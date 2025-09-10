Tem jogo na Globo hoje (10/09) da Copa do Brasil 2025? Veja programação completa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O calendário do futebol marca dois dos quatros embates que valem vaga na semifinal (mata-mata) da edição deste ano da competição nacional

A programação da TV Globo nesta quarta-feira (10/09) está recheada! Isso porque tem jornalismo, novelas e futebol para acompanhar na televisão aberta e no Globoplay de graça.

O dia reserva os duelos entre Corinthians x Athletico-PR, na Neo Química Arena, e Fluminense x Bahia, no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil 2025.

Na ida, Alvinegro e Tricolor de Aço ganharam por 1 a 0. Portanto, têm a vantagem do empate. O Rubro-negro e Tricolor das Laranjeiras precisam ganhar por dois para avançar direto à semifinal.

Mas será que a emissora vai transmitir? A empresa possui os direitos da competição nacional, em acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Abaixo, veja a programação completa.

Tem jogo na Globo hoje (10/09) da Copa do Brasil 2025?

A reposta é sim! A empresa exibe o confronto entre o Timão e o Furação para todo o Brasil. Para acessar as imagens, sintonize o canal na região onde você mora ou entre no streaming (veja aqui).