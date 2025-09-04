fechar
Futebol |

Qual canal vai transmitir o jogo da Argentina hoje (04/09)? Saiba onde assistir Argentina x Venezuela pelas Eliminatórias

Em jogo de despedida de Messi das Eliminatórias, Argentina recebe Venezuela viva na briga por uma vaga no Monumental de Núñez, em Buenos Aires

Por Victor Peixoto Publicado em 04/09/2025 às 5:47
Messi, da Argentina
Messi, da Argentina - Enzo Santos Barreiro / Conmebol

Hoje é dia de Albiceleste em campo! Atual campeã mundial e já classificada para a Copa do Mundo 2026, a Argentina enfrenta a Venezuela nesta quinta-feira (4), às 20h30, horário de Brasília, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, pela 17ª rodada das Eliminatórias.

A partida marca a despedida de Lionel Messi de jogos oficiais disputados na Argentina, uma vez que o craque não deve seguir jogando por sua seleção após a Copa que será disputada entre junho e julho do próximo ano.

Em 1° lugar com 35 pontos, os Hermanos não perdem a liderança, estão garantidos como cabeças-de-chave no sorteio dos grupos em dezembro e tem motivos de sobra para comemorar e fazer uma bela festa para seu maior jogador de todos os tempos ao lado de Maradona.

Já a seleção Vinotinto tem motivo de sobras para querer estragar a festa.

Em 7° lugar com 18 pontos, a Venezuela precisa vencer para seguir com chances de classificação direta, uma vez que está a 4 pontos da Colômbia, 6ª colocada com 22 pontos e que não seria mais alcançada após esta rodada, uma vez que faltará apenas um jogo a ser disputado.

Além disso, estando apenas um ponto à frente da Bolívia, vencer é crucial também pensando em garantir o próprio 7° lugar, que garante uma vaga na Repescagem, que será disputada em março de 2026.

Transmissão ao vivo de Argentina x Venezuela

A partida terá transmissão ao vivo do Sportv, na tv fechada e através do Globoplay, no plano pago, no streaming, e do Premiere.

Links oficiais como assistir o jogo ao vivo e online com imagens

Globoplay oferece o sinal ao vivo da Globo em tempo real e grátis também para não assinantes do serviço. Para acessar, o usuário precisa possuir um cadastro na "Conta Globo", efetuar o login e acessar a aba "Agora na TV".

Lembrando que a programação exibida corresponde à localização do aparelho conectado ao Globoplay.

Usuários de fora das regiões que recebem a transmissão só terão acesso à partida se através de um VPN.

Os canais fechados, como o Sportv, em conjunto com filmes e séries, estão disponíveis apenas no plano que custa R$ 54,90 por mês ou 12x de R$ 44,90 (R$ 538,80) no plano anual.

 

