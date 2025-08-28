SBT entra na disputa dos direitos de transmissão da Copa do Mundo de 2026
A Copa do Mundo só acontece em 2026, mas os bastidores das principais emissoras de televisão do país já estão bastante agitados. De acordo com informações do colunista Flávio Ricco, do Portal Leo Dias, o SBT tem bastante interesse em transmitir a competição que acontece em Junho do ano que vem.
A reportagem informou que, apesar de todo o silêncio em torno do assunto, a emissora de Silvio Santos tem se articulado para conseguir os direitos da competição que acontece nos Estados Unidos, Canadá e México.
Além disso, o colunista também informou que a emissora já observou certos avanços em relação às negociações e que hoje, o SBT já dispõe de uma certa vantagem sobre a Record, que também tinha interesse nas transmissões.
O que se sabe até o momento é: após todas as negociações do SBT com a Fifa, o aval agora depende de Daniela Beyruti, CEO da emissora, dar a decisão final sobre o assunto. Cabe lembrar que, a TV Globo exibirá metade dos 104 jogos da Copa do Mundo em tv aberta, além das finais e jogos do Brasil e a CazéTV será responsável pela transmissão completa.
