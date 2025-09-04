Eliminatórias da Copa do Mundo 2026: Veja classificação em cada continente e todas as seleções classificadas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Veja situação de todos os continentes na corrida por uma vaga entre as 48 seleções que disputarão a próxima Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México

Apenas três Datas Fifa, apenas seis jogos... É isso que o que resta para conhecermos as 39 seleções que se classificarão de forma direta para a Copa do Mundo 2026.

Além delas, outras 22 seleções, sendo 16 europeias, que disputarão um play-off próprio, e outras seis seleções de cada continente, sendo duas da Concacaf, uma da América do Sul, uma da Ásia, uma da África e uma da Oceania, que disputarão a Repescagem em março do próximo ano.

Ao todo, serão seis seleções classificadas via repescagem, que se somarão às 39 classificadas diretamente e aos três países sedes, Estados Unidos, Canadá e México totalizando o número recorde de 48 seleções que disputarão aquela que será a 23ª edição da Copa do Mundo.

O sorteio acontece no dia 5 de dezembro, às 13h, horário de Brasília, no Kennedy Center, em Washington, nos Estados Unidos.

Pensando nisso, separamos a classificação de todas as Eliminatórias em todos os continentes e um resumo das seleções classificadas; confira.

Seleções já classificadas para a Copa do Mundo 2026

Países sede: Estados Unidos, Canadá e México

Europa: Sem países classificados até o momento

América do Sul: Brasil, Argentina e Equador

Ásia: Japão, Coreia do Sul, Irã, Uzbequistão e Jordânia

Américas do Norte/Central: Sem países classificados até o momento

Oceania: Nova Zelândia e Austrália*

Seleções que disputarão a Repescagem Continental: Nova Caledônia + 5 seleções de outros continentes

*A Austrália disputa as Eliminatórias Asiáticas, mas geograficamente pertence à Oceania

Seleções que podem se classificar na Data Fifa de setembro

América do Sul: Uruguai, Paraguai e Colômbia

África: Egito, África do Sul, Cabo Verde, Marrocos, Tunísia, Gana, Costa do Marfim e Argélia

Classificação das Eliminatórias

*Dados de antes dos jogos do dia 04/09

América do Sul

Pos Clube Pts PJ VIT E DER GM GC SG 1º Argentina 35 16 11 2 3 28 9 19

2º Equador 25 16 7 7 2 13 5 8 3º Brasil 25 16 7 4 5 21 16 5 4º Uruguai 24 16 6 6 4 19 12 7

5º Paraguai 24 16 6 6 4 13 10 3 6º Colômbia 22 16 5 7 4 19 15 4 7º Venezuela 18 16 4 6 6 15 19 -4 8º Bolívia 17 16 5 2 9 16 32 -16 9º Peru 12 16 2 6 8 6 17 -11

10º Chile 10 16 2 4 10 9 24 -15

Europa

Grupo A



Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG Classificação 1º Alemanha (X) 0 0 0 0 0 0 0 0 Copa do Mundo FIFA de 2026 2º Eslováquia 0 0 0 0 0 0 0 0 Repescagem

3º Irlanda do Norte 0 0 0 0 0 0 0 0 Eliminado 4º Luxemburgo 0 0 0 0 0 0 0 0 Eliminado

(X) Assegurou pelo menos a Repescagem com base no ranking da Liga das Nações, mas ainda pode se classificar diretamente.

Grupo B

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG Classificação

1º Suíça 0 0 0 0 0 0 0 0 Copa do Mundo FIFA de 2026 2º Suécia 0 0 0 0 0 0 0 0 Repescagem 3º Eslovênia 0 0 0 0 0 0 0 0 Eliminado 4º Kosovo 0 0 0 0 0 0 0 0 Eliminado

Grupo C

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG Classificação

1º Dinamarca 0 0 0 0 0 0 0 0 Copa do Mundo FIFA de 2026 2º Grécia 0 0 0 0 0 0 0 0 Repescagem 3º Escócia 0 0 0 0 0 0 0 0 Eliminado 4º Belarus 0 0 0 0 0 0 0 0 Eliminado

