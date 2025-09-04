fechar
Futebol | Notícia

Eliminatórias da Copa do Mundo 2026: Veja classificação em cada continente e todas as seleções classificadas

Veja situação de todos os continentes na corrida por uma vaga entre as 48 seleções que disputarão a próxima Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México

Por Victor Peixoto Publicado em 04/09/2025 às 4:25
Troféu da Copa do Mundo da Fifa
Troféu da Copa do Mundo da Fifa - Reprodução / Conmebol

Apenas três Datas Fifa, apenas seis jogos... É isso que o que resta para conhecermos as 39 seleções que se classificarão de forma direta para a Copa do Mundo 2026.

Além delas, outras 22 seleções, sendo 16 europeias, que disputarão um play-off próprio, e outras seis seleções de cada continente, sendo duas da Concacaf, uma da América do Sul, uma da Ásia, uma da África e uma da Oceania, que disputarão a Repescagem em março do próximo ano.

Ao todo, serão seis seleções classificadas via repescagem, que se somarão às 39 classificadas diretamente e aos três países sedes, Estados UnidosCanadá México totalizando o número recorde de 48 seleções que disputarão aquela que será a 23ª edição da Copa do Mundo.

O sorteio acontece no dia 5 de dezembro, às 13h, horário de Brasília, no Kennedy Center, em Washington, nos Estados Unidos.

Pensando nisso, separamos a classificação de todas as Eliminatórias em todos os continentes e um resumo das seleções classificadas; confira.

Seleções já classificadas para a Copa do Mundo 2026

  • Países sede: Estados Unidos, Canadá e México
  • Europa: Sem países classificados até o momento
  • América do SulBrasil, Argentina e Equador
  • Ásia: Japão, Coreia do Sul, Irã, Uzbequistão e Jordânia
  • Américas do Norte/Central: Sem países classificados até o momento
  • Oceania: Nova Zelândia e Austrália*
  • Seleções que disputarão a Repescagem Continental: Nova Caledônia + 5 seleções de outros continentes

*A Austrália disputa as Eliminatórias Asiáticas, mas geograficamente pertence à Oceania

Seleções que podem se classificar na Data Fifa de setembro

  • América do Sul: Uruguai, Paraguai e Colômbia
  • África: Egito, África do Sul, Cabo Verde, Marrocos, Tunísia, Gana, Costa do Marfim e Argélia

Classificação das Eliminatórias 

*Dados de antes dos jogos do dia 04/09

América do Sul

Pos Clube Pts PJ VIT E DER GM GC SG  
Argentina 35 16 11 2 3 28 9 19
Equador 25 16 7 7 2 13 5 8  
Brasil 25 16 7 4 5 21 16 5  
Uruguai 24 16 6 6 4 19 12 7
Paraguai 24 16 6 6 4 13 10 3  
Colômbia 22 16 5 7 4 19 15 4  
Venezuela 18 16 4 6 6 15 19 -4  
Bolívia 17 16 5 2 9 16 32 -16  
Peru 12 16 2 6 8 6 17 -11
10º Chile 10 16 2 4 10 9 24 -15  

Europa

Grupo A 

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG Classificação
Alemanha (X) 0 0 0 0 0 0 0 0 Copa do Mundo FIFA de 2026
Eslováquia 0 0 0 0 0 0 0 0 Repescagem
Irlanda do Norte 0 0 0 0 0 0 0 0 Eliminado
Luxemburgo 0 0 0 0 0 0 0 0 Eliminado

(X) Assegurou pelo menos a Repescagem com base no ranking da Liga das Nações, mas ainda pode se classificar diretamente.

