Qual canal vai transmitir o jogo da Argentina hoje (04/09)? Saiba onde assistir Argentina x Venezuela pelas Eliminatórias

Em jogo de despedida de Messi das Eliminatórias, Argentina recebe Venezuela viva na briga por uma vaga no Monumental de Núñez, em Buenos Aires

Hoje é dia de Albiceleste em campo! Atual campeã mundial e já classificada para a Copa do Mundo 2026, a Argentina enfrenta a Venezuela nesta quinta-feira (4), às 20h30, horário de Brasília, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pela 17ª rodada das Eliminatórias.

A partida marca a despedida de Lionel Messi de jogos oficiais disputados na Argentina, uma vez que o craque não deve seguir jogando por sua seleção após a Copa que será disputada entre junho e julho do próximo ano.

Em 1° lugar com 35 pontos, os Hermanos não perdem a liderança, estão garantidos como cabeças-de-chave no sorteio dos grupos em dezembro e tem motivos de sobra para comemorar e fazer uma bela festa para seu maior jogador de todos os tempos ao lado de Maradona.

Já a seleção Vinotinto tem motivo de sobras para querer estragar a festa.

Em 7° lugar com 18 pontos, a Venezuela precisa vencer para seguir com chances de classificação direta, uma vez que está a 4 pontos da Colômbia, 6ª colocada com 22 pontos e que não seria mais alcançada após esta rodada, uma vez que faltará apenas um jogo a ser disputado.

Além disso, estando apenas um ponto à frente da Bolívia, vencer é crucial também pensando em garantir o próprio 7° lugar, que garante uma vaga na Repescagem, que será disputada em março de 2026.

Transmissão ao vivo de Argentina x Venezuela

A partida terá transmissão ao vivo do Sportv, na tv fechada e através do Globoplay, no plano pago, no streaming, e do Premiere.

Links oficiais como assistir o jogo ao vivo e online com imagens

Globoplay (clique aqui para assistir online)

O Globoplay oferece o sinal ao vivo da Globo em tempo real e grátis também para não assinantes do serviço. Para acessar, o usuário precisa possuir um cadastro na "Conta Globo", efetuar o login e acessar a aba "Agora na TV".

Lembrando que a programação exibida corresponde à localização do aparelho conectado ao Globoplay.

Usuários de fora das regiões que recebem a transmissão só terão acesso à partida se através de um VPN.

Os canais fechados, como o Sportv, em conjunto com filmes e séries, estão disponíveis apenas no plano que custa R$ 54,90 por mês ou 12x de R$ 44,90 (R$ 538,80) no plano anual.