Nautico | Notícia

Náutico se apega a bom retrospecto diante do Brusque para iniciar quadrangular com vitória

Timbu inicia sua trajetória no quadrangular decisivo da Série C diante do Quadricolor. Equipes se enfrentaram seis vezes nos últimos cinco anos

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 02/09/2025 às 13:15 | Atualizado em 02/09/2025 às 13:19
Imagem de Náutico 0 x 0 Brusque, pela Série C 2025
Imagem de Náutico 0 x 0 Brusque, pela Série C 2025 - Reprodução: Gabriel França/ Náutico

O Náutico inicia sua trajetória no quadrangular final da Série C diante do Brusque, no próximo domingo (07), às 19h00 (Horário de Brasília). O confronto será disputado no Estádio Augusto Bauer.

Para começar com o pé direito, o Timbu espera se apegar ao retrospecto positivo diante da equipe catarinense.

As duas equipes se enfrentaram seis vezes desde 2021, com vantagem para o clube pernambucano. O Náutico foi derrotado apenas uma vez diante de seu próximo adversário.

Confira o retrospecto de Náutico x Brusque

Em seu último confronto, Náutico e Brusque ficaram no empate em 0 a 0. As duas equipes também haviam ficado no empate na partida anterior, por 2 a 2.

Anteriormente, no entanto, o Náutico havia vencido suas duas últimas partidas diante dos catarinenses, que venceram o Timbu apenas uma vez. O fato ocorreu em 2021, pela Série B, por 4 a 3.

Todos os duelos entre Náutico e Brusque

  • 04/05/2025 – Náutico 0 x 0 Brusque – Série C
  • 19/08/2023 – Brusque 2 x 2 Náutico – Série C
  • 10/09/2022 – Náutico 1 x 0 Brusque – Série B
  • 04/06/2022 – Brusque 1 x 2 Náutico – Série B
  • 02/11/2021 – Brusque 4 x 3 Náutico – Série B
  • 24/07/2021 – Náutico 1 x 1 Brusque – Série B

O Náutico está no Grupo C do quadrangular da Série C, onde irá enfrentar Brusque, Ponte Preta e Guarani. A equipe pernambucana precisa ser uma das duas primeiras colocadas ao final da primeira fase para garantir a classificação.