Grupo D

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG Classificado 1º França 0 0 0 0 0 0 0 0 Copa do Mundo FIFA de 2026 2º Ucrânia 0 0 0 0 0 0 0 0 Repescagem 3º Islândia 0 0 0 0 0 0 0 0 Eliminado 4º Azerbaijão 0 0 0 0 0 0 0 0 Eliminado

Grupo E

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG Classificado 1º Espanha 0 0 0 0 0 0 0 0 Copa do Mundo FIFA de 2026 2º Turquia 0 0 0 0 0 0 0 0 Repescagem 3º Geórgia 0 0 0 0 0 0 0 0 Eliminado 4º Bulgária 0 0 0 0 0 0 0 0 Eliminado

Grupo F

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG Classificado 1º Portugal (X) 0 0 0 0 0 0 0 0 Copa do Mundo FIFA de 2026 2º Hungria 0 0 0 0 0 0 0 0 Repescagem 3º Irlanda 0 0 0 0 0 0 0 0 Eliminado 4º Armênia 0 0 0 0 0 0 0 0 Eliminado

(X) Assegurou pelo menos a Repescagem com base no ranking da Liga das Nações, mas ainda pode se classificar diretamente.

Grupo G

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG Classificado 1º Finlândia 7 4 2 1 1 5 5 0 Copa do Mundo FIFA de 2026 2º Holanda 6 2 2 0 0 10 0 +10 Repescagem 3º Polônia 6 3 2 0 1 4 2 +2 Eliminado 4º Lituânia 2 3 0 2 1 2 3 -1 Eliminado 5º Malta 1 4 0 1 3 0 11 -11 Eliminado

Grupo H

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG Classificado 1º Bósnia e Herzegovina 9 3 3 0 0 4 1 +3 Copa do Mundo FIFA de 2026 2º Áustria 6 2 2 0 0 6 1 +5 Segunda fase 3º Romênia 6 4 2 0 2 8 4 +4 Eliminado 4º Chipre 3 3 1 0 2 3 4 -1 Eliminado 5º San Marino 0 4 0 0 4 1 12 -11 Eliminado

Grupo I

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG Classificado 1º Noruega 12 4 4 0 0 13 2 +11 Copa do Mundo FIFA de 2026 2º Israel 6 3 2 0 1 7 6 +1 Segunda fase 3º Itália 3 2 1 0 1 2 3 -1 Eliminado 4º Estônia 3 4 1 0 3 5 8 -3 Eliminado 5º Moldávia 0 3 0 0 3 2 10 -8 Eliminado

Grupo J

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG Classificado 1º Macedônia do Norte 8 4 2 2 0 6 2 +4 Copa do Mundo FIFA de 2026 2º País de Gales 7 4 2 1 1 10 6 +4 Segunda fase 3º Bélgica 4 2 1 1 0 5 4 +1 Eliminado 4º Cazaquistão 3 3 1 0 2 3 4 -1 Eliminado 5º Liechtenstein 0 3 0 0 3 0 8 -8 Eliminado

Grupo K

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG Classificado 1º Inglaterra 9 3 3 0 0 6 0 +6 Copa do Mundo FIFA de 2026 2º Albânia 5 4 1 2 1 4 3 +1 Segunda fase 3º Sérvia 4 2 1 1 0 3 0 +3 Eliminado 4º Letônia 4 3 1 1 1 2 4 -2 Eliminado 5º Andorra 0 4 0 0 4 0 8 -8 Eliminado

Grupo L

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG Classificado 1º República Tcheca 9 4 3 0 1 9 6 +3 Copa do Mundo FIFA de 2026 2º Croácia 6 2 2 0 0 12 1 +11 Segunda fase 3º Montenegro 6 3 2 0 1 4 3 +1 Eliminado 4º Ilhas Faroé 3 3 1 0 2 3 4 -1 Eliminado 5º Gibraltar 0 4 0 0 4 2 16 -14 Eliminado

Ásia

Grupo A (Terceira Fase)

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG Classificado 1º Uzbequistão 21 10 6 3 1 14 7 +7 Copa do Mundo FIFA de 2026 2º Irã 23 10 7 2 1 19 8 +11 Copa do Mundo FIFA de 2026 3º Emirados Árabes Unidos 15 10 4 3 3 15 8 +7 Quarta fase 4º Catar 13 10 4 1 5 17 24 -7 Quarta fase 5º Quirguistão 8 10 2 2 6 12 18 -6 Eliminado 6º Coreia do Norte 3 10 0 3 7 9 21 -12 Eliminado

