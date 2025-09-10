fechar
Chaveamento da Copa do Brasil 2025: Jogos de hoje (10/09) definem as 2 primeiras vagas na semifinal

Fluminense x Bahia e Corinthians x Athletico-PR são os confrontos do dia válido pela volta das quartas de final da competição nacional

Por Robert Sarmento Publicado em 10/09/2025 às 8:55 | Atualizado em 10/09/2025 às 8:58
Chaveamento das quartas de final da Copa do Brasil 2025
Chaveamento das quartas de final da Copa do Brasil 2025 - Instagram/Copa do Brasil

As quartas de final da Copa do Brasil 2025 chegam à sua fase mais emocionante. Isso porque nesta quarta-feira (10/09) começam os jogos de volta e são definidos dois semifinalistas.

Neo Química Arena, em São Paulo, o Corinthians encara o Athletico-PR. Já no Maracanã jogam Fluminense e Bahia. As outra duas equipes classificados serão reveladas na quinta-feira (11/09).

Quartas de final da Copa do Brasil 2025: Jogos de hoje (10/09)

O classificado de Corinthians e Athletico-PR irá enfrentar quem avançar de Cruzeiro e Atlético-MG. Do outro lado do chaveamento, Fluminense ou Bahia terão pela frente Vasco ou Botafogo.

Fluminense x Bahia:

  • Ida: Bahia 1 x 0 Fluminense - Arena Fonte Nova.
  • Volta: 19h - Fluminense x Bahia - Maracanã.
  • Transmissão: SporTV, Premiere e Globoplay.

Corinthians x Athletico-PR

  • Ida: Athletico-PR 0 x 1 Corinthians - Ligga Arena
  • Volta: 21h30 - Corinthians x Athletico-PR - Neo Química Arena.
  • Transmissão: TV Globo, SporTV, Premiere, Globoplay e Amazon.

Regulamento da Copa do Brasil 2025

De acordo com o regulamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), não tem o gol fora de casa como critério de desempate. Diante disso, a situação dos quatro clubes é a seguinte:

Como ganhou a ida, o Timão tem a vantagem do empate. O Furacão, para avançar de maneira direita, precisa vencer por dois ou mais de saldo. Se for por um de diferença, decisão nos pênaltis.

O contexto do rubro-negro paranaense é o mesmo para o Tricolor das Laranjeiras conseguir a classificação, enquanto as condições do alvinegro paulista são as mesmas para o Tricolor de Aço passar.

Premiação da Copa do Brasil 2025

Nesta edição da competição, a CBF realizou um reajuste nos valores das cotas, em consideração a inflação sobre o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que é o imposto. Veja os valores:

Semifinal

  • R$ 9.922.500

Final (vice-campeão)

  • R$ 33.075.000

Final (campeão)

  • R$ 77.175.000

