Celebridades | Notícia

Galvão Bueno vai narrar jogos da Copa do Mundo de 2026 no SBT

Narrador e apresentador fechou acordo com o SBT e a NSports para narrar partidas importantes, como os jogos do Brasil. Anúncio deve ocorrer em breve

Por Marilia Pessoa Publicado em 10/09/2025 às 16:07
Galvão Bueno foi desligado da narração da Rede Globo após a última Copa do Mundo
Galvão Bueno foi desligado da narração da Rede Globo após a última Copa do Mundo - JOAO COTTA

Galvão Bueno vai narrar os jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2026 no SBT. O narrador fechou um acordo com a emissora.

Conforme informações de Gabriel Vaquer, da coluna F5 da Folha de S. Paulo, só falta o contrato ser assinado, mas o anúncio deve acontecer em breve.

Galvão Bueno fechou uma parceria com o SBT e a NSports para narrar partidas da Copa de 2026. A NSports, canal do qual Galvão é sócio, viabilizou o acordo.

A ideia é que o narrador seja a voz de jogos importantes do torneio, incluindo partidas da seleção brasileira e a final.

Enquanto a Globo e a CazéTV já garantiram seus direitos, o SBT está na reta final das negociações para a compra dos direitos da Copa de 2026 e dá como certa a aquisição.

A Copa do Mundo de 2026 acontecerá nos Estados Unidos, México e Canadá.