Grupo B (Terceira Fase)

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG Classificado 1º Coreia do Sul 22 10 6 4 0 20 7 +13 Copa do Mundo FIFA de 2026 2º Jordânia 16 10 4 4 2 16 8 +8 Copa do Mundo FIFA de 2026 3º Iraque 15 10 4 3 3 9 9 0 Quarta fase 4º Omã 11 10 3 2 5 9 14 -5 Quarta fase 5º Palestina 10 10 2 4 4 10 13 -3 Eliminado 6º Kwait 5 10 0 5 5 7 20 -13 Eliminado

Grupo C (Terceira Fase)

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG Classificado 1º Japão 23 10 7 2 1 30 3 +27 Copa do Mundo FIFA de 2026 2º Austrália 19 10 5 4 1 16 7 +9 Copa do Mundo FIFA de 2026 3º Arábia Saudita 13 10 3 4 3 7 8 -1 Quarta fase 4º Indonésia 12 10 3 3 4 9 20 -11 Quarta fase 5º China 9 10 3 0 7 7 20 -13 Eliminado 6º Bahrein 6 10 1 3 6 5 16 -11 Eliminado

Quarta fase (Grupo A)



Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG Classificado 1º Catar 0 0 0 0 0 0 0 0 Copa do Mundo FIFA de 2026 2º Emirados Árabes Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0 Play-off por vaga na Repescagem 3º Omã 0 0 0 0 0 0 0 0 Eliminado

Quarta fase (Grupo B)



Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG Classificado 1º Arábia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0 Copa do Mundo FIFA de 2026 2º Iraque 0 0 0 0 0 0 0 0 Play-off por vaga na Repescagem



3º Indonésia 0 0 0 0 0 0 0 0 Eliminado

África

Os quatro melhores segundo colocados disputarão uma vaga na Repescagem Continental em março de 2026

Grupo A

Pos Seleção Pts PJ VIT E DER GM GC SG 1º Egito 16 6 5 1 0 14 2 +12 Copa do Mundo FIFA de 2026

2º Burkina Faso 11 6 3 2 1 13 7 +6 Play-off por vaga na Repescagem* 3º Serra Leoa

8 6 2 2 2 7 7 0 Eliminado 4º Etiópia 6 6 1 3 2 7 7 0 Eliminado 5º Guiné-Bissau 6 6 1 3 2 5 7 −2 Eliminado 6º Djibouti 1 6 0 1 5 4 20 −16 Eliminado

Grupo B

Pos Seleção Pts PJ VIT E DER GM GC SG 1º RD Congo 13 6 4 1 1 7 2 +5 Copa do Mundo FIFA de 2026

2º Senegal 12 6 3 3 0 8 1 +7 Play-off por vaga na Repescagem* 3º Sudão 12 6 3 3 0 8 2 +6 Eliminado 4º Togo 4 6 0 4 2 4 7 −3 Eliminado 5º Sudão do Sul

3 6 0 3 3 2 10 −8 Eliminado 6º Mauritânia 2 6 0 2 4 2 9 −7 Eliminado

Grupo C

Pos Seleção Pts PJ VIT E DER GM GC SG 1º África do Sul 13 6 4 1 1 10 5 +5 Copa do Mundo FIFA de 2026

2º Ruanda 8 6 2 2 2 4 4 0 Play-off por vaga na Repescagem* 3º Benin 8 6 2 2 2 6 7 −1 Eliminado 4º Nigéria 7 6 1 4 1 7 6 +1 Eliminado 5º Lesoto 6 6 1 3 2 4 5 −1 Eliminado 6º Zimbábue 4 6 0 4 2 5 9 −4 Eliminado

Grupo D

Pos Seleção Pts PJ VIT E DER GM GC SG 1º Cabo Verde

13 6 4 1 1 7 5 +2 Copa do Mundo FIFA de 2026

2º Camarões

12 6 3 3 0 12 4 +8 Play-off por vaga na Repescagem* 3º Líbia 8 6 2 2 2 6 7 −1 Eliminado 4º Angola 7 6 1 4 1 4 4 0 Eliminado 5º Ilhas Maurício

