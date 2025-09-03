Copa do Mundo 2026: Confira quais seleções já estão classificadas para o torneio

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Torneio realizado nos Estados Unidos, Canadá e México será o primeiro a contar com 48 seleções. Brasil é um dos países classificados

A Data FIFA de setembro está chegando e o mundo vive grande expectativa pela definição de novos participantes para a próxima Copa do Mundo.

A competição será a primeira no novo formato de 48 seleções. Anfitriões do torneio, Estados Unidos, Canadá e México estão classificados automaticamente.

Outro país garantido na competição é o Brasil, única seleção do mundo a disputar todas as edições da história da Copa do Mundo. A atual campeã Argentina também irá disputar a competição.

O torneio será realizado entre os dias 11 de junho e 19 de julho. A partida de abertura será no Estadio Azteca, enquanto a grande decisão será no MetLife Stadium, em East Rutherford, região metropolitana de Nova Jersey.

Confira todos os países garantidos na próxima Copa do Mundo

Anfitriões



Canadá

Estados Unidos

México

Ásia

Japão

Irã

Uzbequistão

Coreia do Sul

Jordânia

Austrália

Oceania

Nova Zelândia

América do Sul

Argentina

Brasil

Equador

Cidades-sede da Copa do Mundo 2026

Estados Unidos

Atlanta – Mercedes-Benz Stadium – 71.000

Boston (Foxborough) – Gillette Stadium – 65.000

Dallas/Arlington – AT&T Stadium – 92.000

Houston – NRG Stadium – 72.000

Kansas City – Arrowhead Stadium – 76.000

Los Angeles (Inglewood) – SoFi Stadium – 70.000

Miami – Hard Rock Stadium – 65.000

New York/New Jersey (East Rutherford) – MetLife Stadium – 82.500

Philadelphia – Lincoln Financial Field – 69.000

San Francisco/Bay Area (Santa Clara) – Levi’s Stadium – 70.000

Seattle – Lumen Field – 68.000

Canadá

Toronto – BMO Field será expandido – 45.000 (em expansão)

Vancouver – BC Place – 54.500

México