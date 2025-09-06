fechar
Serie C | Notícia

Resultado do jogo do Guarani x Ponte Preta hoje (06/08): Veja placar parcial e gols

O "Derby Campineiro", que acontece neste sábado, é válido pela primeira rodada do Grupo C do Quadrangular Final da Série C do Campeonato Brasileiro

Por Davi Saboya Publicado em 06/09/2025 às 18:36
Lance do jogo entre Guarani x Ponte Preta pela Série C 2025
Lance do jogo entre Guarani x Ponte Preta pela Série C 2025 - ANDERSON ROMÃO/ESTADÃO CONTEÚDO

Guarani x Ponte Preta se enfrentam neste sábado (6). O clássico de Campinas, que acontece no estádio Brinco de Ouro, é válido pela primeira rodada do Grupo C do Quadrangular Final da Série C do Campeonato Brasileiro.

Leia Também

Ainda no primeiro tempo, a Macaca abriu o placar do "Derby". O atacante Toró balançou a rede.

Na mesma chave, ainda estão Brusque e Náutico. Os dois entram em campo, neste domingo (7), às 19h, no estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina.

Veja o resultado do jogo do Guarani x Ponte Preta hoje (06/08)

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Matéria atualização

Leia também

Brusque x Náutico ao vivo (07/09): onde assistir, horário e escalações
Série C

Brusque x Náutico ao vivo (07/09): onde assistir, horário e escalações
Transmissão Guarani x Ponte Preta ao vivo, online e grátis: veja onde assistir
Série C

Transmissão Guarani x Ponte Preta ao vivo, online e grátis: veja onde assistir

Compartilhe

Tags