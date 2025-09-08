fechar
Serie C | Notícia

Chance de classificação da Série C: confira situação dos oito times do quadrangular

Na segunda fase da Série C, Ponte Preta e Náutico venceram; Londrina, São Bernardo, Caxias e Floresta empataram neste fim de semana.

Por João Victor Tavares Publicado em 08/09/2025 às 14:53
Imagem do Logo do Brasileirão Série C
Imagem do Logo do Brasileirão Série C - Divulgação/CBF

O quadrangular da Série C já começou, e diversas equipes seguem na busca pela classificação para a Série B.

Até o momento, apenas duas equipes conquistaram vitória nesta segunda fase: a Ponte Preta, que derrotou o Guarani no clássico disputado no Estádio Brinco de Ouro, e o Náutico, que venceu o Brusque fora de casa.

No primeiro grupo, Londrina e São Bernardo empataram, assim como Caxias e Floresta, que ficaram no empate neste fim de semana.

Atualmente, o Náutico é a equipe com maiores chances de classificação para a Série B e também de disputar a grande final da competição, lutando pelo seu segundo título da terceira divisão.

Confira a seguir, segundo o site Chance de Gol, a probabilidade de classificação de cada time:

Probabilidades atualizadas do quadrangular da Série C

Grupo 1

Londrina – 1 ponto

  • Probabilidade de disputar a final: 43,8%
  • Probabilidade de acesso à Série B: 71,3%

São Bernardo – 1 ponto

  • Probabilidade de disputar a final: 25,2%
  • Probabilidade de acesso à Série B: 55,8%

Caxias – 1 ponto

  • Probabilidade de disputar a final: 22,4%
  • Probabilidade de acesso à Série B: 48,5%

Floresta – 1 ponto

  • Probabilidade de disputar a final: 8,6%
  • Probabilidade de acesso à Série B: 24,4%

Grupo 2

Ponte Preta – 3 pontos

  • Probabilidade de disputar a final: 17,1%
  • Probabilidade de acesso à Série B: 64,8%

Náutico – 3 pontos

  • Probabilidade de disputar a final: 76,7%
  • Probabilidade de acesso à Série B: 94,4%

Brusque – 0 ponto

  • Probabilidade de disputar a final: 3,0%
  • Probabilidade de acesso à Série B: 23,2%

Guarani – 0 ponto

  • Probabilidade de disputar a final: 3,2%
  • Probabilidade de acesso à Série B: 17,6%

Confira as chances de classificação por pontuação

Classificação para a Final:

  • 15 pontos: 100% de chance
  • 14 pontos: 99,9% de chance
  • 12 pontos: 95% de chance
  • 11 pontos: 80% de chance
  • 11 pontos: 60% de chance

Promoção para a Série B:

  • 15 pontos: 100% de chance
  • 14 pontos: 97% de chance
  • 10 pontos: 95% de chance
  • 9 pontos: 80% de chance
  • 8 pontos: 60% de chance

