Onde assistir | Notícia

Jogos de hoje (10/09/25): Tabela do futebol! Veja onde assistir e horários

A data reserva duelos de volta das quartas de final da Copa do Brasil 2025, que define vagas na semifinal. Além disso, tem a Copa Santa Catarina

Por Robert Sarmento Publicado em 10/09/2025 às 8:18
Dois jogadores do Corinthians abraçados em jogo
Dois jogadores do Corinthians abraçados em jogo - Rodrigo Coca/Corinthians

Para alegria de uns e tristezas de outros, a Data FIFA terminou! Os jogos de hoje (10/09) ainda são poucos, mas os confrontos da quartas de final da Copa do Brasil são decisivos.

Isso porque decidem dois dos quatro semifinalistas da atual edição da competição. Na Neo Química Arena, o Corinthians enfrenta o Athleitco-PR. No Maracanã, Fluminense encera o Bahia.

Tabela dos jogos de futebol hoje (10/09/25)

Abaixo, confira a agenda do futebol do dia, onde assistir ao vivo e horários. Vale lembrar que, caso haja mudança na programação, as responsabilidades serão das próprias emissoras.

Copa do Brasil 2025

Quartas de final (Jogo de volta)

  • 19h - Fluminense x Bahia - SporTV, Premiere e Globoplay
  • 21h30 - Corinthians x Athletico-PR - TV Globo, SporTV, Premiere, Globoplay e Amazon

Copa Santa Catarina

Fase de grupos - 1ª rodada

  • 19h - Barra x Marcílio Dias - FCF TV (YouTube)

  • 20h - Caravaggio x Criciúma - FCF TV (YouTube)

  • 20h - Concórdia x Chapecoense - Metrópoles (YouTube)

