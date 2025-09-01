Série C 2025: CBF divulga tabela detalhada do Quadrangular do Acesso
Náutico estreia contra o Brusque, em Santa Catarina, mesmo adversário da última rodada, nos Aflitos; clássico entre Ponte e Guarani encerra competição
A CBF divulgou na noite desta segunda-feira (1), a tabela detalhada dos dois quadrangulares da segunda fase da Série C 2025.
Popularmente conhecida como "Quadrangular do Acesso", esta fase conta com dois grupos, definidos pela classificação geral da primeira fase, com quatro times cada.
Ao todo, serão disputadas seis rodadas em cada quadrangular. Os dois melhores classificados em cada quadrangular, conquistam o acesso à Série B 2026.
Destaque para os jogos do Grupo C. Único pernambucano na disputa pelo acesso, o Náutico estreia fora de casa contra o Brusque e encerra sua campanha contra a mesma equipe, mas nos Aflitos.,
Portanto, o "Dérbi Campineiro" entre Ponte Preta e Guarani acontecerão também na primeira e na última rodada.
Veja a tabela completa com datas e horários dos jogos:
Tabela da segunda fase da Série C 2025
Grupo B
- Caxias
- Londrina
- São Bernardo
- Floresta
1ª rodada
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
- Sábado, 06/09 - São Bernardo x Londrina - 19h30
- Domingo 07/09 - Floresta x Brusque - 16h30
2ª rodada
- Sábado, 13/09 - Caxias x São Bernardo - 19h30
- Domingo, 14/09 - Londrina x Floresta - 16h30
3ª rodada
- Sábado 20/09 - Londrina x Caxias - 19h30
- Domingo 21/09 - Floresta x São Bernardo - 16h30
4ª rodada
- Domingo, 28/09 - São Bernardo x Floresta - 16h30
- Domingo, 28/09 - Caxias x Londrina - 19h
5ª rodada
- Domingo, 05/10 - Floresta x Londrina - 16h30
- Domingo, 05/10 - São Bernardo x Caxias - 19h
6ª rodada
- Sábado, 11/10 - Caxias x Floresta - 17h
- Sábado, 11/10 - Londrina x São Bernardo - 17h
Grupo C
- Ponte Preta
- Náutico
- Brusque
- Guarani
1ª rodada
- Sábado, 06/09 - Guarani x Ponte Preta - 17h
- Domingo, 07/09 - Brusque x Náutico - 19h
2ª rodada
- Sábado, 13/09 - Náutico x Guarani - 17h
- Domingo, 14/09 - Ponte Preta x Brusque - 19h
3ª rodada
- Sábado 20/09 - Náutico x Ponte Preta - 17h
- Domingo 21/09 - Guarani x Brusque - 19h
4ª rodada
- Sábado, 27/09 - Ponte Preta x Náutico - 17h
- Sábado, 27/09 - Brusque x Guarani - 19h30
5ª rodada
- Sábado, 04/10 - Guarani x Náutico - 17h
- Sábado, 04/10 - Brusque x Ponte Preta - 19h30
6ª rodada
- Sábado, 11/10 - Ponte Preta x Guarani - 17h
- Sábado, 11/10 - Náutico x Brusque - 17h