Autobiografia de uma musa dos anos 80

A Editora Emó lança “O Outro Lado de Magda Cotofre”, autobiografia da atriz Magda Cotofre, que foi uma musa nos anos 80. Na obra, ela mostra o lado que ninguém conhece, o da mãe e da mulher. Revela que sempre foi muito reservada, nunca falando da sua vida privada. Várias editoras já tinham a procurado, mas só agora aceitou falar dos 40 anos de carreira. Ela fala da sobre a dor de uma mulher e se, de alguma forma, puder ajudar alguém, já fez o efeito que tinha que fazer. Aos 62 anos, confessa que foi difícil envelhecer, numa sociedade muito preocupada com a estética.

Thyale Turton, em seu jantar de despedida de solteira, ladeada pelos pais Roberto Turton e Cyntya Verçosa - Arquivo pessoal

CENTENÁRIO

O Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, uma das instituições de ensino em artes e criatividade mais tradicionais do país, completa 100 anos no dia 23 de setembro. Fundada em 1925, apenas três anos após o movimento modernista de 1922, a Belas Artes foi criada originalmente como Academia de Bellas Artes de São Paulo, a instituição surgiu com a proposta de levar para a sala de aula toda a pulsação criativa que fazia da capital paulista um verdadeiro polo de vanguarda cultural.

Rapha Vasconcellos recebeu as atrizes Helena Ranaldi, Fernanda Nobre e Ana Rosa no seu restaurante - Reprodução Instagram

MARCA

A empresária e influenciadora Camila Coutinho, que é pernambucana e uma das mais consolidadas do ramo a nível nacional, celebra os 5 anos da GE Beauty, sua marca de cuidados capilares.

Alisson Ramalho e Lica Lopes curtindo o momento de turistas - Reprodução Instagram

CINEMA

O ator e cineasta Sean Penn, duas vezes vencedor do Oscar, é o novo produtor executivo de “MANAS”, primeiro longa de ficção de Marianna Brennand, cotado para representar o Brasil no Oscar 2026. Ele se une a nomes como Walter Salles e os Irmãos Dardenne, reforçando a força internacional do filme.



JUVENTUDE

Lara Santana é um retrato da nova geração de parlamentares brasileiros, marcada pelo engajamento político e pela defesa de questões relevantes.



ACERVO

O Instituto Dom Helder Câmara inaugura, no dia 21, a nova sede do Centro de Documentação Dom Helder Câmara. O acervo reúne mais de 200 mil páginas de manuscritos, 18 mil imagens, livros, vídeos, correspondências e documentos históricos, que estavam sob guarda da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) desde 2020, quando o prédio original foi invadido e vandalizado. Agora, este patrimônio retorna ao espaço.



CIDADÃO

O deputado Felipe Carreras agora é cidadão de Santa Cruz do Capibaribe. Proposta veio

em reconhecimento às medidas de melhoria da cidade e do comércio.

RECIFENSE

O general Maurílio Ribeiro, comandante militar do Nordeste, vai levar muitos amigos à Câmara Municipal, hoje, às 16h, para a sessão solene em que ele receberá o título de Cidadão do Recife. Será saudado pelo vereador Tadeu Calheiros, autor da proposta da concessão do título.

PIAUÍ

Rui Silva tem feito várias viagens a Teresina, para concluir as obras do “Tio Armênio” na capital do Piauí.



BATERIAS

Em parceria com a “Web Motors”, a Moura entra no mercado de entregas. Serviço terá entrega e instalação de baterias automotivas no prazo máximo de 50 minutos. Serviço já está funcionando no Recife.



APOSENTADORIA

Lula e Janja divergem sobre o futuro após uma possível aposentadoria do presidente. Ele quer ir morar numa praia da Bahia, ou no Rio de Janeiro.

