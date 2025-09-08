Chance de classificação da Série C: confira situação dos oito times do quadrangular

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Na segunda fase da Série C, Ponte Preta e Náutico venceram; Londrina, São Bernardo, Caxias e Floresta empataram neste fim de semana.

O quadrangular da Série C já começou, e diversas equipes seguem na busca pela classificação para a Série B.

Até o momento, apenas duas equipes conquistaram vitória nesta segunda fase: a Ponte Preta, que derrotou o Guarani no clássico disputado no Estádio Brinco de Ouro, e o Náutico, que venceu o Brusque fora de casa.

No primeiro grupo, Londrina e São Bernardo empataram, assim como Caxias e Floresta, que ficaram no empate neste fim de semana.

Atualmente, o Náutico é a equipe com maiores chances de classificação para a Série B e também de disputar a grande final da competição, lutando pelo seu segundo título da terceira divisão.

Confira a seguir, segundo o site Chance de Gol, a probabilidade de classificação de cada time:

Probabilidades atualizadas do quadrangular da Série C

Grupo 1

Londrina – 1 ponto

Probabilidade de disputar a final: 43,8%

Probabilidade de acesso à Série B: 71,3%

São Bernardo – 1 ponto

Probabilidade de disputar a final: 25,2%

Probabilidade de acesso à Série B: 55,8%

Caxias – 1 ponto

Probabilidade de disputar a final: 22,4%

Probabilidade de acesso à Série B: 48,5%

Floresta – 1 ponto

Probabilidade de disputar a final: 8,6%

Probabilidade de acesso à Série B: 24,4%

Grupo 2

Ponte Preta – 3 pontos

Probabilidade de disputar a final: 17,1%

Probabilidade de acesso à Série B: 64,8%

Náutico – 3 pontos

Probabilidade de disputar a final: 76,7%

Probabilidade de acesso à Série B: 94,4%

Brusque – 0 ponto

Probabilidade de disputar a final: 3,0%

Probabilidade de acesso à Série B: 23,2%

Guarani – 0 ponto

Probabilidade de disputar a final: 3,2%

Probabilidade de acesso à Série B: 17,6%

Confira as chances de classificação por pontuação

Classificação para a Final:

15 pontos: 100% de chance

100% de chance 14 pontos: 99,9% de chance

99,9% de chance 12 pontos: 95% de chance

95% de chance 11 pontos: 80% de chance

80% de chance 11 pontos: 60% de chance

Promoção para a Série B: