Êta Mundo Melhor: Estela teve relacionamento com Ernesto no passado
Enfermeira foge do hospital após encontrar o vilão e tem memórias do passado. Saiba o que vai acontecer em breve na novela das seis da TV Globo
Na novela "Êta Mundo Melhor!", Sabiá (Fábio de Luca) captura Ernesto (Eriberto Leão), mas a perseguição termina de forma inesperada. O vilão torce o pé e precisa ser levado ao hospital.
Sabiá aciona Estela (Larissa Manoela), que fica totalmente paralisada ao descobrir a identidade do paciente.
Nervosa, Estela foge do hospital e busca refúgio em uma praça. A imagem de Ernesto na maca desencadeia uma série de lembranças do seu passado.
A novela, então, revela que o homem que marcou sua juventude é Ernesto.
Celso (Rainer Cadete) chegará e pergunta por que Estela está nervosa. A jovem fica aliviada ao encontrá-lo.
"Sim, sou eu. Quem achou que fosse? Estela, o que está acontecendo?", pergunta ele.
A sequência deve ir ao ar em breve na novela das seis da TV Globo.