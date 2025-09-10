Jogos de hoje (10/09/25): Tabela do futebol! Veja onde assistir e horários

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A data reserva duelos de volta das quartas de final da Copa do Brasil 2025, que define vagas na semifinal. Além disso, tem a Copa Santa Catarina

Para alegria de uns e tristezas de outros, a Data FIFA terminou! Os jogos de hoje (10/09) ainda são poucos, mas os confrontos da quartas de final da Copa do Brasil são decisivos.

Isso porque decidem dois dos quatro semifinalistas da atual edição da competição. Na Neo Química Arena, o Corinthians enfrenta o Athleitco-PR. No Maracanã, Fluminense encera o Bahia.

Tabela dos jogos de futebol hoje (10/09/25)

Abaixo, confira a agenda do futebol do dia, onde assistir ao vivo e horários. Vale lembrar que, caso haja mudança na programação, as responsabilidades serão das próprias emissoras.



Copa do Brasil 2025

Quartas de final (Jogo de volta)

19h - Fluminense x Bahia - SporTV, Premiere e Globoplay

- SporTV, Premiere e Globoplay 21h30 - Corinthians x Athletico-PR - TV Globo, SporTV, Premiere, Globoplay e Amazon

Copa Santa Catarina

Fase de grupos - 1ª rodada

19h - Barra x Marcílio Dias - FCF TV (YouTube)

20h - Caravaggio x Criciúma - FCF TV (YouTube)