Turquia x Espanha: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Turquia e Espanha se enfrentam em Kônia pelo Grupo E das Eliminatórias da Copa de 2026; líderes avançam direto e 2º vai à repescagem.

Turquia e Espanha fazem confronto deste domingo (7), a partir das 15h45 (de Brasília), no Estádio Municipal Metropolitano de Cônia. A partida é válida pela 6ª rodada do Grupo E das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo 2026.

Como chegam as equipes?

A Turquia chega motivada após vitória por 3 a 2 sobre a Geórgia, ocupando o 2º lugar do Grupo E.

Já a Espanha lidera a chave após golear a Bulgária por 3 a 0 e busca manter a ponta contra seu principal rival.

Onde assistir ao vivo?

A partida Turquia x Espanha conta com transmissão ao vivo do Disney+ (serviço dde streaming) diretamente do Konya Büyükehir, em solo turco, no próximo domingo, 7.

Ficha de jogo

Data: Domingo, 7 de setembro de 2025

Domingo, 7 de setembro de 2025 Horário: 15h45 (de Brasília)

15h45 (de Brasília) Local: Estádio Municipal Metropolitano de Konya, Turquia

Estádio Municipal Metropolitano de Konya, Turquia Competição: Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo 2026, Grupo E

Prováveis escalações

Turquia

Cakir; Muldur, Demiral, Bardakci, Elmali; Calhanoglu, Yuksek; Akgun, Guler, Yildiz; Akturkoglu.

Espanha

Simon; Porro, Le Normand, Huijsen, Cucurella; Merino, Zubimendi, Pedri; Yamal, Oyarzabal, Nico Williams.