Copa do Mundo 2026: Veja seleções que podem conquistar a vaga nesta Data Fifa

Com 13 países garantidos, outros 11 podem conquistar a classificação nesta Data Fifa de setembro; veja o que cada uma precisa para garantir a vaga

A Data Fifa de setembro chegou e com ela, 11 seleções podem garantir suas vagas para a Copa do Mundo 2026, se juntando às 13 seleções, incluindo as anfitriãs, que já estão classificadas para o torneio que acontecerá entre os dias 11 de junho e 19 de julho do próximo ano.

São elas:

Uruguai

Paraguai

Colômbia

Egito

África do Sul

Cabo Verde

Marrocos

Tunísia

Gana

Costa do Marfim

Argélia

Seleções classificadas para a Copa do Mundo 2026

Países sede: Estados Unidos, Canadá e México

América do Sul: Brasil , Argentina e Equador

Ásia: Japão, Irã, Uzbequistão, Coreia do Sul e Jordânia

Oceania: Austrália* e Nova Zelândia

*A Austrália disputa as Eliminatórias da Ásia

Veja o que 11 seleções precisam para se classificar para a Copa do Mundo nesta Data Fifa

América do Sul*

Uruguai, se classifica se:

Vencer ou empatar com o Peru.

Perder para o Peru e a Venezuela não vencer a Argentina.

Perder para o Peru, a Venezuela vencer a Argentina e a Colômbia não vencer a Bolívia.

Paraguai, se classifica se:

Ganhar ou empatar com o Equador.

Perder para o Equador e a Venezuela não bater a Argentina.

Perder para o Equador, a Venezuela vencer a Argentina e a Colômbia não passar pela Bolívia.

Colômbia, se classifica se:



Vencer a Bolívia

Empatar com a Bolívia e a Venezuela não ganhar da Argentina.



*Projeções para a 17ª rodada

África

Egito, se classifica se:

Vencer Etiópia e Burquina Fasso.

Empatar com a Etiópia e vencer Burkina Faso, Burkina Faso não vencer Djibuti, e Serra Leoa não ganhar os dois jogos contra Guiné-Bissau e Etiópia.

Vencer a Etiópia e empatar com Burkina Faso, Burkina Faso não vencer Djibuti, e Serra Leoa não vencer os dois jogos contra Guiné-Bissau e Etiópia.

África do Sul, se classifica se:

Vencer Lesoto e Nigéria, e nem Ruanda ou Benim conquistar os seis pontos em setembro.

Empatar com Lesoto e vencer a Nigéria, e tanto Ruanda como Benim não vencerem nenhuma das duas partidas que têm pela frente.

Vencer Lesoto e empatar com a Nigéria, e tanto Ruanda como Benim não vencerem nenhuma das duas partidas, com a Ruanda empatando com a Nigéria.

Cabo Verde, se classifica se:

Vencer Maurícia e Camarões, Camarões perder para Essuatíni e Angola empatar com a Líbia.

Vencer Maurícia e Camarões, Camarões perder para Essuatíni e o vencedor de Angola x Líbia não vencer novamente na rodada seguinte.

Marrocos, se classifica se:

Somar quatro pontos nos jogos contra Níger e Zâmbia.

Vencer a Zâmbia e a Tanzânia empatar com o Níger (ou ainda se nem Tanzânia nem Níger conquistarem os seis pontos em setembro).

Vencer o Níger, desde que a Tanzânia não vença o Congo.

Empatar com Níger e Zâmbia, e a Tanzânia não vencer os dois jogos contra Congo e Níger.

Empatar com o Níger e perder para a Zâmbia, e a Tanzânia não vencer o Congo e empatar com o Níger.

Tunísia, se classifica se:

Vencer Libéria e Guiné Equatorial, e a Namíbia somar menos de quatro pontos nos jogos contra Malawi e São Tomé e Príncipe.

Vencer a Libéria e empatar com Guiné Equatorial, e a Namíbia somar no máximo um ponto em suas duas partidas.

Empatar com a Libéria e vencer a Guiné Equatorial, a Namíbia somar no máximo um ponto em seus dois jogos e a Libéria não vencer o Malawi.

Gana, se classifica se:

Vencer Chade e Mali, as Ilhas Comores não baterem Mali nem República Centro-Africana, e Madagascar não ganhar os dois jogos contra República Centro-Africana e Chade.

Empatar com o Chade e vencer Mali, as Ilhas Comores perderem para Mali e República Centro-Africana, e Madagascar não vencer nenhuma das duas partidas contra República Centro-Africana e Chade.

Costa do Marfim, se classifica se:

Vencer Burundi e Gabão, e Gabão perder para as Seicheles.

Argélia, se classifica se:

Vencer Botsuana e Guiné, desde que Moçambique não vença os dois jogos contra Uganda e Botsuana, e que Uganda não vença Moçambique e Somália.

Vencer Botsuana e empatar com Guiné, desde que Moçambique perca para Uganda e Botsuana, e que Uganda perca para a Somália.

Demais continentes

Europa, América do Norte/Central e Ásia não tem seleções que possam se classificar na próxima Data Fifa.

Na Oceania, as Eliminatórias já foram encerradas. Além da classificação da Nova Zelândia, a Nova Caledônia está garantida na Repescagem Intercontinental.