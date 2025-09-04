Copa do Mundo 2026: Veja seleções que podem conquistar a vaga nesta Data Fifa
Com 13 países garantidos, outros 11 podem conquistar a classificação nesta Data Fifa de setembro; veja o que cada uma precisa para garantir a vaga
A Data Fifa de setembro chegou e com ela, 11 seleções podem garantir suas vagas para a Copa do Mundo 2026, se juntando às 13 seleções, incluindo as anfitriãs, que já estão classificadas para o torneio que acontecerá entre os dias 11 de junho e 19 de julho do próximo ano.
São elas:
- Uruguai
- Paraguai
- Colômbia
- Egito
- África do Sul
- Cabo Verde
- Marrocos
- Tunísia
- Gana
- Costa do Marfim
- Argélia
Seleções classificadas para a Copa do Mundo 2026
- Países sede: Estados Unidos, Canadá e México
- América do Sul: Brasil, Argentina e Equador
- Ásia: Japão, Irã, Uzbequistão, Coreia do Sul e Jordânia
- Oceania: Austrália* e Nova Zelândia
*A Austrália disputa as Eliminatórias da Ásia
Veja o que 11 seleções precisam para se classificar para a Copa do Mundo nesta Data Fifa
América do Sul*
Uruguai, se classifica se:
- Vencer ou empatar com o Peru.
- Perder para o Peru e a Venezuela não vencer a Argentina.
- Perder para o Peru, a Venezuela vencer a Argentina e a Colômbia não vencer a Bolívia.
Paraguai, se classifica se:
- Ganhar ou empatar com o Equador.
- Perder para o Equador e a Venezuela não bater a Argentina.
- Perder para o Equador, a Venezuela vencer a Argentina e a Colômbia não passar pela Bolívia.
Colômbia, se classifica se:
- Vencer a Bolívia
- Empatar com a Bolívia e a Venezuela não ganhar da Argentina.
*Projeções para a 17ª rodada
África
Egito, se classifica se:
- Vencer Etiópia e Burquina Fasso.
- Empatar com a Etiópia e vencer Burkina Faso, Burkina Faso não vencer Djibuti, e Serra Leoa não ganhar os dois jogos contra Guiné-Bissau e Etiópia.
- Vencer a Etiópia e empatar com Burkina Faso, Burkina Faso não vencer Djibuti, e Serra Leoa não vencer os dois jogos contra Guiné-Bissau e Etiópia.
África do Sul, se classifica se:
- Vencer Lesoto e Nigéria, e nem Ruanda ou Benim conquistar os seis pontos em setembro.
- Empatar com Lesoto e vencer a Nigéria, e tanto Ruanda como Benim não vencerem nenhuma das duas partidas que têm pela frente.
- Vencer Lesoto e empatar com a Nigéria, e tanto Ruanda como Benim não vencerem nenhuma das duas partidas, com a Ruanda empatando com a Nigéria.
Cabo Verde, se classifica se:
- Vencer Maurícia e Camarões, Camarões perder para Essuatíni e Angola empatar com a Líbia.
- Vencer Maurícia e Camarões, Camarões perder para Essuatíni e o vencedor de Angola x Líbia não vencer novamente na rodada seguinte.
Marrocos, se classifica se:
- Somar quatro pontos nos jogos contra Níger e Zâmbia.
- Vencer a Zâmbia e a Tanzânia empatar com o Níger (ou ainda se nem Tanzânia nem Níger conquistarem os seis pontos em setembro).
- Vencer o Níger, desde que a Tanzânia não vença o Congo.
- Empatar com Níger e Zâmbia, e a Tanzânia não vencer os dois jogos contra Congo e Níger.
- Empatar com o Níger e perder para a Zâmbia, e a Tanzânia não vencer o Congo e empatar com o Níger.
Tunísia, se classifica se:
- Vencer Libéria e Guiné Equatorial, e a Namíbia somar menos de quatro pontos nos jogos contra Malawi e São Tomé e Príncipe.
- Vencer a Libéria e empatar com Guiné Equatorial, e a Namíbia somar no máximo um ponto em suas duas partidas.
- Empatar com a Libéria e vencer a Guiné Equatorial, a Namíbia somar no máximo um ponto em seus dois jogos e a Libéria não vencer o Malawi.
Gana, se classifica se:
- Vencer Chade e Mali, as Ilhas Comores não baterem Mali nem República Centro-Africana, e Madagascar não ganhar os dois jogos contra República Centro-Africana e Chade.
- Empatar com o Chade e vencer Mali, as Ilhas Comores perderem para Mali e República Centro-Africana, e Madagascar não vencer nenhuma das duas partidas contra República Centro-Africana e Chade.
Costa do Marfim, se classifica se:
- Vencer Burundi e Gabão, e Gabão perder para as Seicheles.
Argélia, se classifica se:
- Vencer Botsuana e Guiné, desde que Moçambique não vença os dois jogos contra Uganda e Botsuana, e que Uganda não vença Moçambique e Somália.
- Vencer Botsuana e empatar com Guiné, desde que Moçambique perca para Uganda e Botsuana, e que Uganda perca para a Somália.
Demais continentes
Europa, América do Norte/Central e Ásia não tem seleções que possam se classificar na próxima Data Fifa.
Na Oceania, as Eliminatórias já foram encerradas. Além da classificação da Nova Zelândia, a Nova Caledônia está garantida na Repescagem Intercontinental.