FIFA divulga calendário da venda de ingressos para a Copa do Mundo 2026
Entidade iniciará comercialização de entradas para os jogos do torneio, que será realizado nos EUA, Canadá e México, ainda durante o mês de setembro
Nesta quarta-feira (03), a FIFA divulgou o cronograma completo da venda de ingressos para as partidas da Copa do Mundo 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México.
A partir do dia 10 de setembro, as primeiras entradas já serão comercializadas, em regime de pré-venda. Para ter acesso aos ingressos, é necessário se inscrever no site da entidade.
A competição terá início no dia 11 de julho, em duelo no Estádio Azteca, na Cidade do México. A grande decisão será no dia 19 de julho, em Nova Jérsei.
Confira o cronograma da venda de ingressos para a Copa do Mundo 2026
- 10 a 19 de setembro de 2025 - Sorteio de pré-venda para clientes Visa
- 27 a 31 de outubro de 2025 - Início do sorteio de ingressos
- 5 de dezembro de 2025 - Sorteio Final
- Dezembro de 2025 - Sorteio de seleção aleatória
- Próximo do torneio - Vendas de Último minuto
Pacotes de Ingressos
O torcedor que quiser adquirir ingressos para a Copa do Mundo de 2026 terá direito a garantir entradas a partir de 3 pacotes.
- Ingressos de partida única: Ingressos para um jogo específico.
- Ingressos específicos de sedes: Um pacote que inclui diversas partidas realizadas em um mesmo lugar.
- Ingressos específicos de países: Um pacote que inclui todas as 3 partidas de uma determinada seleção na fase de grupos da Copa do Mundo.