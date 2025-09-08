99 Foods chega ao Brasil com ofertas
Para enfrentar a “iFood” e a chinesa “Meituan”, que está chegando, a “99 Foods”, na sua volta ao Brasil, vai oferecer crédito para restaurantes e varejistas parceiros. Os recursos seriam destinados, principalmente, para o pagamento de fornecedores. Acena ainda com isenção das taxas cobradas a restaurantes por um ano e remuneração a entregadores em função de pedidos atendidos por dia. O objetivo é estimular trabalhadores a atuarem em regime de exclusividade.
LANÇAMENTO
O professor Fábio Andrade lança hoje, no Museu do Estado, o livro “Coisas Distantes”, editado pela Cepe.
CARTAS
Ana Júlia Walter Delmar, do 9º ano na escola Tomé Francisco da Silva, em Quixaba, venceu a etapa estadual do 54º Concurso Internacional de Redação de Cartas, realizado pelos Correios. As outras duas finalistas são de Petrolina: Alice Sophia Tenório Silva, do Colégio Ester Martins, e Millena Ester da Silva Marques, do Centro Educacional Rachel de Queiroz.
DESTAQUE
O advogado pernambucano Ronnie Duarte, coordenador de Eventos Internacionais da OAB Nacional e diretor-geral da recém criada Faculdade OAB Nacional, esteve à frente do seminário internacional “Infraestrutura, Segurança Jurídica e Jurisdição Constitucional”, que o Conselho Federal da OAB realizou na Universidade Complutense de Madrid.
GINÁSTICA
Maior medalhista do Brasil em Jogos Olímpicos, a ginasta Rebeca Andrade marcou presença no Campeonato Brasileiro de Ginástica, que aconteceu no Geraldão. Ao lado de Jade Barbosa, elas torceram pelas amigas Flávia Saraiva, Júlia Soares e Lorrane Oliveira. O prefeito do Recife João Campos e o secretário de Esportes Eriberto Filho também acompanharam o evento.
CIRCO
Após quase um ano da sua chegada ao Recife, o Circo Americano aparentemente deu uma pausa. O grupo estava no Memorial Arcoverde desde junho e desmontou sua estrutura no final da semana.
COPA
Está praticamente definido que a Copa do Mundo de 2030 será realizada em Portugal e na Espanha.
REQUALIFICAÇÃO
O Governo de Pernambuco publicou licitação para requalificar o Memorial Arcoverde, em Olinda. Com investimento de R$ 24,7 milhões, o projeto prevê intervenções em uma área de 98,6 mil m², com esplanada de eventos, revitalização dos jardins de Burle Marx, espaços esportivos, parque infantil e áreas de convivência.
EXPECTATIVA
Contrariando as expectativas, Taylor Swift não compareceu ao jogo da NFL de seu noivo, Travis Kelce, em São Paulo. Agora é esperar se a cantora vai vir ao Brasil para um possível show na Praia de Copacabana, que ainda não tem confirmação.
TORCEDOR
Pai Everaldo, o companheiro da chef Carmem Virgínia, é cego, mas acompanha, como torcedor no estádio, todos os jogos do Santa Cruz.
A BOLA
O Museu do Futebol, em São Paulo, tem agora um poema de João Cabral de Melo Neto sobre a bola. Para quem não sabe ele era torcedor doente do América e chegou a jogar pelo juvenil do time pernambucano.
M O V I M E N T O
- HUMBERTO Costa será o único candidato a senador pelo PT no próximo ano.
- A CIDADE canadense de Montreal é um dos maiores centros gastronômicos do mundo. Tem 3.048 restaurantes, um para cada 557 habitantes.
- O EMBAIXADOR brasileiro na Rússia Rodrigo de Lima Bueno Soares foi transferido para a embaixada brasileira na Alemanha.
- BRUNA Biancardi alertou seus seguidores, pois depois de estourar uma espinha, desenvolveu celulite facial.
- JOÃO MARINHO compartilhou seu acervo e presenteou o quadro de Kilian Glasner para o casal Renata Barroca e Rafael Lobo.
- FAZ SUCESSO o Festival Sabores de Apipucos.
- DEVEM começar diversas promoções esta semana, como um “esquenta” para o Dia do Cliente, na próxima segunda-feira.
