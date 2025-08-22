fechar
Selecao brasileira | Notícia

Brasil x Chile: Ingressos, convocação e data do jogo da Seleção Brasileira no Maracanã

Partida é válida pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026; Brasil já está classificado e joga para "cumprir tabela" e realizar testes

Por Victor Peixoto Publicado em 22/08/2025 às 16:14 | Atualizado em 22/08/2025 às 16:41
Brasil x Chile, pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026
Brasil x Chile, pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 - Victor Peixoto / Blog do Torcedor

Seleção Brasileira está de volta! No próximo dia 4 de setembro, uma quinta-feira, o Brasil enfrenta o Chile pela 17ª, e penúltima, rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

A partida está marcada para às 21h30, horário de Brasília, e terá como palco o Maracanã, no Rio de Janeiro.

Ingressos de Brasil x Chile

Os ingressos começarão a ser vendidos na próxima segunda-feira (25) exclusivamente através do site da Bilheteria Digital.

Para realizar as compras dos ingressos, os torcedores terão que, primeiro, realizar o cadastro da biometria facial no site oficial da CBF.

Os valores ainda não foram divulgados, no entanto, em novembro de 2023, o Brasil enfrentou a Argentina, também no Maracanã, pela 6ª rodada das Eliminatórias.

À época, os ingressos que foram comercializado pela Eleven Tickets, custaram:

  • Categoria 3 - R$ 100 meia / R$ 200 inteira
  • Categoria 2 - R$ 200 meia / R$ 400 inteira
  • Categoria 1 - R$ 300 meia / R$ 600 inteira

Convocação para os jogos contra Chile e Bolívia

A lista com os 23 nomes convocados por Carlo Ancelotti será divulgada também na próxima segunda-feira (25), às 15h30, horário de Brasília, em coletiva realizada na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

O evento terá transmissão ao vivo e grátis da CBF TV, no YouTube.

Transmissão ao vivo de Brasil x Chile

A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na tv aberta, do Sportv, na tv fechada e do Globoplay, no streaming.

O jogo também marcará a estreia da geTV, novo canal da Globo no YouTube. Recém-contratados, Jorge Iggor Bruno Formiga devem comandar a transmissão que deve contar também com Mariana Spinelli.

Classificação das Eliminatórias

Pos Clube Pts PJ VIT E DER GM GC SG  
ARArgentina 35 16 11 2 3 28 9 19
ECEquador 25 16 7 7 2 13 5 8  
BRBrasil 25 16 7 4 5 21 16 5  
UYUruguai 24 16 6 6 4 19 12 7
PYParaguai 24 16 6 6 4 13 10 3  
COColômbia 22 16 5 7 4 19 15 4  
VEVenezuela 18 16 4 6 6 15 19 -4  
BOBolívia 17 16 5 2 9 16 32 -16  
PEPeru 12 16 2 6 8 6 17 -11
10º CLChile 10 16 2 4 10 9 24 -15  

