fechar
Novela | Notícia

Êta Mundo Melhor: Estela teve relacionamento com Ernesto no passado

Enfermeira foge do hospital após encontrar o vilão e tem memórias do passado. Saiba o que vai acontecer em breve na novela das seis da TV Globo

Por Marilia Pessoa Publicado em 09/09/2025 às 18:03
Estela em "Eta Mundo Melhor!"
Estela em "Eta Mundo Melhor!" - Reprodução/Globoplay

Clique aqui e escute a matéria

Na novela "Êta Mundo Melhor!", Sabiá (Fábio de Luca) captura Ernesto (Eriberto Leão), mas a perseguição termina de forma inesperada. O vilão torce o pé e precisa ser levado ao hospital.

Sabiá aciona Estela (Larissa Manoela), que fica totalmente paralisada ao descobrir a identidade do paciente.

Nervosa, Estela foge do hospital e busca refúgio em uma praça. A imagem de Ernesto na maca desencadeia uma série de lembranças do seu passado.

A novela, então, revela que o homem que marcou sua juventude é Ernesto.

Celso (Rainer Cadete) chegará e pergunta por que Estela está nervosa. A jovem fica aliviada ao encontrá-lo.

Leia Também

"Sim, sou eu. Quem achou que fosse? Estela, o que está acontecendo?", pergunta ele.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A sequência deve ir ao ar em breve na novela das seis da TV Globo.

Leia também

Vale o aviso: a TV da pandemia acabou. E já faz tempo
Televisão

Vale o aviso: a TV da pandemia acabou. E já faz tempo
Jornalista da Globo detona Êta Mundo Melhor!: ‘Precisa de novos conflitos’
Êta Mundo Melhor!

Jornalista da Globo detona Êta Mundo Melhor!: ‘Precisa de novos conflitos’

Compartilhe

Tags