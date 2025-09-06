Transmissão Guarani x Ponte Preta ao vivo, online e grátis: veja onde assistir
Guarani e Ponte chegam ao Dérbi já classificados na Série C. O Bugre busca vaga na Série B, enquanto a Macaca mantém vantagem nos duelos do ano.
Guarani e Ponte Preta se enfrentam neste sábado (6), em jogo válido pela primeira rodada da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 17h (de Brasília), no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).
Transmissão ao vivo, online e grátis
A partida entre Guarani e Ponte Preta terá transmissão de BAND (canal aberto), DAZN (streaming) e SportyNet (canal fechado e youtube).
Confira o passo a passo
Opção 1 – Band (TV aberta e online grátis)
- Ligue a TV e sintonize na BAND (canal aberto).
- Para assistir online, baixe o aplicativo BandPlay (Android, iOS, Smart TV) ou acesse o site bandplay.com.br
- Faça login (pode ser gratuito) e clique na aba “Ao vivo” para assistir a transmissão.
Opção 2 – YouTube (SportyNet)
- Abra o aplicativo ou site do YouTube.
- Pesquise pelo canal SportyNet.
- No horário da partida, clique na live ao vivo e assista grátis.
Acompanhe o confronto por aqui
Ficha de jogo
- Horário: 17h (de Brasília)
- Local: Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).
- Torneio: Série C do Campeonato Brasileiro
- Rodada: 1ª da segunda fase
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Prováveis escalações
Guarani
Dalberson; Lucas Justen, Raphael, Alan Santos e Emerson Barbosa; Kelvi, Geovane e Diego Torres; Kauã Jesus, Mirandinha e Bruno Santos. Técnico: Matheus Costa.
Ponte Preta
Diogo Silva; Pacheco, Wanderson, Sérgio Raphael e Kevyn; Luiz Felipe, Rodrigo Souza e Élvis; Toró, Matheus e Bruno Lopes. Técnico: Marcelo Fernandes.