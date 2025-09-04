Bulgária x Polônia AO VIVO e online com imagens: Links oficiais e como assistir o jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026
É dia da atual campeã europeia entrar em campo!
Nesta quinta-feira (4), a Espanha visita a Bulgária, às 15h45, horário de Brasília, no Estádio Nacional Vasil Levski, em Sófia, pela 1ª rodada do Grupo E das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, que conta ainda com Turquia e Geórgia.
Com apenas seis rodadas para disputar, cada ponto é importante.
Embora seja ampla favorita não apenas à classificação, mas ao título da próxima Copa do Mundo, a seleção espanhola caiu em um grupo que talvez seja o mais complicado dentre os que grandes seleções caíram.
Geórgia e Turquia fizeram uma boa campanha na última Euro, tendo a primeira caído para a própria Espanha nas oitavas-de-final, enquanto que os turcos foram eliminados pela Holanda nas quartas.
Do lado da Bulgária, uma geração que passa longe da vista em 1994, que comandada por Hristo Stoichkov chegou à semifinal da Copa do Mundo daquele ano. Também não tem um jogador mais renomado, como fora Berbatov nos anos 2000.
Hoje, os destaques búlgaros são o volante Ilia Gruev, do Leeds e o atacante Kiril Despodov, do PAOK, e certamente o objetivo da equipe é capitalizar o máximo de pontos para quem sabe beliscar uma vaguinha na Repescagem.
Transmissão ao vivo de Bulgária x Espanha
A partida terá transmissão ao vivo do Sportv, na tv fechada e através do Globoplay, no plano pago, no streaming, e do Premiere.
Links oficiais e como assistir o jogo ao vivo e online com imagens
- Disney+ (clique aqui para assistir online)
Com o fim da Star+, todo o conteúdo da plataforma, bem como a programação da ESPN vai para o serviço de streaming Disney+, seguindo o que já acontece no exterior, uma vez que a Disney é a dona de ambas as outras duas marcas.
O serviço custa R$ 43,90 por mês no plano padrão, que inclui, conforme próprio anúncio da empresa, "os canais selecionados da ESPN (ESPN e ESPN3)", além de todo conteúdo já disponível na plataforma, e R$ 62,90 por mês no plano premium.
Este último contempla, segundo o anúncio, "Todos os canais da ESPN, torneios exclusivos e mais de 500 eventos esportivos por mês".
Lembrando que não há teste gratuito no Disney+.