O implante de José Dirceu foi feito por Fernando Basto
Notícias dos fatos de Pernambuco em sociedade, política, eventos, moda, cinema e entretenimento com a análise do colunista João Alberto
Uma coisa que pouca gente sabe: José Dirceu, quando era o poderoso do governo federal, veio ao Recife fazer cirurgia de implante capilar com o mestre Fernando Basto. Tive a oportunidade de conversar muito com ele durante o almoço que o cirurgião ofereceu a ele no seu apartamento do Parnamirim.
QUINZE ANOS
Edivalda Carvalho e Pedro Suassuna comandam esta noite, no Espaço Dom, evento 15 anos que assinala os 15 anos da Cozzi, rede de restaurantes industriais. Vamos ter a palestra “O Primeiro Passo para Liderar os Outros com Sucesso”, de Rossandro Klinjey, Psicólogo clínico e mestre em saúde coletiva. Em seguida aula show com a chef Bel Coelho, que comanda os restaurantes “Clandestina” e “Cuia”.
TRABALHO
José Paulo Cavalcanti revela que fez mais de 30 viagens a Portugal e passou 10 anos para escrever seu premiadíssimo livro ‘’Fernando Pessoa - Uma Quase Autobiografia’’, que tem versões em 10 línguas.
PASSARELA
O Brasil conquistou o título de Miss Universo duas vezes: 1963, com a gaúcha Ieda Maria Vargas, e em 1968, com a baiana Martha Vasconcelos. Martha Rocha perdeu por duas polegadas.
SOCIAL
Laura Lócio comanda, hoje, a quinta edição do evento ''Uma Tarde com Elas'', no Solar do Douro, reunindo mulheres para palestras, networking, cultura local e solidariedade, com parte da renda destinada ao NACC (Núcleo de Apoio à Criança com Câncer).
FASHION
O evento da Chanel na Oculum do RioMar, com produção de Juliana Lins, reuniu muitos nomes relevantes da sociedade. Dandarah Cavalcanti, Karla Dantas, Vanessa Tinoco, Gabriela Percínio, Juliana Santos, Carol Vaisman, Amanda Campos, Márcia Casanova, Mayra Rossiter, Ana Gabriela Galvão e Renata Barroca foram algumas presenças.
BEBIDA
A Johnnie Walker apresentou recentemente uma inovação importante para o setor de bebidas: a garrafa de uísque mais leve do mundo. Pesando apenas 180 gramas. Foi desenvolvida com o objetivo de reduzir as emissões de carbono associadas à produção e ao transporte.
CLOSET
Flávia Ebraim e Roberta Reis assinam a construção da suíte com closet, espaço pensado por elas para esta edição da CASA COR.
NOVA OPERAÇÃO
Sócios do Bargaço Recife se preparam para inaugurar em outubro um charmoso Gastro Bar no terraço do complexo Recife Marina. O espaço, que ainda não foi batizado, é projeto da arquiteta Valéria Gomes, que também assinou os demais ambientes.
CONHECIMENTO
O cirurgião pernambucano Thiago Morais participa da jornada tripla do OpenMind, evento nacional de cirurgia plástica. É um dos organizadores gerais, idealizador dos temas de contorno corporal avançado e palestrante de 5 momentos.
SAÚDE
Pesquisadores da UFRJ identificaram na proteína laminina, extraída da placenta humana, potencial inédito para regenerar a medula espinhal. Após 25 anos de estudos, a descoberta abre caminho para tratar paraplegia e tetraplegia, em um cenário mundialmente, até então, sem clareza científica.