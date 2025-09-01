Brasil x Chile: Ingressos, provável escalação e onde assistir ao vivo
Partida é válida pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026; Brasil já está classificado e joga para "cumprir tabela" e realizar testes
A Seleção Brasileira está de volta! Na próxima quinta-feira (4), o Brasil recebe o Chile pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, às 21h30, horário de Brasília, no Maracanã, no Rio de Janeiro.
Já classificada para a Copa, a Seleção entra em campo para ganhar entrosamento e deixar uma boa impressão sob o comando de Carlo Ancelotti, que fará apenas o seu terceiro jogo desde que assumiu o cargo em junho.
A tendência é que o treinador italiano faça uma mescla entre a construção de uma base de escalação e a realização de testes.
O Chile, por sua vez, já está eliminado e não tem mais condições de sequer conseguir uma vaga na Repescagem, restando-lhe tentar encerrar sua campanha da maneira mais digna possível.
Ingressos de Brasil x Chile
Os ingressos estão a venda exclusivamente através do site da Bilheteria Digital.
Para realizar as compras dos ingressos, os torcedores terão que, primeiro, realizar o cadastro da biometria facial no site oficial da CBF.
Ao todo, já foram comercializados 45 mil ingressos para a partida e ainda há entradas disponíveis; veja os valores:
Preço dos ingressos de Brasil x Chile
- Setor Norte / Sul / Visitante - R$ 200 inteira; R$ 100 inteira
- Setor Leste Superior - R$ 240 inteira; R$ 120 meia
- Setor Oeste Inferior - R$ 320 inteira; R$ 160 meia
Convocação para os jogos contra Chile e Bolívia
- Goleiros: Alisson, Bento e Hugo Souza
- Defensores: Alex Ribeiro, Caio Henrique, Douglas Santos, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Vitinho* e Wesley
- Meias: Andrey Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Jean Lucas* e Lucas Paquetá
- Atacantes: Estêvão, Gabriel Martinelli, João Pedro, Kaio Jorge, Luis Henrique, Samuel Lino*, Raphinha e Richarlison
*Vanderson, Joelinton e Matheus Cunha foram convocados originalmente, mas cortados por lesão; o mesmo se aplica a Alex Sandro, mas Ancelotti não convocou um substituto para o lateral
Provável escalação da Seleção Brasileira para jogo contra o Chile
Carlo Ancelotti comandou o primeiro treino para o jogo contra o Chile nesta tarde de segunda-feira (1), mas não contou com o elenco completo.
Cinco dos 24 convocados ainda não se apresentaram e só devem participar das atividades a partir desta terça (2). São eles: Alisson, Caio Henrique, Gabriel Magalhães, Raphinha e Gabriel Martinelli, todos que atuam na Europa e jogaram no domingo (31/08).
Além deles, os três jogadores dos 19 que se apresentaram também atuaram no último domingo e realizaram apenas atividades regenerativas: Jean Lucas, Lucas Paquetá e Samuel Lino.
Sendo assim, Ancelotti ainda não apresentou um esboço do time titular que começará a partida contra o Chile, mas, diante do que foi feito contra Equador e Paraguai e dos momentos que cada jogador vive, uma possível escalação tem:
- Alisson; Wesley, Marquinhos, Alexsandro Ribeiro e Caio Henrique (Douglas Santos); Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Estêvão, Raphinha e João Pedro (Richarlison)
Transmissão ao vivo de Brasil x Chile
A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na tv aberta, do Sportv, na tv fechada e do Globoplay, no streaming.
O jogo também marcará a estreia da geTV, novo canal da Globo no YouTube. Recém-contratados, Jorge Iggor e Bruno Formiga devem comandar a transmissão que deve contar também com Mariana Spinelli.
Classificação das Eliminatórias
|Pos
|Clube
|Pts
|PJ
|VIT
|E
|DER
|GM
|GC
|SG
|1º
|Argentina
|35
|16
|11
|2
|3
|28
|9
|19
|2º
|Equador
|25
|16
|7
|7
|2
|13
|5
|8
|3º
|Brasil
|25
|16
|7
|4
|5
|21
|16
|5
|4º
|Uruguai
|24
|16
|6
|6
|4
|19
|12
|7
|5º
|Paraguai
|24
|16
|6
|6
|4
|13
|10
|3
|6º
|Colômbia
|22
|16
|5
|7
|4
|19
|15
|4
|7º
|Venezuela
|18
|16
|4
|6
|6
|15
|19
|-4
|8º
|Bolívia
|17
|16
|5
|2
|9
|16
|32
|-16
|9º
|Peru
|12
|16
|2
|6
|8
|6
|17
|-11
|10º
|Chile
|10
|16
|2
|4
|10
|9
|24
|-15