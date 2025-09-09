Êta Mundo Melhor: Estela teve relacionamento com Ernesto no passado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Enfermeira foge do hospital após encontrar o vilão e tem memórias do passado. Saiba o que vai acontecer em breve na novela das seis da TV Globo

Clique aqui e escute a matéria

Na novela "Êta Mundo Melhor!", Sabiá (Fábio de Luca) captura Ernesto (Eriberto Leão), mas a perseguição termina de forma inesperada. O vilão torce o pé e precisa ser levado ao hospital.

Sabiá aciona Estela (Larissa Manoela), que fica totalmente paralisada ao descobrir a identidade do paciente.

Nervosa, Estela foge do hospital e busca refúgio em uma praça. A imagem de Ernesto na maca desencadeia uma série de lembranças do seu passado.

A novela, então, revela que o homem que marcou sua juventude é Ernesto.

Celso (Rainer Cadete) chegará e pergunta por que Estela está nervosa. A jovem fica aliviada ao encontrá-lo.

"Sim, sou eu. Quem achou que fosse? Estela, o que está acontecendo?", pergunta ele.

A sequência deve ir ao ar em breve na novela das seis da TV Globo.

