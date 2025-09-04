fechar
Classificação das Eliminatórias: Uruguai, Colômbia e Paraguai podem se classificar para a Copa do Mundo 2026 nesta terça (4)

Com Brasil, Argentina e Equador já classificados, cinco seleções brigam por três últimas vagas direta e vaga na Repescagem da Copa do Mundo 2026

Por Victor Peixoto Publicado em 04/09/2025 às 12:00
Brasil venceu o Paraguai em junho, pelas Eliminatórias
Brasil venceu o Paraguai em junho, pelas Eliminatórias - @rafaelribeirorio I CBF

Nesta quinta-feira (4), acontecem todo os 5 jogos da 17ª rodada das Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo 2026.

ArgentinaEquador e Brasil já estão classificadas e as outras três vagas diretas podem ser garantidas hoje.

Com 24 pontos, as seleções de Uruguai Paraguai dependem apenas de si mesmas para garantir a classificação e um empate contra Peru e Equador, respectivamente, é o suficiente já que chegariam aos 25 pontos, pontuação inalcançável pela Venezuela, 7ª colocada com 18 pontos e que só pode chegar aos 24.

Colômbia, 6ª colocada com 22 pontos, também depende apenas de si, mas precisa vencer a Bolívia para garantir a vaga, mantendo os 4 pontos de distância da Vinotinto.

Se a Venezuela perder para a Argentina, em Buenos Aires, todas as três seleções estarão classificadas.

Caso Colômbia vença e Uruguai e Paraguai ao menos empatem e a Bolívia perca, a Venezuela estará garantida na Repescagem e teremos uma última rodada meramente protocolar com todas as vagas previamente definidas.

Classificação das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 - América do Sul

Pos Clube Pts PJ VIT E DER GM GC SG  
Argentina 35 16 11 2 3 28 9 19
Equador 25 16 7 7 2 13 5 8  
Brasil 25 16 7 4 5 21 16 5  
Uruguai 24 16 6 6 4 19 12 7
Paraguai 24 16 6 6 4 13 10 3  
Colômbia 22 16 5 7 4 19 15 4  
Venezuela 18 16 4 6 6 15 19 -4  
Bolívia 17 16 5 2 9 16 32 -16  
Peru 12 16 2 6 8 6 17 -11
10º Chile 10 16 2 4 10 9 24 -15  

Horário e onde assistir os jogos da 17ª rodada das Eliminatórias

  • 20h30 - Paraguai x Equador Sportv e Globoplay
  • 20h30 - Uruguai x Peru Sportv e Globoplay
  • 21h30 - Brasil x Chile Globo, SportvGloboplay e geTV