Grupo B

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG Classificação
Suíça 0 0 0 0 0 0 0 0 Copa do Mundo FIFA de 2026
Suécia 0 0 0 0 0 0 0 0 Repescagem
Eslovênia 0 0 0 0 0 0 0 0 Eliminado
Kosovo 0 0 0 0 0 0 0 0 Eliminado

Grupo C

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG Classificação
Dinamarca 0 0 0 0 0 0 0 0 Copa do Mundo FIFA de 2026
Grécia 0 0 0 0 0 0 0 0 Repescagem
Escócia 0 0 0 0 0 0 0 0 Eliminado
Belarus 0 0 0 0 0 0 0 0 Eliminado

Grupo D

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG Classificado
França 0 0 0 0 0 0 0 0 Copa do Mundo FIFA de 2026
Ucrânia 0 0 0 0 0 0 0 0 Repescagem
Islândia 0 0 0 0 0 0 0 0 Eliminado
Azerbaijão 0 0 0 0 0 0 0 0 Eliminado

Grupo E

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG Classificado
Espanha 0 0 0 0 0 0 0 0 Copa do Mundo FIFA de 2026
Turquia 0 0 0 0 0 0 0 0 Repescagem
Geórgia 0 0 0 0 0 0 0 0 Eliminado
Bulgária 0 0 0 0 0 0 0 0 Eliminado

Grupo F

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG Classificado
Portugal (X) 0 0 0 0 0 0 0 0 Copa do Mundo FIFA de 2026
Hungria 0 0 0 0 0 0 0 0 Repescagem
Irlanda 0 0 0 0 0 0 0 0 Eliminado
Armênia 0 0 0 0 0 0 0 0 Eliminado

(X) Assegurou pelo menos a Repescagem com base no ranking da Liga das Nações, mas ainda pode se classificar diretamente.

Grupo G

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG Classificado
Finlândia 7 4 2 1 1 5 5 0 Copa do Mundo FIFA de 2026
Holanda 6 2 2 0 0 10 0 +10 Repescagem
Polônia 6 3 2 0 1 4 2 +2 Eliminado
Lituânia 2 3 0 2 1 2 3 -1 Eliminado
Malta 1 4 0 1 3 0 11 -11 Eliminado

Grupo H

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG Classificado
Bósnia e Herzegovina 9 3 3 0 0 4 1 +3 Copa do Mundo FIFA de 2026
Áustria 6 2 2 0 0 6 1 +5 Segunda fase
Romênia 6 4 2 0 2 8 4 +4 Eliminado
Chipre 3 3 1 0 2 3 4 -1 Eliminado
San Marino 0 4 0 0 4 1 12 -11 Eliminado

Grupo I

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG Classificado
Noruega 12 4 4 0 0 13 2 +11 Copa do Mundo FIFA de 2026
Israel 6 3 2 0 1 7 6 +1 Segunda fase
Itália 3 2 1 0 1 2 3 -1 Eliminado
Estônia 3 4 1 0 3 5 8 -3 Eliminado
Moldávia 0 3 0 0 3 2 10 -8 Eliminado

Grupo J

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG Classificado
Macedônia do Norte 8 4 2 2 0 6 2 +4 Copa do Mundo FIFA de 2026
País de Gales 7 4 2 1 1 10 6 +4 Segunda fase
Bélgica 4 2 1 1 0 5 4 +1 Eliminado
Cazaquistão 3 3 1 0 2 3 4 -1 Eliminado
Liechtenstein 0 3 0 0 3 0 8 -8 Eliminado

Grupo K

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG Classificado
Inglaterra 9 3 3 0 0 6 0 +6 Copa do Mundo FIFA de 2026
Albânia 5 4 1 2 1 4 3 +1 Segunda fase
Sérvia 4 2 1 1 0 3 0 +3 Eliminado
Letônia 4 3 1 1 1 2 4 -2 Eliminado
Andorra 0 4 0 0 4 0 8 -8 Eliminado

Grupo L

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG Classificado
República Tcheca 9 4 3 0 1 9 6 +3 Copa do Mundo FIFA de 2026
Croácia 6 2 2 0 0 12 1 +11 Segunda fase
Montenegro 6 3 2 0 1 4 3 +1 Eliminado
Ilhas Faroé 3 3 1 0 2 3 4 -1 Eliminado
Gibraltar 0 4 0 0 4 2 16 -14 Eliminado

Ásia

Grupo A (Terceira Fase)

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG Classificado
Uzbequistão 21 10 6 3 1 14 7 +7 Copa do Mundo FIFA de 2026
Irã 23 10 7 2 1 19 8 +11 Copa do Mundo FIFA de 2026
Emirados Árabes Unidos 15 10 4 3 3 15 8 +7 Quarta fase
Catar 13 10 4 1 5 17 24 -7 Quarta fase
Quirguistão 8 10 2 2 6 12 18 -6 Eliminado
Coreia do Norte 3 10 0 3 7 9 21 -12 Eliminado

