Transmissão de Holanda x Polônia ao vivo e online: Veja onde assistir e resultado do jogo das Eliminatórias
Bola rola a partir das 15h45, horário de Brasília, no De Kuip, em Roterdã; partida é válida pela 5ª rodada do Grupo G das Eliminatórias da Copa
Nesta quinta-feira (4), Holanda e Polônia se enfrentam, às 15h45, horário de Brasília, pela 5ª rodada do Grupo G das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, no De Kuip, em Roterdã.
A partida terá transmissão ao vivo do Sportv, na tv fechada e através do Globoplay, no plano pago, no streaming, e do Premiere.
Links oficiais e como assistir Holanda x Polônia ao vivo e online com imagens
- Disney+ (clique aqui para assistir online)
Com o fim da Star+, todo o conteúdo da plataforma, bem como a programação da ESPN vai para o serviço de streaming Disney+, seguindo o que já acontece no exterior, uma vez que a Disney é a dona de ambas as outras duas marcas.
O serviço custa R$ 43,90 por mês no plano padrão, que inclui, conforme próprio anúncio da empresa, "os canais selecionados da ESPN (ESPN e ESPN3)", além de todo conteúdo já disponível na plataforma, e R$ 62,90 por mês no plano premium.
Este último contempla, segundo o anúncio, "Todos os canais da ESPN, torneios exclusivos e mais de 500 eventos esportivos por mês".
Lembrando que não há teste gratuito no Disney+.
Arbitragem
- Árbitro: Simone Sozza (ITA)
- Assistente 1: Daniele Bindoni (ITA)
- Assistente 2: Giovanni Baccini (ITA)
- VAR: Aleandro Di Paolo (ITA)
Grupo G
|Pos
|Equipe
|Pts
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|Classificado
|1º
|Finlândia
|7
|4
|2
|1
|1
|5
|5
|0
|Copa do Mundo FIFA de 2026
|2º
|Holanda
|6
|2
|2
|0
|0
|10
|0
|+10
|Repescagem
|3º
|Polônia
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|2
|+2
|Eliminado
|4º
|Lituânia
|2
|3
|0
|2
|1
|2
|3
|-1
|Eliminado
|5º
|Malta
|1
|4
|0
|1
|3
|0
|11
|-11
|Eliminado