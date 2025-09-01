Série C 2025: CBF divulga tabela detalhada do Quadrangular do Acesso

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Náutico estreia contra o Brusque, em Santa Catarina, mesmo adversário da última rodada, nos Aflitos; clássico entre Ponte e Guarani encerra competição

A CBF divulgou na noite desta segunda-feira (1), a tabela detalhada dos dois quadrangulares da segunda fase da Série C 2025.

Popularmente conhecida como "Quadrangular do Acesso", esta fase conta com dois grupos, definidos pela classificação geral da primeira fase, com quatro times cada.

Ao todo, serão disputadas seis rodadas em cada quadrangular. Os dois melhores classificados em cada quadrangular, conquistam o acesso à Série B 2026.

Destaque para os jogos do Grupo C. Único pernambucano na disputa pelo acesso, o Náutico estreia fora de casa contra o Brusque e encerra sua campanha contra a mesma equipe, mas nos Aflitos.,

Portanto, o "Dérbi Campineiro" entre Ponte Preta e Guarani acontecerão também na primeira e na última rodada.

Veja a tabela completa com datas e horários dos jogos:

Tabela da segunda fase da Série C 2025

Grupo B

Caxias

Londrina

São Bernardo

Floresta

1ª rodada



Sábado, 06/09 - São Bernardo x Londrina - 19h30



- 19h30 Domingo 07/09 - Floresta x Brusque - 16h30

2ª rodada

Sábado, 13/09 - Caxias x São Bernardo - 19h30



- 19h30 Domingo, 14/09 - Londrina x Floresta - 16h30

3ª rodada



Sábado 20/09 - Londrina x Caxias - 19h30



- 19h30 Domingo 21/09 - Floresta x São Bernardo - 16h30

4ª rodada



Domingo, 28/09 - São Bernardo x Floresta - 16h30



- 16h30 Domingo, 28/09 - Caxias x Londrina - 19h

5ª rodada

Domingo, 05/10 - Floresta x Londrina - 16h30



- 16h30 Domingo, 05/10 - São Bernardo x Caxias - 19h

6ª rodada



Sábado, 11/10 - Caxias x Florest a - 17h



a - 17h Sábado, 11/10 - Londrina x São Bernardo - 17h

Grupo C

Ponte Preta



Náutico

Brusque

Guarani

1ª rodada

Sábado, 06/09 - Guarani x Ponte Preta - 17h



- 17h Domingo, 07/09 - Brusque x Náutico - 19h



2ª rodada

Sábado, 13/09 - Náutico x Guarani - 17h



- 17h Domingo, 14/09 - Ponte Preta x Brusque - 19h



3ª rodada

Sábado 20/09 - Náutico x Ponte Preta - 17h



- 17h Domingo 21/09 - Guarani x Brusque - 19h

4ª rodada

Sábado, 27/09 - Ponte Preta x Náutico - 17h



- 17h Sábado, 27/09 - Brusque x Guarani - 19h30

5ª rodada

Sábado, 04/10 - Guarani x Náutico - 17h



- 17h Sábado, 04/10 - Brusque x Ponte Preta - 19h30

6ª rodada