Grupo B (Terceira Fase)

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG Classificado
Coreia do Sul 22 10 6 4 0 20 7 +13 Copa do Mundo FIFA de 2026
Jordânia 16 10 4 4 2 16 8 +8 Copa do Mundo FIFA de 2026
Iraque 15 10 4 3 3 9 9 0 Quarta fase
Omã 11 10 3 2 5 9 14 -5 Quarta fase
Palestina 10 10 2 4 4 10 13 -3 Eliminado
Kwait 5 10 0 5 5 7 20 -13 Eliminado

Grupo C (Terceira Fase)

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG Classificado
Japão 23 10 7 2 1 30 3 +27 Copa do Mundo FIFA de 2026
Austrália 19 10 5 4 1 16 7 +9 Copa do Mundo FIFA de 2026
Arábia Saudita 13 10 3 4 3 7 8 -1 Quarta fase
Indonésia 12 10 3 3 4 9 20 -11 Quarta fase
China 9 10 3 0 7 7 20 -13 Eliminado
Bahrein 6 10 1 3 6 5 16 -11 Eliminado

Quarta fase (Grupo A)

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG Classificado
Catar 0 0 0 0 0 0 0 0 Copa do Mundo FIFA de 2026
Emirados Árabes Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0 Play-off por vaga na Repescagem
Omã 0 0 0 0 0 0 0 0 Eliminado 

Quarta fase (Grupo B)

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG Classificado
Arábia Saudita  0 0 0 0 0 0 0 0 Copa do Mundo FIFA de 2026
Iraque 0 0 0 0 0 0 0 0 Play-off por vaga na Repescagem
Indonésia 0 0 0 0 0 0 0 0 Eliminado 

África

Os quatro melhores segundo colocados disputarão uma vaga na Repescagem Continental em março de 2026

Grupo A

Pos Seleção Pts PJ VIT E DER GM GC SG  
Egito 16 6 5 1 0 14 2 +12 Copa do Mundo FIFA de 2026
 
Burkina Faso 11 6 3 2 1 13 7 +6 Play-off por vaga na Repescagem*
Serra Leoa
 8 6 2 2 2 7 7 0 Eliminado  
Etiópia 6 6 1 3 2 7 7 0 Eliminado 
Guiné-Bissau 6 6 1 3 2 5 7 −2

Eliminado 
Djibouti 1 6 0 1 5 4 20 −16 Eliminado 

Grupo B

Pos Seleção Pts PJ VIT E DER GM GC SG  

RD Congo

 13 6 4 1 1 7 2 +5 Copa do Mundo FIFA de 2026
 
Senegal 12 6 3 3 0 8 1 +7 Play-off por vaga na Repescagem*
Sudão 12 6 3 3 0 8 2 +6 Eliminado  
Togo 4 6 0 4 2 4 7 −3  Eliminado 
Sudão do Sul
 3 6 0 3 3 2 10 −8  Eliminado 
Mauritânia 2 6 0 2 4 2 9 −7 Eliminado  

Grupo C

Pos Seleção Pts PJ VIT E DER GM GC SG  
África do Sul 13 6 4 1 1 10 5 +5 Copa do Mundo FIFA de 2026
 
Ruanda 8 6 2 2 2 4 4 0 Play-off por vaga na Repescagem*
Benin 8 6 2 2 2 6 7 −1 Eliminado  
Nigéria 7 6 1 4 1 7 6 +1 Eliminado  
Lesoto 6 6 1 3 2 4 5 −1 Eliminado  
Zimbábue 4 6 0 4 2 5 9 −4 Eliminado  

Grupo D

Pos Seleção Pts PJ VIT E DER GM GC SG  
Cabo Verde
 13 6 4 1 1 7 5 +2 Copa do Mundo FIFA de 2026
 
Camarões
 12 6 3 3 0 12 4 +8 Play-off por vaga na Repescagem*
Líbia 8 6 2 2 2 6 7 −1 Eliminado  
Angola 7 6 1 4 1 4 4 0 Eliminado  
Ilhas Maurício
 5 6 1 2 3 6 10 −4 Eliminado  
Essuatíni 2 6 0 2 4 4 9 −5 Eliminado  

