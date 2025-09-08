Chance de classificação da Série C: confira situação dos oito times do quadrangular
Na segunda fase da Série C, Ponte Preta e Náutico venceram; Londrina, São Bernardo, Caxias e Floresta empataram neste fim de semana.
O quadrangular da Série C já começou, e diversas equipes seguem na busca pela classificação para a Série B.
Até o momento, apenas duas equipes conquistaram vitória nesta segunda fase: a Ponte Preta, que derrotou o Guarani no clássico disputado no Estádio Brinco de Ouro, e o Náutico, que venceu o Brusque fora de casa.
No primeiro grupo, Londrina e São Bernardo empataram, assim como Caxias e Floresta, que ficaram no empate neste fim de semana.
Atualmente, o Náutico é a equipe com maiores chances de classificação para a Série B e também de disputar a grande final da competição, lutando pelo seu segundo título da terceira divisão.
Confira a seguir, segundo o site Chance de Gol, a probabilidade de classificação de cada time:
Probabilidades atualizadas do quadrangular da Série C
Grupo 1
Londrina – 1 ponto
- Probabilidade de disputar a final: 43,8%
- Probabilidade de acesso à Série B: 71,3%
São Bernardo – 1 ponto
- Probabilidade de disputar a final: 25,2%
- Probabilidade de acesso à Série B: 55,8%
Caxias – 1 ponto
- Probabilidade de disputar a final: 22,4%
- Probabilidade de acesso à Série B: 48,5%
Floresta – 1 ponto
- Probabilidade de disputar a final: 8,6%
- Probabilidade de acesso à Série B: 24,4%
Grupo 2
Ponte Preta – 3 pontos
- Probabilidade de disputar a final: 17,1%
- Probabilidade de acesso à Série B: 64,8%
Náutico – 3 pontos
- Probabilidade de disputar a final: 76,7%
- Probabilidade de acesso à Série B: 94,4%
Brusque – 0 ponto
- Probabilidade de disputar a final: 3,0%
- Probabilidade de acesso à Série B: 23,2%
Guarani – 0 ponto
- Probabilidade de disputar a final: 3,2%
- Probabilidade de acesso à Série B: 17,6%
Confira as chances de classificação por pontuação
Classificação para a Final:
- 15 pontos: 100% de chance
- 14 pontos: 99,9% de chance
- 12 pontos: 95% de chance
- 11 pontos: 80% de chance
- 11 pontos: 60% de chance
Promoção para a Série B:
- 15 pontos: 100% de chance
- 14 pontos: 97% de chance
- 10 pontos: 95% de chance
- 9 pontos: 80% de chance
- 8 pontos: 60% de chance