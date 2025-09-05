Turquia x Espanha: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Turquia e Espanha se enfrentam em Kônia pelo Grupo E das Eliminatórias da Copa de 2026; líderes avançam direto e 2º vai à repescagem.
Turquia e Espanha fazem confronto deste domingo (7), a partir das 15h45 (de Brasília), no Estádio Municipal Metropolitano de Cônia. A partida é válida pela 6ª rodada do Grupo E das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo 2026.
Como chegam as equipes?
A Turquia chega motivada após vitória por 3 a 2 sobre a Geórgia, ocupando o 2º lugar do Grupo E.
Já a Espanha lidera a chave após golear a Bulgária por 3 a 0 e busca manter a ponta contra seu principal rival.
Onde assistir ao vivo?
A partida Turquia x Espanha conta com transmissão ao vivo do Disney+ (serviço dde streaming) diretamente do Konya Büyükehir, em solo turco, no próximo domingo, 7.
Ficha de jogo
- Data: Domingo, 7 de setembro de 2025
- Horário: 15h45 (de Brasília)
- Local: Estádio Municipal Metropolitano de Konya, Turquia
- Competição: Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo 2026, Grupo E
Prováveis escalações
Turquia
Cakir; Muldur, Demiral, Bardakci, Elmali; Calhanoglu, Yuksek; Akgun, Guler, Yildiz; Akturkoglu.
Espanha
Simon; Porro, Le Normand, Huijsen, Cucurella; Merino, Zubimendi, Pedri; Yamal, Oyarzabal, Nico Williams.