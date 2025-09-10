fechar
João Alberto | Notícia

Chaveiros continuam atuando nos presídios

Notícias dos fatos de Pernambuco em sociedade, política, eventos, moda, cinema e entretenimento com a análise do colunista João Alberto

Por JC Publicado em 10/09/2025 às 0:00
O Comandante Militar do Nordeste, general Maurílio Ribeiro recebeu em solene o Título de Cidadão Recifense dos vereadores Tadeu Calheiros e Zé Neto
O Comandante Militar do Nordeste, general Maurílio Ribeiro recebeu em solene o Título de Cidadão Recifense dos vereadores Tadeu Calheiros e Zé Neto - Divulgação/CMNE

Clique aqui e escute a matéria

Um dos grandes problemas do sistema prisional de Pernambuco é a figura do “Chaveiro”, presos que, por meio de poder e influência, acabam controlando a rotina e a disciplina dentro das unidades prisionais, muitas vezes em detrimento da autoridade do sistema. A função ganhou outro nome, mas continua funcionando do mesmo jeito.

Divulgação/CMNE
O Comandante Militar do Nordeste, general Maurílio Ribeiro recebeu em solene o Título de Cidadão Recifense dos vereadores Tadeu Calheiros e Zé Neto - Divulgação/CMNE

UNIVERSIDADES
O Brasil tem 69 universidades federais, algumas que são exemplos de distorções e vícios da gestão pública. Custam R$ 70 bilhões no Orçamento deste ano e a maioria sofre com falta de recursos.

EM BRASÍLIA
Desembargadores do Tribunal de Justiça de Pernambuco marcaram presença no 1º Congresso STJ da Segunda Instância Federal e Estadual em Brasília. Foram eles o presidente do TJPE, desembargador Ricardo Paes Barreto, Sílvio Neves Baptista Filho, Evandro Magalhães Neto, Andréa Epaminondas Tenório de Brito e Dulce Pontes.

Stellantis
O executivo italiano Antônio Filosa, que liderou a consolidação do grupo na América do Sul, inclusive com a fábrica de Goiana, assumiu a presidência mundial de “Stellantis”. Ele esteve várias vezes na unidade pernambucana e chegou a assistir a um desfile do Galo da Madrugada.

INAUGURAÇÃO
Com apresentação da Orquestra Criança Cidadã, o Novo Atacarejo inaugurou seu novo centro administrativo, na Imbiribeira.

A MULHER DO PADRE
A primeira-dama de Gravatá, Viviane Facundo, que será candidata a deputada estadual, vai lançar sua autobiografia “De Freira e Cantora a Mulher do Padre”. Ela é casada com o prefeito Joselito Gomes, que era padre e deixou a batina para se casar com ela.

Arquivo Pessoal
Encontro dos ministros Fernando Haddad e Silvio Costa Filho com o vice-presidente Geraldo Alckmin, em Brasília - Arquivo Pessoal

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

GASTRONOMIA
O chef César Santos vai levar os sabores da gastronomia pernambucana para a La Grainerie, em Toulouse, de 24 a 28 de setembro, durante evento que marca o ano Brasil-França.

ZONA AZUL
Pesquisadores propõem adicionar Ostrobótnia, no oeste da Finlândia, ao grupo de zonas azuis, que são lugares onde estão as pessoas que têm maior concentração de pessoas centenárias.

REVISTA
A Revista Mensch lança sua 39ª edição em evento amanhã na Garrafeira, em Boa Viagem. Guilherme Guerra, advogado e empresário à frente do projeto de condomínio com vinícola em Gravatá, estampa a capa Recife com João Vicente de Castro e Beto Quintão.

Carlos Vieira/Divulgação
Bruna Hannouche, que desenhou seu próprio bolo de casamento - Carlos Vieira/Divulgação

SAÚDE

A radiologista Mirela Ávila vai palestrar no 49º Congresso Pernambucano de Ginecologia e Obstetrícia, que será realizado de 29 de outubro a 1º de novembro, no Mar Hotel.

CINEMA
O filme “Invocação do Mal 4” está dando o que falar, tanto pelo sucesso de bilheteria, atingindo US$83 milhões nos EUA, o dobro do que era esperado, quanto pelas situações inusitadas nos shoppings da Região Metropolitana do Recife. Em uma sessão o teto caiu, em outra teve briga entre alguns espectadores.

APOCALÍPTICO
O cantor e compositor pernambucano Otto faz turnê nacional do espetáculo “Otto Apocalíptico”, com suas músicas autorais, que falam de temas como vida, morte, saudade e amor.

Leia também

Turismo nordestino registra maior número de empregos formais em seis anos
SOCIEDADE

Turismo nordestino registra maior número de empregos formais em seis anos
Autobiografia de uma musa dos anos 80
SOCIEDADE

Autobiografia de uma musa dos anos 80

Compartilhe

Tags