Futebol | Notícia

FIFA divulga calendário da venda de ingressos para a Copa do Mundo 2026

Entidade iniciará comercialização de entradas para os jogos do torneio, que será realizado nos EUA, Canadá e México, ainda durante o mês de setembro

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 03/09/2025 às 15:16
Logo da Copa do Mundo 2026
Logo da Copa do Mundo 2026 - Reprodução/ FIFA

Nesta quarta-feira (03), a FIFA divulgou o cronograma completo da venda de ingressos para as partidas da Copa do Mundo 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México.

A partir do dia 10 de setembro, as primeiras entradas já serão comercializadas, em regime de pré-venda. Para ter acesso aos ingressos, é necessário se inscrever no site da entidade.

A competição terá início no dia 11 de julho, em duelo no Estádio Azteca, na Cidade do México. A grande decisão será no dia 19 de julho, em Nova Jérsei.

Confira o cronograma da venda de ingressos para a Copa do Mundo 2026

  • 10 a 19 de setembro de 2025 - Sorteio de pré-venda para clientes Visa
  • 27 a 31 de outubro de 2025 - Início do sorteio de ingressos
  • 5 de dezembro de 2025 - Sorteio Final
  • Dezembro de 2025 - Sorteio de seleção aleatória
  • Próximo do torneio - Vendas de Último minuto

Pacotes de Ingressos

O torcedor que quiser adquirir ingressos para a Copa do Mundo de 2026 terá direito a garantir entradas a partir de 3 pacotes.

  • Ingressos de partida única: Ingressos para um jogo específico.
  • Ingressos específicos de sedes: Um pacote que inclui diversas partidas realizadas em um mesmo lugar.
  • Ingressos específicos de países: Um pacote que inclui todas as 3 partidas de uma determinada seleção na fase de grupos da Copa do Mundo.

