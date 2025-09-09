Itália fora da Copa do Mundo? Azzurra precisa de "milagre" para não jogar a Repescagem; entenda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Goleada por 11 x 1 da Noruega sobre a Moldávia torna ainda mais dramática situação da Azzurra no Grupo I das Eliminatórias; veja situação

A Itália deve disputar a Repescagem da Copa do Mundo 2026!

Com a goleada da Noruega por 11 x 1 sobre a Moldávia nesta quinta-feira (9), pela 6ª rodada das Eliminatórias, a Azzurra precisará de um verdadeiro "milagre" para conquistar a vaga direta do Grupo I.

Com 9 pontos, a Itália é a 2ª colocada do grupo com 6 pontos, e um jogo a menos, que a seleção de Haaland e Odegaard, a qual só voltará a enfrentar na última rodada, em novembro.

Se a "lógica" prevalecer até lá e italianos e noruegueses vençam seus jogos, a Itália chegará, no máximo, com chances de empatar com a pontuação da Noruega.

Mas, o que torna a missão da tetracampeã mundial quase impossível é a diferença no saldo de gols. Hoje, a Noruega, com 100% de aproveitamento, tem impressionantes 21 gols de saldo contra "apenas" cinco da Itália.

Se já é difícil imaginar que, jogando o que estão jogando hoje, a Itália venceria a partida, imagine por uma vantagem que muito provavelmente terá que ser de no mínimo 10 gols.

Pois é, a vida da Azzurra é dramática e hoje, sobretudo pelo que se viu contra Israel, que segue viva na briga, ir para a Repescagem pode até ser considerado um alívio.

Itália ficou de fora das duas últimas Copas e não joga um mata-mata desde a Final de 2006

A situação italiana é mais dramática do que lembramos. Além de ter ficado fora das Copas de 2018 e 2022, a tradicionalíssima azzurra não joga um mata-mata da competição há quase 20 anos.

Tendo caído na fase de grupos em 2010 e 2014, a última partida dessa natureza que disputou na Copa foi justamente a Final vencida contra a França, nos pênaltis, em 2006.

Quem diria que de lá pra cá, o destino seria tão duro para os italianos?

Classificação do Grupo I das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026