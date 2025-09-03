FIFA divulga calendário da venda de ingressos para a Copa do Mundo 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Entidade iniciará comercialização de entradas para os jogos do torneio, que será realizado nos EUA, Canadá e México, ainda durante o mês de setembro

Nesta quarta-feira (03), a FIFA divulgou o cronograma completo da venda de ingressos para as partidas da Copa do Mundo 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México.

A partir do dia 10 de setembro, as primeiras entradas já serão comercializadas, em regime de pré-venda. Para ter acesso aos ingressos, é necessário se inscrever no site da entidade.

A competição terá início no dia 11 de julho, em duelo no Estádio Azteca, na Cidade do México. A grande decisão será no dia 19 de julho, em Nova Jérsei.

Confira o cronograma da venda de ingressos para a Copa do Mundo 2026

10 a 19 de setembro de 2025 - Sorteio de pré-venda para clientes Visa

27 a 31 de outubro de 2025 - Início do sorteio de ingressos

5 de dezembro de 2025 - Sorteio Final

Dezembro de 2025 - Sorteio de seleção aleatória

Próximo do torneio - Vendas de Último minuto

Pacotes de Ingressos

O torcedor que quiser adquirir ingressos para a Copa do Mundo de 2026 terá direito a garantir entradas a partir de 3 pacotes.