99 Foods chega ao Brasil com ofertas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Cobertura dos fatos de Pernambuco nos em sociedade, política, eventos, moda e entretenimento com a análise do colunista João Alberto

Clique aqui e escute a matéria

Para enfrentar a “iFood” e a chinesa “Meituan”, que está chegando, a “99 Foods”, na sua volta ao Brasil, vai oferecer crédito para restaurantes e varejistas parceiros. Os recursos seriam destinados, principalmente, para o pagamento de fornecedores. Acena ainda com isenção das taxas cobradas a restaurantes por um ano e remuneração a entregadores em função de pedidos atendidos por dia. O objetivo é estimular trabalhadores a atuarem em regime de exclusividade.

A governadora Raquel Lyra ao lado de Fábio Jr. e de sua mãe, Mércia Lyra, no Festival Pernambuco Meu País em Caruaru - Hesíodo Góes/Divulgação

LANÇAMENTO

O professor Fábio Andrade lança hoje, no Museu do Estado, o livro “Coisas Distantes”, editado pela Cepe.

CARTAS

Ana Júlia Walter Delmar, do 9º ano na escola Tomé Francisco da Silva, em Quixaba, venceu a etapa estadual do 54º Concurso Internacional de Redação de Cartas, realizado pelos Correios. As outras duas finalistas são de Petrolina: Alice Sophia Tenório Silva, do Colégio Ester Martins, e Millena Ester da Silva Marques, do Centro Educacional Rachel de Queiroz.



DESTAQUE

O advogado pernambucano Ronnie Duarte, coordenador de Eventos Internacionais da OAB Nacional e diretor-geral da recém criada Faculdade OAB Nacional, esteve à frente do seminário internacional “Infraestrutura, Segurança Jurídica e Jurisdição Constitucional”, que o Conselho Federal da OAB realizou na Universidade Complutense de Madrid.

GINÁSTICA

Maior medalhista do Brasil em Jogos Olímpicos, a ginasta Rebeca Andrade marcou presença no Campeonato Brasileiro de Ginástica, que aconteceu no Geraldão. Ao lado de Jade Barbosa, elas torceram pelas amigas Flávia Saraiva, Júlia Soares e Lorrane Oliveira. O prefeito do Recife João Campos e o secretário de Esportes Eriberto Filho também acompanharam o evento.

João Suassuna, neto de Ariano Suassuna, comemorou idade nova ao lado de Gabi Souza, Juliana Maranhão e Saulo Suassuna - Arquivo Pessoal

CIRCO

Após quase um ano da sua chegada ao Recife, o Circo Americano aparentemente deu uma pausa. O grupo estava no Memorial Arcoverde desde junho e desmontou sua estrutura no final da semana.

COPA

Está praticamente definido que a Copa do Mundo de 2030 será realizada em Portugal e na Espanha.

REQUALIFICAÇÃO

O Governo de Pernambuco publicou licitação para requalificar o Memorial Arcoverde, em Olinda. Com investimento de R$ 24,7 milhões, o projeto prevê intervenções em uma área de 98,6 mil m², com esplanada de eventos, revitalização dos jardins de Burle Marx, espaços esportivos, parque infantil e áreas de convivência.

EXPECTATIVA

Contrariando as expectativas, Taylor Swift não compareceu ao jogo da NFL de seu noivo, Travis Kelce, em São Paulo. Agora é esperar se a cantora vai vir ao Brasil para um possível show na Praia de Copacabana, que ainda não tem confirmação.

TORCEDOR

Pai Everaldo, o companheiro da chef Carmem Virgínia, é cego, mas acompanha, como torcedor no estádio, todos os jogos do Santa Cruz.

A BOLA

O Museu do Futebol, em São Paulo, tem agora um poema de João Cabral de Melo Neto sobre a bola. Para quem não sabe ele era torcedor doente do América e chegou a jogar pelo juvenil do time pernambucano.

Marisa Moura, ladeada por Patrícia de Paula e Maria Candida de Paula, em evento fashion - Arquivo Pessoal

M O V I M E N T O

BOM DIA: “O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário.” (Albert Einstein)



HUMBERTO Costa será o único candidato a senador pelo PT no próximo ano.

A CIDADE canadense de Montreal é um dos maiores centros gastronômicos do mundo. Tem 3.048 restaurantes, um para cada 557 habitantes.

O EMBAIXADOR brasileiro na Rússia Rodrigo de Lima Bueno Soares foi transferido para a embaixada brasileira na Alemanha.

BRUNA Biancardi alertou seus seguidores, pois depois de estourar uma espinha, desenvolveu celulite facial.

JOÃO MARINHO compartilhou seu acervo e presenteou o quadro de Kilian Glasner para o casal Renata Barroca e Rafael Lobo.

FAZ SUCESSO o Festival Sabores de Apipucos.

DEVEM começar diversas promoções esta semana, como um “esquenta” para o Dia do Cliente, na próxima segunda-feira.

ANIVERSARIANTES Amadeu Dias, Ana Elizabeth Vieira, Clodoaldo Torres, Eneida Souza, Helena Ribemboim, e Vera Montezuma.

