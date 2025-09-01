fechar
Trionda: Veja imagens da bola da Copa do Mundo 2026

Modelo traz referência aos três países sede (Estados Unidos, Canadá e México) em seu nome e cores; veja principais imagens do vazamento

Por Victor Peixoto Publicado em 01/09/2025 às 18:32
Trionda, bola que ser&aacute; utilizada na Copa do Mundo 2026
Trionda, bola que será utilizada na Copa do Mundo 2026 - FootyHeadlines / Reprodução

A bola utilizada na Copa do Mundo sempre é alvo de grande repercussão.

Desde a Telstar, utilizada na Copa de 70, vencida pelo Brasil, a maior competição de futebol de todos os tempo conta com um modelo personalizado produzido pela Adidas.

De Fevernova Brazuca à icônica, e polêmica, Jabulani, todas as bolas utilizadas na Copa do Mundo vira assunto entre os torcedores e fazem grande sucesso comercial.

Mas e a bola da Copa do Mundo 2026? Qual será?

Trionda: Veja imagens vazadas da bola da próxima Copa do Mundo

O site FootyHeadlines revelou imagens da bola que será utilizada na próxima Copa do Mundo.

Intitulada de "Trionda", referenciando os três países sedes, o modelo é predominantemente branco com detalhes em azul, vermelho e verde, fazendo alusão, respectivamente, aos Estados Unidos, Canadá e México.

FootyHeadlines / Reprodução
Trionda, bola que será utilizada na Copa do Mundo 2026 - FootyHeadlines / Reprodução
FootyHeadlines / Reprodução
Trionda, bola que será utilizada na Copa do Mundo 2026 - FootyHeadlines / Reprodução
FootyHeadlines / Reprodução
Trionda, bola que será utilizada na Copa do Mundo 2026 - FootyHeadlines / Reprodução

A bola ainda não tem data de lançamento confirmada, mas especula-se que seja apresentada ao público entre novembro dezembro.

