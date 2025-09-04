Eliminatórias da Copa do Mundo 2026: Veja classificação em cada continente e todas as seleções classificadas
Veja situação de todos os continentes na corrida por uma vaga entre as 48 seleções que disputarão a próxima Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México
Apenas três Datas Fifa, apenas seis jogos... É isso que o que resta para conhecermos as 39 seleções que se classificarão de forma direta para a Copa do Mundo 2026.
Além delas, outras 22 seleções, sendo 16 europeias, que disputarão um play-off próprio, e outras seis seleções de cada continente, sendo duas da Concacaf, uma da América do Sul, uma da Ásia, uma da África e uma da Oceania, que disputarão a Repescagem em março do próximo ano.
Ao todo, serão seis seleções classificadas via repescagem, que se somarão às 39 classificadas diretamente e aos três países sedes, Estados Unidos, Canadá e México totalizando o número recorde de 48 seleções que disputarão aquela que será a 23ª edição da Copa do Mundo.
O sorteio acontece no dia 5 de dezembro, às 13h, horário de Brasília, no Kennedy Center, em Washington, nos Estados Unidos.
Pensando nisso, separamos a classificação de todas as Eliminatórias em todos os continentes e um resumo das seleções classificadas; confira.
Seleções já classificadas para a Copa do Mundo 2026
- Países sede: Estados Unidos, Canadá e México
- Europa: Sem países classificados até o momento
- América do Sul: Brasil, Argentina e Equador
- Ásia: Japão, Coreia do Sul, Irã, Uzbequistão e Jordânia
- Américas do Norte/Central: Sem países classificados até o momento
- Oceania: Nova Zelândia e Austrália*
- Seleções que disputarão a Repescagem Continental: Nova Caledônia + 5 seleções de outros continentes
*A Austrália disputa as Eliminatórias Asiáticas, mas geograficamente pertence à Oceania
Seleções que podem se classificar na Data Fifa de setembro
- América do Sul: Uruguai, Paraguai e Colômbia
- África: Egito, África do Sul, Cabo Verde, Marrocos, Tunísia, Gana, Costa do Marfim e Argélia
Classificação das Eliminatórias
*Dados de antes dos jogos do dia 04/09
América do Sul
|Pos
|Clube
|Pts
|PJ
|VIT
|E
|DER
|GM
|GC
|SG
|1º
|Argentina
|35
|16
|11
|2
|3
|28
|9
|19
|2º
|Equador
|25
|16
|7
|7
|2
|13
|5
|8
|3º
|Brasil
|25
|16
|7
|4
|5
|21
|16
|5
|4º
|Uruguai
|24
|16
|6
|6
|4
|19
|12
|7
|5º
|Paraguai
|24
|16
|6
|6
|4
|13
|10
|3
|6º
|Colômbia
|22
|16
|5
|7
|4
|19
|15
|4
|7º
|Venezuela
|18
|16
|4
|6
|6
|15
|19
|-4
|8º
|Bolívia
|17
|16
|5
|2
|9
|16
|32
|-16
|9º
|Peru
|12
|16
|2
|6
|8
|6
|17
|-11
|10º
|Chile
|10
|16
|2
|4
|10
|9
|24
|-15
Europa
Grupo A
|Pos
|Equipe
|Pts
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|Classificação
|1º
|Alemanha (X)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Copa do Mundo FIFA de 2026
|2º
|Eslováquia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Repescagem
|3º
|Irlanda do Norte
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Eliminado
|4º
|Luxemburgo
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Eliminado
(X) Assegurou pelo menos a Repescagem com base no ranking da Liga das Nações, mas ainda pode se classificar diretamente.
