Brasil x Chile: Ingressos, provável escalação e onde assistir ao vivo

Partida é válida pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026; Brasil já está classificado e joga para "cumprir tabela" e realizar testes

A Seleção Brasileira está de volta! Na próxima quinta-feira (4), o Brasil recebe o Chile pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, às 21h30, horário de Brasília, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Já classificada para a Copa, a Seleção entra em campo para ganhar entrosamento e deixar uma boa impressão sob o comando de Carlo Ancelotti, que fará apenas o seu terceiro jogo desde que assumiu o cargo em junho.

A tendência é que o treinador italiano faça uma mescla entre a construção de uma base de escalação e a realização de testes.

O Chile, por sua vez, já está eliminado e não tem mais condições de sequer conseguir uma vaga na Repescagem, restando-lhe tentar encerrar sua campanha da maneira mais digna possível.

Ingressos de Brasil x Chile

Os ingressos estão a venda exclusivamente através do site da Bilheteria Digital.

Para realizar as compras dos ingressos, os torcedores terão que, primeiro, realizar o cadastro da biometria facial no site oficial da CBF.

Ao todo, já foram comercializados 45 mil ingressos para a partida e ainda há entradas disponíveis; veja os valores:



Preço dos ingressos de Brasil x Chile

Setor Norte / Sul / Visitante - R$ 200 inteira; R$ 100 inteira

Setor Leste Superior - R$ 240 inteira; R$ 120 meia

Setor Oeste Inferior - R$ 320 inteira; R$ 160 meia

Convocação para os jogos contra Chile e Bolívia

Goleiros: Alisson, Bento e Hugo Souza

Defensores: Alex Ribeiro, Caio Henrique, Douglas Santos, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Vitinho* e Wesley

Meias: Andrey Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Jean Lucas* e Lucas Paquetá

Atacantes: Estêvão, Gabriel Martinelli, João Pedro, Kaio Jorge, Luis Henrique, Samuel Lino*, Raphinha e Richarlison

*Vanderson, Joelinton e Matheus Cunha foram convocados originalmente, mas cortados por lesão; o mesmo se aplica a Alex Sandro, mas Ancelotti não convocou um substituto para o lateral

Provável escalação da Seleção Brasileira para jogo contra o Chile

Carlo Ancelotti comandou o primeiro treino para o jogo contra o Chile nesta tarde de segunda-feira (1), mas não contou com o elenco completo.

Cinco dos 24 convocados ainda não se apresentaram e só devem participar das atividades a partir desta terça (2). São eles: Alisson, Caio Henrique, Gabriel Magalhães, Raphinha e Gabriel Martinelli, todos que atuam na Europa e jogaram no domingo (31/08).

Além deles, os três jogadores dos 19 que se apresentaram também atuaram no último domingo e realizaram apenas atividades regenerativas: Jean Lucas, Lucas Paquetá e Samuel Lino.

Sendo assim, Ancelotti ainda não apresentou um esboço do time titular que começará a partida contra o Chile, mas, diante do que foi feito contra Equador e Paraguai e dos momentos que cada jogador vive, uma possível escalação tem:

Alisson; Wesley, Marquinhos, Alexsandro Ribeiro e Caio Henrique (Douglas Santos); Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Estêvão, Raphinha e João Pedro (Richarlison)

Transmissão ao vivo de Brasil x Chile

A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na tv aberta, do Sportv, na tv fechada e do Globoplay, no streaming.

O jogo também marcará a estreia da geTV, novo canal da Globo no YouTube. Recém-contratados, Jorge Iggor e Bruno Formiga devem comandar a transmissão que deve contar também com Mariana Spinelli.

Classificação das Eliminatórias