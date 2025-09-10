Igualdade de gênero está a mais de 100 anos de distância

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Notícias dos fatos de Pernambuco em sociedade, política, eventos, moda, cinema e entretenimento com a análise do colunista João Alberto

Dados do Fórum Econômico Mundial revelam uma realidade preocupante, especialmente no mercado de trabalho: no ritmo atual, a igualdade de gênero global só deve ser alcançada em 123 anos, ou cinco gerações, segundo o Índice Global de Disparidade de Gênero 2025. Saadia Zahidi, diretora executiva do Fórum, ressalta que investir em igualdade contribui para economias mais resilientes, prósperas e produtivas. Em Pernambuco, não é diferente. As mulheres ganham 9,93% a menos do que os homens segundo o 2º Relatório de Transparência Salarial, divulgado no ano passado.



Lucinha Cascão e Juliana Lins, na inauguração da Cafeteria Lucinha Cascão - JC IMAGEM

A influenciadora Marcella Ottoni, junto com a mododelo Mikaela Gomes, durante o festival de moda TRAMA - Dani Feliciano

RECONHECIMENTO

O presidente do Conselho Regional de Administração de Pernambuco, Mychel Paes Barreto, recebe votos de aplausos na Câmara Municipal do Recife, hoje, em reconhecimento aos serviços prestados pela instituição e à fiscalização da profissão de Administrador no Estado. A iniciativa do vereador Gilberto Alves, presta uma homenagem às comemorações do Jubileu de Diamante da Administração, celebrado em 2025, quando a profissão completa seis décadas de regulamentação.

PRESTÍGIO

Lucinha Cascão, figura querida no nosso mundo social, foi muito prestigiada, ontem, quando inaugurou seu novo café, que passou por expansão, novo cardápio e mudança de local, além de firmar parceria nacional com a Santa Clara. No capricho de sempre, recebeu os convidados com elegância, ao lado da sua família e muitos amigos conhecidos.

Sandra Paes Barreto e Vanessa Tinoco, prestigiando o evento - JC IMAGEM

FRANÇA-BRASIL

O France Excellence, referência do luxo e do savoir-faire francês no Brasil, acontece em 23 de setembro, no Rosewood São Paulo. O evento reunirá especialistas internacionais e representantes de grandes maisons com Laura Wie, apresentadora e especialista em Fashion History pela Parsons-NY, como mestre de cerimônias.



PLÁSTICA

A blefaroplastia, cirurgia para retirada do excesso de pele na região dos olhos, é hoje o procedimento estético mais realizado no mundo, à frente do aumento de mamas e da lipoaspiração. No Brasil, ganha espaço entre celebridades como Letícia Spiller, Luiza Brunet, Luana Piovani, Xuxa e Fátima Bernardes.



URBANISMO

Muito aguardada pelas autoridades a nova lei de uso e ocupação do solo da cidade do Recife. O texto, elaborado com a liderança do secretário Felipe Matos e da chefe do gabinete do centro, Ana Paula Vilaça, prevê melhorias nas calçadas, arborização obrigatória, incentivos para reocupação do centro e facilidade para construir apartamentos mais populares em todo o território do Recife.



VINHOS

Os restaurantes VOAR e ARVO, do chef Pedro Godoy e do empresário Eduardo Freyre, recebem o enólogo Carlos Sanabria para duas noites especiais dedicadas aos vinhos naturais, amanhã e sexta-feira. O primeiro dia será no VOAR, com jantar harmonizado de seis etapas e rótulos da vinícola Sanabria, de Bento Gonçalves. Já na sexta, o ARVO realiza a Noite de Vinhos Naturais, destacando pequenos produtores brasileiros.



REVIVAL

A boate “Over Point”, que marcou época na nossa cidade, na Rua das Graças, será relembrada em festa dia 4 de outubro, no Mercado da Torre, espaço que é comandado pela Casa dos Frios.



MERCADO LIVRE

A empresa de comércio eletrônico Mercado Livre é argentina, opera em 18 países e a unidade brasileira responde por mais da metade das vendas do grupo.



ELÉTRICOS

A empresa chinesa Didi, dona da 99, vai investir R$ 1 bilhão em infraestruturas de recarga para veículos elétricos.



ESTRADA

É simplesmente calamitosa a situação da estrada de acesso à Praia dos Carneiros. Devido às chuvas, as obras na rodovia estão paralisadas.



OS FIOS

O excelente projeto de embutimento dos fios elétricos no Recife Antigo vai atingir na primeira fase o Marco Zero, o Cais da Alfândega e a Praça do Arsenal.





M O V I M E N T O

BOM DIA: “Comece o dia já vendo tudo positivo, receba o novo dia como um presente de Deus.” (Anselm Grtin)





O PRESIDENTE Paulo Câmara festeja os excelentes números do Banco do Nordeste neste ano.





O PINA e a Avenida Agamenon estão recheados de obras, que em horários de pico, afetam muito a mobilidade.





O FILME “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, já foi vendido para 94 países da Europa, Américas do Norte e Latina, Ásia e Oceania.

CHAMOU a atenção as demissões em massa no banco Itaú, que acabou caindo na internet após usuária do Twitter publicar na rede social e viralizar. O motivo: pouco tempo de uso dos computadores pelos colaboradores remotos.

O CINEMA São Luiz celebra seus 73 anos.

APÓS 7 anos longe das telas, a atriz Letícia Spiller retorna às novelas ano que vem.

MURILO Gun já lotou suas 17 sessões do espetáculo "Fé no Flow" em São Paulo, e chega ao Teatro RioMar neste sábado e domingo.

ANIVERSÁRIOS

Anabela Lacet, Beta Ludmer, Flávia Coelho, João Recena, José Ricardo Diniz, Marcelo Salazar, Marcina Pontual, Mônica Ayub, Otávio Moraes, Rilda Andrade, Roberta Freitas, Sarita Martins, Yanê Valença e Yves Ribeiro.