Grupo B
|Pos
|Equipe
|Pts
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|Classificação
|1º
|Suíça
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Copa do Mundo FIFA de 2026
|2º
|Suécia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Repescagem
|3º
|Eslovênia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Eliminado
|4º
|Kosovo
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Eliminado
Grupo C
|Pos
|Equipe
|Pts
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|Classificação
|1º
|Dinamarca
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Copa do Mundo FIFA de 2026
|2º
|Grécia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Repescagem
|3º
|Escócia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Eliminado
|4º
|Belarus
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Eliminado
Grupo D
|Pos
|Equipe
|Pts
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|Classificado
|1º
|França
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Copa do Mundo FIFA de 2026
|2º
|Ucrânia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Repescagem
|3º
|Islândia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Eliminado
|4º
|Azerbaijão
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Eliminado
Grupo E
|Pos
|Equipe
|Pts
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|Classificado
|1º
|Espanha
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Copa do Mundo FIFA de 2026
|2º
|Turquia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Repescagem
|3º
|Geórgia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Eliminado
|4º
|Bulgária
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Eliminado
Grupo F
|Pos
|Equipe
|Pts
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|Classificado
|1º
|Portugal (X)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Copa do Mundo FIFA de 2026
|2º
|Hungria
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Repescagem
|3º
|Irlanda
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Eliminado
|4º
|Armênia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Eliminado
(X) Assegurou pelo menos a Repescagem com base no ranking da Liga das Nações, mas ainda pode se classificar diretamente.
Grupo G
|Pos
|Equipe
|Pts
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|Classificado
|1º
|Finlândia
|7
|4
|2
|1
|1
|5
|5
|0
|Copa do Mundo FIFA de 2026
|2º
|Holanda
|6
|2
|2
|0
|0
|10
|0
|+10
|Repescagem
|3º
|Polônia
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|2
|+2
|Eliminado
|4º
|Lituânia
|2
|3
|0
|2
|1
|2
|3
|-1
|Eliminado
|5º
|Malta
|1
|4
|0
|1
|3
|0
|11
|-11
|Eliminado
Grupo H
|Pos
|Equipe
|Pts
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|Classificado
|1º
|Bósnia e Herzegovina
|9
|3
|3
|0
|0
|4
|1
|+3
|Copa do Mundo FIFA de 2026
|2º
|Áustria
|6
|2
|2
|0
|0
|6
|1
|+5
|Segunda fase
|3º
|Romênia
|6
|4
|2
|0
|2
|8
|4
|+4
|Eliminado
|4º
|Chipre
|3
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|Eliminado
|5º
|San Marino
|0
|4
|0
|0
|4
|1
|12
|-11
|Eliminado
