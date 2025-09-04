Classificação das Eliminatórias: Uruguai, Colômbia e Paraguai podem se classificar para a Copa do Mundo 2026 nesta terça (4)
Com Brasil, Argentina e Equador já classificados, cinco seleções brigam por três últimas vagas direta e vaga na Repescagem da Copa do Mundo 2026
Nesta quinta-feira (4), acontecem todo os 5 jogos da 17ª rodada das Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo 2026.
Argentina, Equador e Brasil já estão classificadas e as outras três vagas diretas podem ser garantidas hoje.
Com 24 pontos, as seleções de Uruguai e Paraguai dependem apenas de si mesmas para garantir a classificação e um empate contra Peru e Equador, respectivamente, é o suficiente já que chegariam aos 25 pontos, pontuação inalcançável pela Venezuela, 7ª colocada com 18 pontos e que só pode chegar aos 24.
A Colômbia, 6ª colocada com 22 pontos, também depende apenas de si, mas precisa vencer a Bolívia para garantir a vaga, mantendo os 4 pontos de distância da Vinotinto.
Se a Venezuela perder para a Argentina, em Buenos Aires, todas as três seleções estarão classificadas.
Caso Colômbia vença e Uruguai e Paraguai ao menos empatem e a Bolívia perca, a Venezuela estará garantida na Repescagem e teremos uma última rodada meramente protocolar com todas as vagas previamente definidas.
Classificação das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 - América do Sul
|Pos
|Clube
|Pts
|PJ
|VIT
|E
|DER
|GM
|GC
|SG
|1º
|Argentina
|35
|16
|11
|2
|3
|28
|9
|19
|2º
|Equador
|25
|16
|7
|7
|2
|13
|5
|8
|3º
|Brasil
|25
|16
|7
|4
|5
|21
|16
|5
|4º
|Uruguai
|24
|16
|6
|6
|4
|19
|12
|7
|5º
|Paraguai
|24
|16
|6
|6
|4
|13
|10
|3
|6º
|Colômbia
|22
|16
|5
|7
|4
|19
|15
|4
|7º
|Venezuela
|18
|16
|4
|6
|6
|15
|19
|-4
|8º
|Bolívia
|17
|16
|5
|2
|9
|16
|32
|-16
|9º
|Peru
|12
|16
|2
|6
|8
|6
|17
|-11
|10º
|Chile
|10
|16
|2
|4
|10
|9
|24
|-15
Horário e onde assistir os jogos da 17ª rodada das Eliminatórias
- 20h30 - Paraguai x Equador - Sportv e Globoplay
- 20h30 - Uruguai x Peru - Sportv e Globoplay
- 20h30 - Colômbia x Bolívia - Sportv e Globoplay
- 20h30 - Argentina x Venezuela - Sportv e Globoplay
- 21h30 - Brasil x Chile - Globo, Sportv, Globoplay e geTV