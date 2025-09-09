Turismo nordestino registra maior número de empregos formais em seis anos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A cobertura dos fatos de Pernambuco nos em sociedade, política, eventos, moda e entretenimento com a análise do colunista João Alberto

O setor de turismo no Nordeste atingiu, em 2024, o maior número de empregos formais dos últimos seis anos, superando os registros de antes da pandemia. De acordo com boletim da Sudene, foram contabilizados 433,3 mil trabalhadores com carteira assinada no setor, o que representa 18,6% do total de vagas formais do turismo em todo o Brasil.

Lauro de Castro, Daniela Bacelar, Gabriela Gama e Diego Ledo em recente nupcial - Arquivo Pessoal

ALERTA

No TikTok viralizam vídeos contra protetor solar, somando mais de 18 milhões de visualizações entre os jovens. A dermatologista Fabia Valente reforça o perigo desses conteúdos, pois do ponto de vista científico não faz sentido: “Eles ajudam tanto na prevenção do câncer de pele quanto na preservação do colágeno”.

SOLIDARIEDADE

A Associação dos Amigos da Justiça de Pernambuco anuncia encontro especial em prol do Outubro Rosa. Será no dia 1º de outubro, no Famiglia Giuliano, só para convidadas e todo valor arrecadado será revertido para o Hospital do Câncer.

MULHERES

Na premiação Video Music Awards, mais conhecido como VMA, houve uma celebração para as mulheres. Os principais prêmios da noite – Clipe do Ano, Artista do Ano, Álbum do Ano e Melhor Artista Pop – foram vencidos por cantoras: Ariana Grande, Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Mariah Carey e mais.

CONTERRÂNEO

O famoso chef Yuri Machado, que comanda o restaurante “Cá-Já”, é sergipano, de Aracaju.

O secretário Kaio Maniçoba, o presidente da Empetur Eduardo Loyo e o Juiz João Targino, que está à frente da Orquestra Cidadã - Arquivo pessoal

PROFISSÃO

A Federação das Indústrias do Rio de Janeiro divulgou estudo que mostra as 10 ocupações que tiveram a média de salários mais alta do Brasil em 2024. É possível ver que as formações em engenharia vêm ganhando destaque e no topo está Engenharia de Computação.

TARIFAS

As empresas norte-americanas “American Airlines” e “United Airlines” têm cobrado tarifas mais caras a quem viaja sozinho, especialmente em voos curtos durante a semana. Quem compra bilhetes para dois passageiros paga valor mais baixo.

ANIVERSÁRIO

Para comemorar seus 11 anos, o restaurante Chicama, muito frequentado pelos nomes da sociedade, fará celebração sexta-feira, com shows, open bar e open food, com pratos de Biba Fernandes e dos chefs convidados Joca Pontes e Júlio Carpentieri.

NAVEGAÇÃO

Pesquisa da Ipos revelou que 65% dos brasileiros costumam navegar usando o celular.

POLÍTICA

João Baltar Freire solicitou licença do Cidadania e passou a presidência do partido em Pernambuco para Cláudio Carraly.

INCONFORMADO

O presidente Lula declarou que não se conforma com a taxa básica de juros, a Selic, em 15% ao ano. Esquece que foi ele quem nomeou Gabriel Galípolo presidente do Banco Central.

Laura Carvalho, Christianne da Fonte e Cris Lemos apostam no tênis como prática esportiva - Arquivo Pessoal

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Nenhum homem é hipócrita nos seus prazeres.” (Albert Camus)

UM IMPORTANTE empresário pernambucano revela que está preocupado com a falta de debate sobre a reforma tributária do país, que é algo mais do que urgente.

O BRASIL tem atualmente 29 milhões de motos licenciadas, o que representa 23% dos veículos do país.

O CANTOR Johnny Hooker é filho do fotógrafo Gil Vicente.

A “IPIRANGA” lança a gasolina “Ipimax”, que oferece uma economia de combustível superior a 4%. A conferir…

PAULA Naslavsky e Simony Braga, participam em Brasília do seminário Judicialização da Saúde, promovido pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados.



ENQUANTO no Brasil existe um excesso de médicos se formando anualmente, com a abertura de várias faculdades particulares, países como a Itália enfrentam crises na saúde, com a falta de médicos e outros profissionais.

QUEM festejou o acesso do Santa Cruz à série C foi a governadora Raquel Lyra, torcedora assumida do tricolor.

CAMILA Coelho marcou presença no VMA com um vestido vintage de Roberto Cavalli.



ANIVERSARIANTES Aurora Moreira, Cynara Zanatta Valentini, Eduardo Henrique, Eduardo Malheiros, Gizeneide Berenstein, Isabela Coutinho, Joandira Arraes, Jurandir Pires Galdino Filho, Lino Perrelli, Luiz Helvécio, Maria de Lourdes Vasconcelos, Marina Cantarelli Novaes, Múcio Magalhães, Paula Guimarães, Rejane de Andrade Lima, Ruy Soares Barbosa, Socorro Carrilho, Stephen Barlow e Tom Uchoa.