Grupo I
|Pos
|Equipe
|Pts
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|Classificado
|1º
|Noruega
|12
|4
|4
|0
|0
|13
|2
|+11
|Copa do Mundo FIFA de 2026
|2º
|Israel
|6
|3
|2
|0
|1
|7
|6
|+1
|Segunda fase
|3º
|Itália
|3
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|Eliminado
|4º
|Estônia
|3
|4
|1
|0
|3
|5
|8
|-3
|Eliminado
|5º
|Moldávia
|0
|3
|0
|0
|3
|2
|10
|-8
|Eliminado
Grupo J
|Pos
|Equipe
|Pts
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|Classificado
|1º
|Macedônia do Norte
|8
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|+4
|Copa do Mundo FIFA de 2026
|2º
|País de Gales
|7
|4
|2
|1
|1
|10
|6
|+4
|Segunda fase
|3º
|Bélgica
|4
|2
|1
|1
|0
|5
|4
|+1
|Eliminado
|4º
|Cazaquistão
|3
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|Eliminado
|5º
|Liechtenstein
|0
|3
|0
|0
|3
|0
|8
|-8
|Eliminado
Grupo K
|Pos
|Equipe
|Pts
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|Classificado
|1º
|Inglaterra
|9
|3
|3
|0
|0
|6
|0
|+6
|Copa do Mundo FIFA de 2026
|2º
|Albânia
|5
|4
|1
|2
|1
|4
|3
|+1
|Segunda fase
|3º
|Sérvia
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|Eliminado
|4º
|Letônia
|4
|3
|1
|1
|1
|2
|4
|-2
|Eliminado
|5º
|Andorra
|0
|4
|0
|0
|4
|0
|8
|-8
|Eliminado
Grupo L
|Pos
|Equipe
|Pts
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|Classificado
|1º
|República Tcheca
|9
|4
|3
|0
|1
|9
|6
|+3
|Copa do Mundo FIFA de 2026
|2º
|Croácia
|6
|2
|2
|0
|0
|12
|1
|+11
|Segunda fase
|3º
|Montenegro
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|+1
|Eliminado
|4º
|Ilhas Faroé
|3
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|Eliminado
|5º
|Gibraltar
|0
|4
|0
|0
|4
|2
|16
|-14
|Eliminado
Ásia
Grupo A (Terceira Fase)
|Pos
|Equipe
|Pts
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|Classificado
|1º
|Uzbequistão
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|+7
|Copa do Mundo FIFA de 2026
|2º
|Irã
|23
|10
|7
|2
|1
|19
|8
|+11
|Copa do Mundo FIFA de 2026
|3º
|Emirados Árabes Unidos
|15
|10
|4
|3
|3
|15
|8
|+7
|Quarta fase
|4º
|Catar
|13
|10
|4
|1
|5
|17
|24
|-7
|Quarta fase
|5º
|Quirguistão
|8
|10
|2
|2
|6
|12
|18
|-6
|Eliminado
|6º
|Coreia do Norte
|3
|10
|0
|3
|7
|9
|21
|-12
|Eliminado
Grupo B (Terceira Fase)
|Pos
|Equipe
|Pts
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|Classificado
|1º
|Coreia do Sul
|22
|10
|6
|4
|0
|20
|7
|+13
|Copa do Mundo FIFA de 2026
|2º
|Jordânia
|16
|10
|4
|4
|2
|16
|8
|+8
|Copa do Mundo FIFA de 2026
|3º
|Iraque
|15
|10
|4
|3
|3
|9
|9
|0
|Quarta fase
|4º
|Omã
|11
|10
|3
|2
|5
|9
|14
|-5
|Quarta fase
|5º
|Palestina
|10
|10
|2
|4
|4
|10
|13
|-3
|Eliminado
|6º
|Kwait
|5
|10
|0
|5
|5
|7
|20
|-13
|Eliminado
Grupo C (Terceira Fase)
|Pos
|Equipe
|Pts
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|Classificado
|1º
|Japão
|23
|10
|7
|2
|1
|30
|3
|+27
|Copa do Mundo FIFA de 2026
|2º
|Austrália
|19
|10
|5
|4
|1
|16
|7
|+9
|Copa do Mundo FIFA de 2026
|3º
|Arábia Saudita
|13
|10
|3
|4
|3
|7
|8
|-1
|Quarta fase
|4º
|Indonésia
|12
|10
|3
|3
|4
|9
