Galvão Bueno vai narrar jogos da Copa do Mundo de 2026 no SBT
Narrador e apresentador fechou acordo com o SBT e a NSports para narrar partidas importantes, como os jogos do Brasil. Anúncio deve ocorrer em breve
Galvão Bueno vai narrar os jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2026 no SBT. O narrador fechou um acordo com a emissora.
Conforme informações de Gabriel Vaquer, da coluna F5 da Folha de S. Paulo, só falta o contrato ser assinado, mas o anúncio deve acontecer em breve.
Galvão Bueno fechou uma parceria com o SBT e a NSports para narrar partidas da Copa de 2026. A NSports, canal do qual Galvão é sócio, viabilizou o acordo.
A ideia é que o narrador seja a voz de jogos importantes do torneio, incluindo partidas da seleção brasileira e a final.
Enquanto a Globo e a CazéTV já garantiram seus direitos, o SBT está na reta final das negociações para a compra dos direitos da Copa de 2026 e dá como certa a aquisição.
A Copa do Mundo de 2026 acontecerá nos Estados Unidos, México e Canadá.