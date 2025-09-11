TJPE alerta para golpe com documento falso

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Notícias dos fatos de Pernambuco em sociedade, política, eventos, moda, cinema e entretenimento com a análise do colunista João Alberto

Clique aqui e escute a matéria

O Tribunal de Justiça de Pernambuco divulgou alerta sobre a circulação de documento falso, apresentado como “requisição de pagamento” da Justiça Federal. O material, com nomes de magistrados e valores fictícios, está sendo usado por golpistas para enganar a população. O TJPE reforçou que não envia comunicação por e-mail, aplicativos ou outros meios informais.

Renata Borba, Priscila Krause, Raquel Lyra e Cacau de Paula representaram o governo do estado na sessão de "O Agente Secreto" para produtores e diretores brasileiros, no Cinema São Luiz - Miva Filho/Divulgação

VIRALIZOU

A personagem de Vale Tudo, Odete Roitman apareceu lendo o livro “O Perigo de Estar Lúcida”, de Rosa Montero, durante a novela e causou um “boom”. O livro se tornou o primeiro mais vendido na Amazon.

REFERÊNCIA

O Chef Valter Santos, referência em gastronomia japonesa no Recife, passou três meses no Japão e retornou com diversas certificações e premiações. Entre eles, o certificado de excelência em técnica de sushi, entregue pelo governo japonês e foi terceiro lugar em duas categorias do World Sushi Cup Japan.

FREVO

Para celebrar o Dia do Frevo, o apresentador Ciro Bezerra comanda especial na Rádio Jornal, neste sábado, com a presença do Analista de Pesquisa do Paço do Frevo, Luiz Vinicius Maciel, Ed Carlos, Nena Queiroga, Orquestra Frevo Livre, Maestro KidBone.

CANECÃO

Principal casa de shows do Rio de Janeiro, fechada em 2010, vai reabrir pelo consórcio Bonus Kler, que ganhou a concorrência para administrar o espaço. O projeto é assinado pelo arquiteto João Niemeyer.

Sarita Martins, que celebrou idade nova ontem, ao lado de sua filha Mirella Martins. Dois nomes queridos da sociedade - Arquivo Pessoal

MODA

Patricia Bonaldi está compartilhando no Instagram vídeos que mostram os bastidores da produção do desfile Primavera 2026, no Fashion Week, em São Paulo.

VOLTA

Depois de seis anos, o Salão do Automóvel de São Paulo, voltará a ser realizado no final do próximo ano.

SEM RENDA

A Justiça do Rio bloqueou e penhorou a receita do restaurante chinês “Mr Lam”, um dos raros negócios de Eike Batista, que já foi o homem mais rico do Brasil, uma das raras fontes de renda dele atualmente.

ENTRADA

O Parque da Tamarineira, que tem entrada pela Avenida Rosa e Silva, ganhará nova entrada, pela Avenida Norte, facilitando o acesso de muita gente.

Beth Moreno, uma das grandes referências médicas da sociedade - Arquivo Pessoal

NA FRANÇA

Silvério Pessoa de malas prontas para temporada de shows na França. Além de passar por Marseille, no dia 25, e Fabrègues, no dia 26, o músico é uma das atrações da programação do Festival de Circo do Brasil, em Toulouse, no dia 27.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Afeto é quando dentro de um abraço você se sente em casa.” (Danilo Santos)

GARANHUNS é mais uma cidade que ficou sem uma linha de ônibus para o Recife.

O GOVERNO federal arquivou de vez o megalomaníaco projeto do trem-bala entre o Rio e São Paulo. O projeto estava orçado em R$ 35 bilhões.

O JOGADOR Miguelito se tornou o primeiro jogador da Série B a fazer gol na Seleção Brasileira.

O PERNAMBUCANO Humberto Carrilho recebe hoje, em Manaus, a Medalha Grandes Amazônidas - Edição Clarice Pazuello Benzecry.

KENDALL Jenner tem planos de deixar sua carreira de modelo e iniciar a carreira em design de interiores.

O PLAZA Shopping realiza nova edição da Estação do Café.

MANOEL e Andrea Resende em circulada pela Suiça.

A EMPRESÁRIA Natália Pitt Galvão recebeu muitos cumprimentos, ontem, quando celebrou nova idade.

ANIVERSARIANTES Alberto Trigueiro Filho, Alexandre Ventura, Alfredo Neves Salazar, Bruno Baptista, Elaine Ratacaso Araújo, Helena Bittencourt, Janyo Janguiê Diniz, José Leal Júnior, Júlio Oliveira, Karla Tenório, Manuela Leimig, Maria Ângela Corte Real, Mário Galvão, Ricardo Lubambo, Silvana Pedroza, Sylvia Hinrichsen, Tatiana de Campos, Tereza Mascaro, Túllio Ponzi Filho e Valéria Meira Lins.

