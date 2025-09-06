fechar
Onde assistir |

Transmissão Guarani x Ponte Preta ao vivo, online e grátis: veja onde assistir

Guarani e Ponte chegam ao Dérbi já classificados na Série C. O Bugre busca vaga na Série B, enquanto a Macaca mantém vantagem nos duelos do ano.

Por João Victor Tavares Publicado em 06/09/2025 às 15:00
Imagem de jogador da Ponte Preta comemorando
Imagem de jogador da Ponte Preta comemorando - Flickr/Ponte Preta

Guarani e Ponte Preta se enfrentam neste sábado (6), em jogo válido pela primeira rodada da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 17h (de Brasília), no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).

Transmissão ao vivo, online e grátis

A partida entre Guarani e Ponte Preta terá transmissão de BAND (canal aberto), DAZN (streaming) e SportyNet (canal fechado e youtube).

Confira o passo a passo

Opção 1 – Band (TV aberta e online grátis)

  1. Ligue a TV e sintonize na BAND (canal aberto).
  2. Para assistir online, baixe o aplicativo BandPlay (Android, iOS, Smart TV) ou acesse o site bandplay.com.br
  3. Faça login (pode ser gratuito) e clique na aba “Ao vivo” para assistir a transmissão.

Opção 2 – YouTube (SportyNet)

  1. Abra o aplicativo ou site do YouTube.
  2. Pesquise pelo canal SportyNet.
  3. No horário da partida, clique na live ao vivo e assista grátis.

Acompanhe o confronto por aqui

Ficha de jogo

  • Horário: 17h (de Brasília)
  • Local: Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).
  • Torneio: Série C do Campeonato Brasileiro
  • Rodada: 1ª da segunda fase

Prováveis escalações

Guarani

Dalberson; Lucas Justen, Raphael, Alan Santos e Emerson Barbosa; Kelvi, Geovane e Diego Torres; Kauã Jesus, Mirandinha e Bruno Santos. Técnico: Matheus Costa.

Ponte Preta

Diogo Silva; Pacheco, Wanderson, Sérgio Raphael e Kevyn; Luiz Felipe, Rodrigo Souza e Élvis; Toró, Matheus e Bruno Lopes. Técnico: Marcelo Fernandes.