5 6 1 2 3 6 10 −4 Eliminado 6º Essuatíni 2 6 0 2 4 4 9 −5 Eliminado

Grupo E

Pos Seleção Pts PJ VIT E DER GM GC SG 1º Marrocos

15 5 5 0 0 14 2 +12 Copa do Mundo FIFA de 2026

2º Tanzânia

9

5 3

0 3 5 4

+1 Play-off por vaga na Repescagem* 3º Zâmbia 6 5 2 0 3 9 7 +2 Eliminado 4º Níger 6 5 2 0 3 6 4 +2 Eliminado 5º Congo 0 5 0 0 5 2 19 −17 Eliminado 6º Eritreia — — — — — — — — Desistiu



Grupo F

Pos Seleção Pts PJ VIT E DER GM GC SG 1º Gabão 18 7 6 0 1 16 6 +10 Copa do Mundo FIFA de 2026

2º Costa do Marfim

16 6 5 1 0 14 0 +14 Play-off por vaga na Repescagem* 3º Burundi 10 6 3 1 2 13 7 +6 Eliminado 4º Quênia 6 6 1 3 2 11 8 +3 Eliminado 5º Gâmbia 4 6 1 1 4 12 13 −1 Eliminado 6º Seicheles 0 7 0 0 7 2 34 −32 Eliminado

Grupo G

Pos Seleção Pts PJ VIT E DER GM GC SG 1º Argélia 15 6 5 0 1 16 6 +10 Copa do Mundo FIFA de 2026

2º Moçambique 12 6 4 0 2 10 11 −1 Play-off por vaga na Repescagem* 3º Botsuana 9 6 3 0 3 9 8 +1 Eliminado 4º Uganda 9 6 3 0 3 6 7 −1 Eliminado 5º Guiné 7 6 2 1 3 4 5 −1 Eliminado 6º Somália 1 6 0 1 5 3 11 −8 Eliminado

Grupo H

Pos Seleção Pts PJ VIT E DER GM GC SG 1º Tunísia 16 6 5 1 0 9 0 +9 Copa do Mundo FIFA de 2026

2º Namíbia 12 6 3 3 0 8 2 +6 Play-off por vaga na Repescagem* 3º Libéria 10 6 3 1 2 7 4 +3 Eliminado 4º Guiné Equatorial

7 6 2 1 3 4 8 −4 Eliminado 5º Malawi 6 6 2 0 4 4 6 −2 Eliminado 6º São Tomé e Príncipe 0 6 0 0 6 2 14 −12 Eliminado

Grupo I

Pos Seleção Pts PJ VIT E DER GM GC SG 1º Gaana 15 6 5 0 1 15 5 +10 Copa do Mundo FIFA de 2026

2º Comores 12 6 4 0 2 9 7 +2 Play-off por vaga na Repescagem* 3º Madagascar 10 6 3 1 2 9 6 +3 Eliminado 4º Mali 9 6 2 3 1 8 4 +4 Eliminado 5º República Centro-Africana 5 6 1 2 3 8 13 −5 Eliminado 6º Chade 0 6 0 0 6 1 15 −14 Eliminado

Américas do Norte e Central

Os dois melhores segundo colocados disputarão uma vaga na Repescagem Continental em março de 2026

Grupo A

Pos Seleção Pts PJ VIT E DER GP GC SG 1º Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0 Copa do Mundo FIFA de 2026 2º El Salvador 0 0 0 0 0 0 0 0 Play-off por vaga na Repescagem 3º Guatemala 0 0 0 0 0 0 0 0 Eliminado 4º Suriname 0 0 0 0 0 0 0 0 Eliminado



Grupo B

Pos Seleção Pts PJ VIT E DER GP GC SG 1º Jamaica 0 0 0 0 0 0 0 0 Copa do Mundo FIFA de 2026 2º Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0 Play-off por vaga na Repescagem 3º Trinidad e Tobago 0 0 0 0 0 0 0 0 Eliminado

4º Bermudas 0 0 0 0 0 0 0 0 Eliminado



Grupo C