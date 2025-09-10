Chaveiros continuam atuando nos presídios

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Notícias dos fatos de Pernambuco em sociedade, política, eventos, moda, cinema e entretenimento com a análise do colunista João Alberto

Um dos grandes problemas do sistema prisional de Pernambuco é a figura do “Chaveiro”, presos que, por meio de poder e influência, acabam controlando a rotina e a disciplina dentro das unidades prisionais, muitas vezes em detrimento da autoridade do sistema. A função ganhou outro nome, mas continua funcionando do mesmo jeito.

O Comandante Militar do Nordeste, general Maurílio Ribeiro recebeu em solene o Título de Cidadão Recifense dos vereadores Tadeu Calheiros e Zé Neto - Divulgação/CMNE

UNIVERSIDADES

O Brasil tem 69 universidades federais, algumas que são exemplos de distorções e vícios da gestão pública. Custam R$ 70 bilhões no Orçamento deste ano e a maioria sofre com falta de recursos.

EM BRASÍLIA

Desembargadores do Tribunal de Justiça de Pernambuco marcaram presença no 1º Congresso STJ da Segunda Instância Federal e Estadual em Brasília. Foram eles o presidente do TJPE, desembargador Ricardo Paes Barreto, Sílvio Neves Baptista Filho, Evandro Magalhães Neto, Andréa Epaminondas Tenório de Brito e Dulce Pontes.

Stellantis

O executivo italiano Antônio Filosa, que liderou a consolidação do grupo na América do Sul, inclusive com a fábrica de Goiana, assumiu a presidência mundial de “Stellantis”. Ele esteve várias vezes na unidade pernambucana e chegou a assistir a um desfile do Galo da Madrugada.



INAUGURAÇÃO

Com apresentação da Orquestra Criança Cidadã, o Novo Atacarejo inaugurou seu novo centro administrativo, na Imbiribeira.



A MULHER DO PADRE

A primeira-dama de Gravatá, Viviane Facundo, que será candidata a deputada estadual, vai lançar sua autobiografia “De Freira e Cantora a Mulher do Padre”. Ela é casada com o prefeito Joselito Gomes, que era padre e deixou a batina para se casar com ela.

Encontro dos ministros Fernando Haddad e Silvio Costa Filho com o vice-presidente Geraldo Alckmin, em Brasília - Arquivo Pessoal

GASTRONOMIA

O chef César Santos vai levar os sabores da gastronomia pernambucana para a La Grainerie, em Toulouse, de 24 a 28 de setembro, durante evento que marca o ano Brasil-França.

ZONA AZUL

Pesquisadores propõem adicionar Ostrobótnia, no oeste da Finlândia, ao grupo de zonas azuis, que são lugares onde estão as pessoas que têm maior concentração de pessoas centenárias.

REVISTA

A Revista Mensch lança sua 39ª edição em evento amanhã na Garrafeira, em Boa Viagem. Guilherme Guerra, advogado e empresário à frente do projeto de condomínio com vinícola em Gravatá, estampa a capa Recife com João Vicente de Castro e Beto Quintão.

Bruna Hannouche, que desenhou seu próprio bolo de casamento - Carlos Vieira/Divulgação

SAÚDE

A radiologista Mirela Ávila vai palestrar no 49º Congresso Pernambucano de Ginecologia e Obstetrícia, que será realizado de 29 de outubro a 1º de novembro, no Mar Hotel.

CINEMA

O filme “Invocação do Mal 4” está dando o que falar, tanto pelo sucesso de bilheteria, atingindo US$83 milhões nos EUA, o dobro do que era esperado, quanto pelas situações inusitadas nos shoppings da Região Metropolitana do Recife. Em uma sessão o teto caiu, em outra teve briga entre alguns espectadores.

APOCALÍPTICO

O cantor e compositor pernambucano Otto faz turnê nacional do espetáculo “Otto Apocalíptico”, com suas músicas autorais, que falam de temas como vida, morte, saudade e amor.

