusque e Londrina se classificaram com 9 pontos
- 2021 – Novorizontino e Criciúma se classificaram com 9 pontos
- 2022 – Vitória com 9 pontos e Botafogo-SP com 10 pontos
- 2023 – Operário com 7 pontos e Paysandu com 10 pontos
- 2024 – Remo com 9 pontos e Ferroviária com 10 pontos
Para garantir a classificação à Série B, o Timbu precisará conquistar, no mínimo, 3 vitórias para brigar na parte de cima do grupo.
Calendário do Náutico no quadrangular da Série C
- 1ª rodada – 07/09 (dom) às 19h: Brusque x Náutico – Augusto Bauer
- 2ª rodada – 13/09 (sáb) às 17h: Náutico x Guarani – Aflitos
- 3ª rodada – 20/09 (sáb) às 17h: Náutico x Ponte Preta – Aflitos
- 4ª rodada – 27/09 (sáb) às 17h: Ponte Preta x Náutico – Moisés Lucarelli
- 5ª rodada – 04/10 (sáb) às 17h: Guarani x Náutico – Brinco de Ouro
- 6ª rodada – 11/10 (sáb) às 17h: Náutico x Brusque – Aflitos