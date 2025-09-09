Vale o aviso: a TV da pandemia acabou. E já faz tempo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Televisão é imagem e para tanto há uma exigência em se entregar o melhor possível, técnica e artisticamente. Confira mais na coluna desta terça-feira

Aos mais distraídos ou desavisados, cabe lembrar que a TV da pandemia acabou. E já faz até um certo tempinho.

Se de um lado, naquele momento a TV aprendeu trabalhar com mais dinamismo, por outro entubou uma falta de cuidado, que alguns não conseguem se livrar ou se permitiram adotar.

Televisão é imagem e para tanto há uma exigência em se entregar o melhor possível, técnica e artisticamente.

Poder contar com uma boa luz, áudio bem calibrado e se apresentar condignamente na frente das câmeras.

Isso não pode, de forma nenhuma e em respeito a quem assiste, ser negociado ou permitido de forma nenhuma.

Hoje, sem qualquer exagero, existem pessoas entrando de quartos de hotel, com a cama desarrumada, trajes nada a ver e, sem exagero, cachorros e gatos como figuração. Entre outras tão estranhas situações. Aí não dá.

Só para não deixar barato ou se chegar a uma melhor conclusão: na entrada de um repórter, o que deve aparecer mais? A notícia ou alguém, montado em uma caricatura, com tiara, brinquinhos e camiseta decotada?

Tudo bem a tal modernidade, desde que nunca se negocie uma total obediência a princípios que são e sempre serão fundamentais e essenciais.

TV Tudo

Isso mesmo

Sobre a Transamérica, agora sob os cuidados do Marcelo D´Angelo e do CG, vai mesmo acabar com a parte musical da sua programação.

Só jornalismo e esporte. Isso está decidido.

O que não está

Há a possibilidade de, nesses próximos tempos, a Transamérica vir a trocar de nome.

Já existem algumas sugestões em estudo.

Festa transferida

A festa de lançamento de “Três Graças”, próxima das 9h da noite na Globo, não será mais em 6 de outubro.

Foi mudada para o dia seguinte, no mesmo local: a Pinacoteca Contemporânea, em São Paulo.

Arminda (Grazi Massafera), em Três Graças - Globo/ Estevam Avellar

As razões

Alguém, na Globo, antes de escolher 6 de outubro, não tinha reparado que para este dia já estão reservados dois acontecimentos importantes: final do “Estrela da Casa“ e a morte da Odete, em “Vale Tudo”.

A festa, claro, ficou para depois.

Expectativa

Há uma expectativa nos interiores da Globo sobre possíveis participações especiais nas últimas semanas de “Vale Tudo”. Em especial, de figuras da primeira versão.

Lídia Brondi, que deu outro rumo para a vida, é sempre lembrada pelo público. Mas, oficial, nada.

Nome de escola

Amanhã, quarta, será inaugurado o CEU Silvio Santos, na Cidade Ademar, na zona sul de São Paulo com a presença do prefeito Ricardo Nunes, e representantes da família Abravanel.

Sabe-se que em São Vicente, ainda em São Paulo, existe o projeto de universidade para também levar o nome dele.

Olho nisso - 1

Nada como um dia após o outro... Lembra que aqui foi dito que ainda não havia movimentos sobre novas novelas na HBO Max?

Mas, que a produtora Coração da Selva estava muito prestigiada na Warner após o sucesso de “Beleza Fatal”?

Olho nisso - 2

Então... A informação é que a “Coração” agora já tem encaminhados dois projetos na HBO.

Um deles do roteirista Rodrigo Castilho, com passagens por TV Globo e GNT, HBO, MTV, Cartoon... O outro, “Beleza Fatal – Parte 2”, com Maria de Médicis, Camilas e toda a turma. É aguardar...

Primeira bateria

Após dois dias de gravações com direito a um “promo day” no roteiro, o pessoal do novo “The Voice Brasil” dá uma ligeira pausa nos trabalhos.

O retorno vai acontecer na primeira semana de outubro.

Resumo

Sob o comando de Leo Dias, a Band exibe domingo, das 22h às 23h, um especial do “Sou Manaus Passo a Paço”, com entrevistas exclusivas e shows dos artistas que se apresentaram no festival.

Gusttavo Lima, Bruno & Marrone, Calcinha Preta, Ivete Sangalo, Joelma, Ludmilla, Paula Toller, Péricles, Simone Mendes e Xamã, entre outros.

É ele

Serginho Groisman é o convidado do nosso programa, nesta terça-feira, 19h, na LeoDias TV.

Bem no dia em que ele vai gravar os 25 anos do “Altas Horas”, com uma festa especial, recheada de atrações. E que irá ao ar no próximo sábado.

Imagem de Serginho Groisman - Divulgação

Bate – Rebate

A plataforma ReelShort acabou de lançar a novela vertical “Com Licença, Eu Sou o BigBoss”...

... A direção é do Marcelo Zambelli e, no elenco, Gabriel Barreto, Yana Sardenberg e Raira Machado.

A Band exibe nas tardes de sábado o reality “Mestre do Drywall”, sobre construção a seco, pilotado por André Vasco...

... Bem produzido e, em especial, com ritmo, graças às intervenções do experiente apresentador.

Ontem foi o primeiro dia de Juliana Algañaraz na direção da TV Gazeta.

Na Band, a Fórmula 1, em seu finalzinho de contrato, continua com resultados bem razoáveis...

... O GP da Itália, na manhã do último domingo, alcançou a vice-liderança no horário.

Lá atrás, foi destacado por aqui que “Paulo, O Apóstolo” seria apenas a primeira de muitas “trocas” entre Record e Disney+...

... Prova disso, a nova versão de “A Escrava Isaura” também já se encontra na plataforma...

... E seguirá nesse embalo.

C´est fini

Graças aos recursos atuais e grandes interpretações, a Globo estabeleceu uma nova marca em produções que resgatam a história do cangaço.

“Guerreiros do Sol”, já com todos os episódios disponíveis no Globoplay, passa a ser essa linha divisória no nosso audiovisual.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!