Itália fora da Copa do Mundo? Azzurra precisa de "milagre" para não jogar a Repescagem; entenda
Goleada por 11 x 1 da Noruega sobre a Moldávia torna ainda mais dramática situação da Azzurra no Grupo I das Eliminatórias; veja situação
A Itália deve disputar a Repescagem da Copa do Mundo 2026!
Com a goleada da Noruega por 11 x 1 sobre a Moldávia nesta quinta-feira (9), pela 6ª rodada das Eliminatórias, a Azzurra precisará de um verdadeiro "milagre" para conquistar a vaga direta do Grupo I.
Com 9 pontos, a Itália é a 2ª colocada do grupo com 6 pontos, e um jogo a menos, que a seleção de Haaland e Odegaard, a qual só voltará a enfrentar na última rodada, em novembro.
Se a "lógica" prevalecer até lá e italianos e noruegueses vençam seus jogos, a Itália chegará, no máximo, com chances de empatar com a pontuação da Noruega.
Mas, o que torna a missão da tetracampeã mundial quase impossível é a diferença no saldo de gols. Hoje, a Noruega, com 100% de aproveitamento, tem impressionantes 21 gols de saldo contra "apenas" cinco da Itália.
Se já é difícil imaginar que, jogando o que estão jogando hoje, a Itália venceria a partida, imagine por uma vantagem que muito provavelmente terá que ser de no mínimo 10 gols.
Pois é, a vida da Azzurra é dramática e hoje, sobretudo pelo que se viu contra Israel, que segue viva na briga, ir para a Repescagem pode até ser considerado um alívio.
Itália ficou de fora das duas últimas Copas e não joga um mata-mata desde a Final de 2006
A situação italiana é mais dramática do que lembramos. Além de ter ficado fora das Copas de 2018 e 2022, a tradicionalíssima azzurra não joga um mata-mata da competição há quase 20 anos.
Tendo caído na fase de grupos em 2010 e 2014, a última partida dessa natureza que disputou na Copa foi justamente a Final vencida contra a França, nos pênaltis, em 2006.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Quem diria que de lá pra cá, o destino seria tão duro para os italianos?
Classificação do Grupo I das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026
|Seleção
|Pts
|PJ
|VIT
|E
|DER
|GM
|GC
|SG
|1. Noruega
|15
|5
|5
|0
|0
|24
|3
|21
|2. Itália
|9
|4
|3
|0
|1
|12
|7
|5
|3. Israel
|9
|5
|3
|0
|2
|15
|11
|4
|4. Estônia
|3
|5
|1
|0
|4
|5
|13
|-8
|5. Moldávia
|0
|5
|0
|0
|5
|3
|25
|-22