Classificação das Eliminatórias: Uruguai, Colômbia e Paraguai podem se classificar para a Copa do Mundo 2026 nesta terça (4)

Com Brasil, Argentina e Equador já classificados, cinco seleções brigam por três últimas vagas direta e vaga na Repescagem da Copa do Mundo 2026

Nesta quinta-feira (4), acontecem todo os 5 jogos da 17ª rodada das Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo 2026.

Argentina, Equador e Brasil já estão classificadas e as outras três vagas diretas podem ser garantidas hoje.



Com 24 pontos, as seleções de Uruguai e Paraguai dependem apenas de si mesmas para garantir a classificação e um empate contra Peru e Equador, respectivamente, é o suficiente já que chegariam aos 25 pontos, pontuação inalcançável pela Venezuela, 7ª colocada com 18 pontos e que só pode chegar aos 24.

A Colômbia, 6ª colocada com 22 pontos, também depende apenas de si, mas precisa vencer a Bolívia para garantir a vaga, mantendo os 4 pontos de distância da Vinotinto.

Se a Venezuela perder para a Argentina, em Buenos Aires, todas as três seleções estarão classificadas.

Caso Colômbia vença e Uruguai e Paraguai ao menos empatem e a Bolívia perca, a Venezuela estará garantida na Repescagem e teremos uma última rodada meramente protocolar com todas as vagas previamente definidas.

Classificação das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 - América do Sul

Pos Clube Pts PJ VIT E DER GM GC SG 1º Argentina 35 16 11 2 3 28 9 19

2º Equador 25 16 7 7 2 13 5 8 3º Brasil 25 16 7 4 5 21 16 5 4º Uruguai 24 16 6 6 4 19 12 7

5º Paraguai 24 16 6 6 4 13 10 3 6º Colômbia 22 16 5 7 4 19 15 4 7º Venezuela 18 16 4 6 6 15 19 -4 8º Bolívia 17 16 5 2 9 16 32 -16 9º Peru 12 16 2 6 8 6 17 -11

10º Chile 10 16 2 4 10 9 24 -15

Horário e onde assistir os jogos da 17ª rodada das Eliminatórias

20h30 - Paraguai x Equador - Sportv e Globoplay

20h30 - Uruguai x Peru - Sportv e Globoplay

20h30 - Colômbia x Bolívia - Sportv e Globoplay

20h30 - Argentina x Venezuela - Sportv e Globoplay