|20
|-11
|Quarta fase
|5º
|China
|9
|10
|3
|0
|7
|7
|20
|-13
|Eliminado
|6º
|Bahrein
|6
|10
|1
|3
|6
|5
|16
|-11
|Eliminado
Quarta fase (Grupo A)
|Pos
|Equipe
|Pts
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|Classificado
|1º
|Catar
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Copa do Mundo FIFA de 2026
|2º
|Emirados Árabes Unidos
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Play-off por vaga na Repescagem
|3º
|Omã
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Eliminado
Quarta fase (Grupo B)
|Pos
|Equipe
|Pts
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|Classificado
|1º
|Arábia Saudita
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Copa do Mundo FIFA de 2026
|2º
|Iraque
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Play-off por vaga na Repescagem
|3º
|Indonésia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Eliminado
África
Os quatro melhores segundo colocados disputarão uma vaga na Repescagem Continental em março de 2026
Grupo A
|Pos
|Seleção
|Pts
|PJ
|VIT
|E
|DER
|GM
|GC
|SG
|1º
|Egito
|16
|6
|5
|1
|0
|14
|2
|+12
|Copa do Mundo FIFA de 2026
|2º
|Burkina Faso
|11
|6
|3
|2
|1
|13
|7
|+6
|Play-off por vaga na Repescagem*
|3º
|Serra Leoa
|8
|6
|2
|2
|2
|7
|7
|0
|Eliminado
|4º
|Etiópia
|6
|6
|1
|3
|2
|7
|7
|0
|Eliminado
|5º
|Guiné-Bissau
|6
|6
|1
|3
|2
|5
|7
|−2
|
Eliminado
|6º
|Djibouti
|1
|6
|0
|1
|5
|4
|20
|−16
|Eliminado
Grupo B
|Pos
|Seleção
|Pts
|PJ
|VIT
|E
|DER
|GM
|GC
|SG
|1º
|
RD Congo
|13
|6
|4
|1
|1
|7
|2
|+5
|Copa do Mundo FIFA de 2026
|2º
|Senegal
|12
|6
|3
|3
|0
|8
|1
|+7
|Play-off por vaga na Repescagem*
|3º
|Sudão
|12
|6
|3
|3
|0
|8
|2
|+6
|Eliminado
|4º
|Togo
|4
|6
|0
|4
|2
|4
|7
|−3
|Eliminado
|5º
|Sudão do Sul
|3
|6
|0
|3
|3
|2
|10
|−8
|Eliminado
|6º
|Mauritânia
|2
|6
|0
|2
|4
|2
|9
|−7
|Eliminado
Grupo C
|Pos
|Seleção
|Pts
|PJ
|VIT
|E
|DER
|GM
|GC
|SG
|1º
|África do Sul
|13
|6
|4
|1
|1
|10
|5
|+5
|Copa do Mundo FIFA de 2026
|2º
|Ruanda
|8
|6
|2
|2
|2
|4
|4
|0
|Play-off por vaga na Repescagem*
|3º
|Benin
|8
|6
|2
|2
|2
|6
|7
|−1
|Eliminado
|4º
|Nigéria
|7
|6
|1
|4
|1
|7
|6
|+1
|Eliminado
|5º
|Lesoto
|6
|6
|1
|3
|2
|4
|5
|−1
|Eliminado
|6º
|Zimbábue
|4
|6
|0
|4
|2
|5
|9
|−4
|Eliminado
Grupo D
|Pos
|Seleção
|Pts
|PJ
|VIT
|E
|DER
|GM
|GC
|SG
|1º
|Cabo Verde
|13
|6
|4
|1
|1
|7
|5
|+2
|Copa do Mundo FIFA de 2026
|2º
|Camarões
|12
|6
|3
|3
|0
|12
|4
|+8
|Play-off por vaga na Repescagem*
|3º
|Líbia
|8
|6
|2
|2
|2
|6
|7
|−1
|Eliminado
|4º
|Angola
|7
|6
|1
|4
|1
|4
|4
|0
|Eliminado
|5º
|Ilhas Maurício
|5
|6
|1
|2
|3
|6
|10
|−4
|Eliminado
|6º
|Essuatíni
|2
|6
|0
|2
|4
|4
|9
|−5
|Eliminado
Grupo E
|Pos
|Seleção
|Pts
|PJ
|VIT
|E
|DER
|GM
|GC
|SG
|1º
|Marrocos
|15
|5
|5
|0
|0
|14
|2
|+12
|Copa do Mundo FIFA de 2026
|2º
|Tanzânia
|9
|5
|3
|0
|3
|5
|4
|+1
|Play-off por vaga na Repescagem*
|3º
|Zâmbia
|6
|5
|2
|0
|3
|9
|7
|+2
|Eliminado
|4º
|Níger
|6
|5
|2
|0
|3
|6
|4
|+2
|Eliminado
|5º
|Congo
|0
|5
|0
|0
|5
|2
|19
|−17
|Eliminado
|6º
|Eritreia
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Desistiu
