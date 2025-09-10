Chaveamento da Copa do Brasil 2025: Jogos de hoje (10/09) definem as 2 primeiras vagas na semifinal
Fluminense x Bahia e Corinthians x Athletico-PR são os confrontos do dia válido pela volta das quartas de final da competição nacional
As quartas de final da Copa do Brasil 2025 chegam à sua fase mais emocionante. Isso porque nesta quarta-feira (10/09) começam os jogos de volta e são definidos dois semifinalistas.
Neo Química Arena, em São Paulo, o Corinthians encara o Athletico-PR. Já no Maracanã jogam Fluminense e Bahia. As outra duas equipes classificados serão reveladas na quinta-feira (11/09).
Quartas de final da Copa do Brasil 2025: Jogos de hoje (10/09)
O classificado de Corinthians e Athletico-PR irá enfrentar quem avançar de Cruzeiro e Atlético-MG. Do outro lado do chaveamento, Fluminense ou Bahia terão pela frente Vasco ou Botafogo.
Fluminense x Bahia:
- Ida: Bahia 1 x 0 Fluminense - Arena Fonte Nova.
- Volta: 19h - Fluminense x Bahia - Maracanã.
- Transmissão: SporTV, Premiere e Globoplay.
Corinthians x Athletico-PR
- Ida: Athletico-PR 0 x 1 Corinthians - Ligga Arena
- Volta: 21h30 - Corinthians x Athletico-PR - Neo Química Arena.
- Transmissão: TV Globo, SporTV, Premiere, Globoplay e Amazon.
Regulamento da Copa do Brasil 2025
De acordo com o regulamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), não tem o gol fora de casa como critério de desempate. Diante disso, a situação dos quatro clubes é a seguinte:
Como ganhou a ida, o Timão tem a vantagem do empate. O Furacão, para avançar de maneira direita, precisa vencer por dois ou mais de saldo. Se for por um de diferença, decisão nos pênaltis.
O contexto do rubro-negro paranaense é o mesmo para o Tricolor das Laranjeiras conseguir a classificação, enquanto as condições do alvinegro paulista são as mesmas para o Tricolor de Aço passar.
Premiação da Copa do Brasil 2025
Nesta edição da competição, a CBF realizou um reajuste nos valores das cotas, em consideração a inflação sobre o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que é o imposto. Veja os valores:
Semifinal
- R$ 9.922.500
Final (vice-campeão)
- R$ 33.075.000
Final (campeão)
- R$ 77.175.000