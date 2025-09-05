fechar
Turquia x Espanha: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Turquia e Espanha se enfrentam em Kônia pelo Grupo E das Eliminatórias da Copa de 2026; líderes avançam direto e 2º vai à repescagem.

Por João Victor Tavares Publicado em 05/09/2025 às 14:53
Seleção espanhola em campo
Seleção espanhola em campo - divulgação RFEF

Turquia e Espanha fazem confronto deste domingo (7), a partir das 15h45 (de Brasília), no Estádio Municipal Metropolitano de Cônia. A partida é válida pela 6ª rodada do Grupo E das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo 2026.

Como chegam as equipes?

A Turquia chega motivada após vitória por 3 a 2 sobre a Geórgia, ocupando o 2º lugar do Grupo E.

Já a Espanha lidera a chave após golear a Bulgária por 3 a 0 e busca manter a ponta contra seu principal rival.

Onde assistir ao vivo?

A partida Turquia x Espanha conta com transmissão ao vivo do Disney+ (serviço dde streaming) diretamente do Konya Büyükehir, em solo turco, no próximo domingo, 7.

Ficha de jogo

  • Data: Domingo, 7 de setembro de 2025
  • Horário: 15h45 (de Brasília)
  • Local: Estádio Municipal Metropolitano de Konya, Turquia
  • Competição: Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo 2026, Grupo E

Prováveis escalações

Turquia

Cakir; Muldur, Demiral, Bardakci, Elmali; Calhanoglu, Yuksek; Akgun, Guler, Yildiz; Akturkoglu.

Espanha

Simon; Porro, Le Normand, Huijsen, Cucurella; Merino, Zubimendi, Pedri; Yamal, Oyarzabal, Nico Williams.