Grupo F
|Pos
|Seleção
|Pts
|PJ
|VIT
|E
|DER
|GM
|GC
|SG
|1º
|Gabão
|18
|7
|6
|0
|1
|16
|6
|+10
|Copa do Mundo FIFA de 2026
|2º
|Costa do Marfim
|16
|6
|5
|1
|0
|14
|0
|+14
|Play-off por vaga na Repescagem*
|3º
|Burundi
|10
|6
|3
|1
|2
|13
|7
|+6
|Eliminado
|4º
|Quênia
|6
|6
|1
|3
|2
|11
|8
|+3
|Eliminado
|5º
|Gâmbia
|4
|6
|1
|1
|4
|12
|13
|−1
|Eliminado
|6º
|Seicheles
|0
|7
|0
|0
|7
|2
|34
|−32
|Eliminado
Grupo G
|Pos
|Seleção
|Pts
|PJ
|VIT
|E
|DER
|GM
|GC
|SG
|1º
|Argélia
|15
|6
|5
|0
|1
|16
|6
|+10
|Copa do Mundo FIFA de 2026
|2º
|Moçambique
|12
|6
|4
|0
|2
|10
|11
|−1
|Play-off por vaga na Repescagem*
|3º
|Botsuana
|9
|6
|3
|0
|3
|9
|8
|+1
|Eliminado
|4º
|Uganda
|9
|6
|3
|0
|3
|6
|7
|−1
|Eliminado
|5º
|Guiné
|7
|6
|2
|1
|3
|4
|5
|−1
|Eliminado
|6º
|Somália
|1
|6
|0
|1
|5
|3
|11
|−8
|Eliminado
Grupo H
|Pos
|Seleção
|Pts
|PJ
|VIT
|E
|DER
|GM
|GC
|SG
|1º
|Tunísia
|16
|6
|5
|1
|0
|9
|0
|+9
|Copa do Mundo FIFA de 2026
|2º
|Namíbia
|12
|6
|3
|3
|0
|8
|2
|+6
|Play-off por vaga na Repescagem*
|3º
|Libéria
|10
|6
|3
|1
|2
|7
|4
|+3
|Eliminado
|4º
|Guiné Equatorial
|7
|6
|2
|1
|3
|4
|8
|−4
|Eliminado
|5º
|Malawi
|6
|6
|2
|0
|4
|4
|6
|−2
|Eliminado
|6º
|São Tomé e Príncipe
|0
|6
|0
|0
|6
|2
|14
|−12
|Eliminado
Grupo I
|Pos
|Seleção
|Pts
|PJ
|VIT
|E
|DER
|GM
|GC
|SG
|1º
|Gaana
|15
|6
|5
|0
|1
|15
|5
|+10
|Copa do Mundo FIFA de 2026
|2º
|
Comores
|12
|6
|4
|0
|2
|9
|7
|+2
|Play-off por vaga na Repescagem*
|3º
|Madagascar
|10
|6
|3
|1
|2
|9
|6
|+3
|Eliminado
|4º
|Mali
|9
|6
|2
|3
|1
|8
|4
|+4
|Eliminado
|5º
|República Centro-Africana
|5
|6
|1
|2
|3
|8
|13
|−5
|Eliminado
|6º
|Chade
|0
|6
|0
|0
|6
|1
|15
|−14
|Eliminado
Américas do Norte e Central
Os dois melhores segundo colocados disputarão uma vaga na Repescagem Continental em março de 2026
Grupo A
|Pos
|Seleção
|Pts
|PJ
|VIT
|E
|DER
|GP
|GC
|SG
|1º
|Panamá
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Copa do Mundo FIFA de 2026
|2º
|El Salvador
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Play-off por vaga na Repescagem
|3º
|Guatemala
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Eliminado
|4º
|Suriname
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Eliminado
Grupo B
|Pos
|Seleção
|Pts
|PJ
|VIT
|E
|DER
|GP
|GC
|SG
|1º
|Jamaica
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Copa do Mundo FIFA de 2026
|2º
|Curaçao
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Play-off por vaga na Repescagem
|3º
|Trinidad e Tobago
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Eliminado
|4º
|Bermudas
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Eliminado
Grupo C
|Pos
|Seleção
|Pts
|PJ
|VIT
|E
|DER
|GP
|GC
|SG
|1º
|Costa Rica
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Copa do Mundo FIFA de 2026
|2º
|Honduras
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Play-off por vaga na Repescagem*
|3º
|Haiti
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Eliminado
|4º
|Nicarágua
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
| Eliminado