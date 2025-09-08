fechar
João Alberto | Notícia

99 Foods chega ao Brasil com ofertas

Cobertura dos fatos de Pernambuco nos em sociedade, política, eventos, moda e entretenimento com a análise do colunista João Alberto

Por JC Publicado em 08/09/2025 às 0:00
Entregador da 99 Food
Entregador da 99 Food - LUPREZIA

Para enfrentar a “iFood” e a chinesa “Meituan”, que está chegando, a “99 Foods”, na sua volta ao Brasil, vai oferecer crédito para restaurantes e varejistas parceiros. Os recursos seriam destinados, principalmente, para o pagamento de fornecedores. Acena ainda com isenção das taxas cobradas a restaurantes por um ano e remuneração a entregadores em função de pedidos atendidos por dia. O objetivo é estimular trabalhadores a atuarem em regime de exclusividade.

Hesíodo Góes/Divulgação
A governadora Raquel Lyra ao lado de Fábio Jr. e de sua mãe, Mércia Lyra, no Festival Pernambuco Meu País em Caruaru - Hesíodo Góes/Divulgação

LANÇAMENTO

O professor Fábio Andrade lança hoje, no Museu do Estado, o livro “Coisas Distantes”, editado pela Cepe.

CARTAS

Ana Júlia Walter Delmar, do 9º ano na escola Tomé Francisco da Silva, em Quixaba, venceu a etapa estadual do 54º Concurso Internacional de Redação de Cartas, realizado pelos Correios. As outras duas finalistas são de Petrolina: Alice Sophia Tenório Silva, do Colégio Ester Martins, e Millena Ester da Silva Marques, do Centro Educacional Rachel de Queiroz.

DESTAQUE

O advogado pernambucano Ronnie Duarte, coordenador de Eventos Internacionais da OAB Nacional e diretor-geral da recém criada Faculdade OAB Nacional, esteve à frente do seminário internacional “Infraestrutura, Segurança Jurídica e Jurisdição Constitucional”, que o Conselho Federal da OAB realizou na Universidade Complutense de Madrid.

GINÁSTICA

Maior medalhista do Brasil em Jogos Olímpicos, a ginasta Rebeca Andrade marcou presença no Campeonato Brasileiro de Ginástica, que aconteceu no Geraldão. Ao lado de Jade Barbosa, elas torceram pelas amigas Flávia Saraiva, Júlia Soares e Lorrane Oliveira. O prefeito do Recife João Campos e o secretário de Esportes Eriberto Filho também acompanharam o evento.

Arquivo Pessoal
João Suassuna, neto de Ariano Suassuna, comemorou idade nova ao lado de Gabi Souza, Juliana Maranhão e Saulo Suassuna - Arquivo Pessoal

CIRCO

Após quase um ano da sua chegada ao Recife, o Circo Americano aparentemente deu uma pausa. O grupo estava no Memorial Arcoverde desde junho e desmontou sua estrutura no final da semana.

COPA

Está praticamente definido que a Copa do Mundo de 2030 será realizada em Portugal e na Espanha.

REQUALIFICAÇÃO

O Governo de Pernambuco publicou licitação para requalificar o Memorial Arcoverde, em Olinda. Com investimento de R$ 24,7 milhões, o projeto prevê intervenções em uma área de 98,6 mil m², com esplanada de eventos, revitalização dos jardins de Burle Marx, espaços esportivos, parque infantil e áreas de convivência.

EXPECTATIVA

Contrariando as expectativas, Taylor Swift não compareceu ao jogo da NFL de seu noivo, Travis Kelce, em São Paulo. Agora é esperar se a cantora vai vir ao Brasil para um possível show na Praia de Copacabana, que ainda não tem confirmação.

TORCEDOR

Pai Everaldo, o companheiro da chef Carmem Virgínia, é cego, mas acompanha, como torcedor no estádio, todos os jogos do Santa Cruz.

A BOLA

O Museu do Futebol, em São Paulo, tem agora um poema de João Cabral de Melo Neto sobre a bola. Para quem não sabe ele era torcedor doente do América e chegou a jogar pelo juvenil do time pernambucano.

Arquivo Pessoal
Marisa Moura, ladeada por Patrícia de Paula e Maria Candida de Paula, em evento fashion - Arquivo Pessoal

M O V I M E N T O

BOM DIA: “O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário.” (Albert Einstein)

  • HUMBERTO Costa será o único candidato a senador pelo PT no próximo ano.
  • A CIDADE canadense de Montreal é um dos maiores centros gastronômicos do mundo. Tem 3.048 restaurantes, um para cada 557 habitantes.
  • O EMBAIXADOR brasileiro na Rússia Rodrigo de Lima Bueno Soares foi transferido para a embaixada brasileira na Alemanha.
  • BRUNA Biancardi alertou seus seguidores, pois depois de estourar uma espinha, desenvolveu celulite facial.
  • JOÃO MARINHO compartilhou seu acervo e presenteou o quadro de Kilian Glasner para o casal Renata Barroca e Rafael Lobo.
  • FAZ SUCESSO o Festival Sabores de Apipucos.
  • DEVEM começar diversas promoções esta semana, como um “esquenta” para o Dia do Cliente, na próxima segunda-feira.

ANIVERSARIANTES Amadeu Dias, Ana Elizabeth Vieira, Clodoaldo Torres, Eneida Souza, Helena Ribemboim, e Vera Montezuma.

