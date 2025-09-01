fechar
Futebol | Notícia

Série C 2025: CBF divulga tabela detalhada do Quadrangular do Acesso

Náutico estreia contra o Brusque, em Santa Catarina, mesmo adversário da última rodada, nos Aflitos; clássico entre Ponte e Guarani encerra competição

Por Victor Peixoto Publicado em 01/09/2025 às 20:50
Tabela do Náutico na segunda fase da Série C
Tabela do Náutico na segunda fase da Série C - Reprodução / Náutico

CBF divulgou na noite desta segunda-feira (1), a tabela detalhada dos dois quadrangulares da segunda fase da Série C 2025.

Popularmente conhecida como "Quadrangular do Acesso", esta fase conta com dois grupos, definidos pela classificação geral da primeira fase, com quatro times cada.

Ao todo, serão disputadas seis rodadas em cada quadrangular. Os dois melhores classificados em cada quadrangular, conquistam o acesso à Série B 2026.

Destaque para os jogos do Grupo C. Único pernambucano na disputa pelo acesso, o Náutico estreia fora de casa contra o Brusque e encerra sua campanha contra a mesma equipe, mas nos Aflitos.,

Portanto, o "Dérbi Campineiro" entre Ponte Preta e Guarani acontecerão também na primeira e na última rodada.

Veja a tabela completa com datas e horários dos jogos:

Tabela da segunda fase da Série C 2025

Grupo B

  • Caxias
  • Londrina
  • São Bernardo
  • Floresta

1ª rodada

  • Sábado, 06/09 - São Bernardo x Londrina - 19h30
  • Domingo 07/09 - Floresta x Brusque - 16h30

2ª rodada

  • Sábado, 13/09 - Caxias x São Bernardo - 19h30
  • Domingo, 14/09 - Londrina x Floresta - 16h30

3ª rodada

  • Sábado 20/09 - Londrina x Caxias - 19h30
  • Domingo 21/09 - Floresta x São Bernardo - 16h30

4ª rodada

  • Domingo, 28/09 - São Bernardo x Floresta - 16h30 
  • Domingo, 28/09 - Caxias x Londrina - 19h

5ª rodada

  • Domingo,  05/10 - Floresta x Londrina - 16h30
  • Domingo, 05/10 - São Bernardo x Caxias - 19h

6ª rodada

  • Sábado, 11/10 - Caxias x Floresta - 17h
  • Sábado, 11/10 - Londrina x São Bernardo - 17h

Grupo C

  • Ponte Preta
  • Náutico
  • Brusque
  • Guarani

1ª rodada

  • Sábado, 06/09 - Guarani x Ponte Preta - 17h
  • Domingo, 07/09 - Brusque x Náutico - 19h

2ª rodada

  • Sábado, 13/09 - Náutico x Guarani - 17h
  • Domingo, 14/09 - Ponte Preta x Brusque - 19h


3ª rodada

  • Sábado 20/09 - Náutico x Ponte Preta - 17h
  • Domingo 21/09 - Guarani x Brusque - 19h

4ª rodada

  • Sábado, 27/09 - Ponte Preta x Náutico - 17h
  • Sábado, 27/09 - Brusque x Guarani - 19h30

5ª rodada

  • Sábado, 04/10 - Guarani x Náutico - 17h
  • Sábado, 04/10 - Brusque x Ponte Preta - 19h30

6ª rodada

  • Sábado, 11/10 - Ponte Preta x Guarani - 17h
  • Sábado, 11/10 - Náutico x Brusque - 17h

