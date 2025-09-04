fechar
Transmissão de Holanda x Polônia ao vivo e online: Veja onde assistir e resultado do jogo das Eliminatórias

Bola rola a partir das 15h45, horário de Brasília, no De Kuip, em Roterdã; partida é válida pela 5ª rodada do Grupo G das Eliminatórias da Copa

Por Victor Peixoto Publicado em 04/09/2025 às 7:27 | Atualizado em 04/09/2025 às 7:36
Holanda x Polônia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026
Holanda x Polônia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 - Victor Peixoto / Blog do Torcedor

Nesta quinta-feira (4), Holanda Polônia se enfrentam, às 15h45, horário de Brasília, pela 5ª rodada do Grupo G das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, no De Kuip, em Roterdã.

A partida terá transmissão ao vivo do Sportv, na tv fechada e através do Globoplay, no plano pago, no streaming, e do Premiere.

Links oficiais e como assistir Holanda x Polônia ao vivo e online com imagens

Com o fim da Star+, todo o conteúdo da plataforma, bem como a programação da ESPN vai para o serviço de streaming Disney+, seguindo o que já acontece no exterior, uma vez que a Disney é a dona de ambas as outras duas marcas.

O serviço custa R$ 43,90 por mês no plano padrão, que inclui, conforme próprio anúncio da empresa, "os canais selecionados da ESPN (ESPN e ESPN3)", além de todo conteúdo já disponível na plataforma, e R$ 62,90 por mês no plano premium.

Este último contempla, segundo o anúncio, "Todos os canais da ESPN, torneios exclusivos e mais de 500 eventos esportivos por mês".

Lembrando que não há teste gratuito no Disney+.

Arbitragem

  • Árbitro: Simone Sozza (ITA)
  • Assistente 1: Daniele Bindoni (ITA)
  • Assistente 2: Giovanni Baccini (ITA)
  • VAR: Aleandro Di Paolo (ITA)

Grupo G

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG Classificado
Finlândia 7 4 2 1 1 5 5 0 Copa do Mundo FIFA de 2026
Holanda 6 2 2 0 0 10 0 +10 Repescagem
Polônia 6 3 2 0 1 4 2 +2 Eliminado
Lituânia 2 3 0 2 1 2 3 -1 Eliminado
Malta 1 4 0 1 3 0 11 -11 Eliminado

