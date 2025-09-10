fechar
Futebol | Notícia

Tem jogo na Globo hoje (10/09) da Copa do Brasil 2025? Veja programação completa

O calendário do futebol marca dois dos quatros embates que valem vaga na semifinal (mata-mata) da edição deste ano da competição nacional

Por Robert Sarmento Publicado em 10/09/2025 às 7:56 | Atualizado em 10/09/2025 às 8:00
Chaveamento das quartas de final da Copa do Brasil 2025
Chaveamento das quartas de final da Copa do Brasil 2025 - Instagram/Copa do Brasil

A programação da TV Globo nesta quarta-feira (10/09) está recheada! Isso porque tem jornalismo, novelas e futebol para acompanhar na televisão aberta e no Globoplay de graça.

O dia reserva os duelos entre Corinthians x Athletico-PR, na Neo Química Arena, e Fluminense x Bahia, no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil 2025.

Na ida, Alvinegro e Tricolor de Aço ganharam por 1 a 0. Portanto, têm a vantagem do empate. O Rubro-negro e Tricolor das Laranjeiras precisam ganhar por dois para avançar direto à semifinal.

Mas será que a emissora vai transmitir? A empresa possui os direitos da competição nacional, em acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Abaixo, veja a programação completa.

Tem jogo na Globo hoje (10/09) da Copa do Brasil 2025?

A reposta é sim! A empresa exibe o confronto entre o Timão e o Furação para todo o Brasil. Para acessar as imagens, sintonize o canal na região onde você mora ou entre no streaming (veja aqui).

  • 04h Hora Um
  • 06h Pgramação Local
  • 08h Bom Dia Brasil
  • 09h30 Encontro Com Patrícia Poeta
  • 10h35 Mais Você
  • 11h45 Programação Local
  • 13h25 Jornal Hoje
  • 14h45 Edição Especial – Terra Nostra
  • 15h10 Edição Especial – História de Amor
  • 15h40 Sessão da Tarde – A Mulher Que Veio Do Céu
  • 17h10 Vale a Pena Ver de Novo – A Viagem
  • 17h50 Êta Mundo Melhor!
  • 18h30 Programação Localraça TV – 2ª Edição
  • 19h Dona de Mim
  • 19h45 Jornal Nacional
  • 20h35 Vale Tudo
  • 21h20 Corinthians x Athletico-PR
  • 23h30 Segue o Jogo
  • 23h45 Estrela da Casa
  • 00h05 Jornal da Globo
  • 00h55 Conversa com Bial
  • 01h35 Dona de Mim
  • 02h15 Comédia Na Madruga I
  • 03h05 Comédia Na Madruga II