Grupo E

Pos Seleção Pts PJ VIT E DER GM GC SG  
Marrocos
 15 5 5 0 0 14 2 +12 Copa do Mundo FIFA de 2026
 
Tanzânia
 9
 5 3
 0 3 5 4
 +1 Play-off por vaga na Repescagem*
Zâmbia 6 5 2 0 3 9 7 +2 Eliminado  
Níger 6 5 2 0 3 6 4 +2  Eliminado 
Congo 0 5 0 0 5 2 19 −17  Eliminado 
Eritreia Desistiu

Grupo F

Pos Seleção Pts PJ VIT E DER GM GC SG  
Gabão 18 7 6 0 1 16 6 +10 Copa do Mundo FIFA de 2026
 
Costa do Marfim
 16 6 5 1 0 14 0 +14 Play-off por vaga na Repescagem*
Burundi 10 6 3 1 2 13 7 +6 Eliminado  
Quênia 6 6 1 3 2 11 8 +3  Eliminado 
Gâmbia 4 6 1 1 4 12 13 −1  Eliminado 
Seicheles 0 7 0 0 7 2 34 −32 Eliminado  

Grupo G

Pos Seleção Pts PJ VIT E DER GM GC SG  
Argélia 15 6 5 0 1 16 6 +10 Copa do Mundo FIFA de 2026
 
Moçambique 12 6 4 0 2 10 11 −1 Play-off por vaga na Repescagem*
Botsuana 9 6 3 0 3 9 8 +1 Eliminado  
Uganda 9 6 3 0 3 6 7 −1 Eliminado  
Guiné 7 6 2 1 3 4 5 −1 Eliminado  
Somália 1 6 0 1 5 3 11 −8 Eliminado  

Grupo H

Pos Seleção Pts PJ VIT E DER GM GC SG  
Tunísia 16 6 5 1 0 9 0 +9 Copa do Mundo FIFA de 2026
 
Namíbia 12 6 3 3 0 8 2 +6 Play-off por vaga na Repescagem*
Libéria 10 6 3 1 2 7 4 +3 Eliminado  
Guiné Equatorial
 7 6 2 1 3 4 8 −4 Eliminado  
Malawi 6 6 2 0 4 4 6 −2 Eliminado  
São Tomé e Príncipe 0 6 0 0 6 2 14 −12 Eliminado

Grupo I

Pos Seleção Pts PJ VIT E DER GM GC SG  
Gaana 15 6 5 0 1 15 5 +10 Copa do Mundo FIFA de 2026
 

Comores

 12 6 4 0 2 9 7 +2 Play-off por vaga na Repescagem*
Madagascar 10 6 3 1 2 9 6 +3 Eliminado  
Mali 9 6 2 3 1 8 4 +4 Eliminado  
República Centro-Africana 5 6 1 2 3 8 13 −5  Eliminado 
Chade 0 6 0 0 6 1 15 −14 Eliminado

Américas do Norte e Central

Os dois melhores segundo colocados disputarão uma vaga na Repescagem Continental em março de 2026

Grupo A

Pos Seleção Pts PJ VIT E DER GP GC SG  
Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0 Copa do Mundo FIFA de 2026
El Salvador 0 0 0 0 0 0 0 0 Play-off por vaga na Repescagem
Guatemala 0 0 0 0 0 0 0 0 Eliminado 
Suriname 0 0 0 0 0 0 0 0 Eliminado
 

Grupo B

Pos Seleção Pts PJ VIT E DER GP GC SG  
Jamaica 0 0 0 0 0 0 0 0 Copa do Mundo FIFA de 2026
Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0 Play-off por vaga na Repescagem
Trinidad e Tobago 0 0 0 0 0 0 0 0 Eliminado
 
Bermudas 0 0 0 0 0 0 0 0 Eliminado
 

Grupo C

Pos Seleção Pts PJ VIT E DER GP GC SG  
Costa Rica 0 0 0 0 0 0 0 0 Copa do Mundo FIFA de 2026
Honduras 0 0 0 0 0 0 0 0 Play-off por vaga na Repescagem*
Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0 Eliminado
 
Nicarágua 0 0 0 0 0 0 0 0  Eliminado

