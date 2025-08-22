Brasil x Chile: Ingressos, convocação e data do jogo da Seleção Brasileira no Maracanã
Partida é válida pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026; Brasil já está classificado e joga para "cumprir tabela" e realizar testes
A Seleção Brasileira está de volta! No próximo dia 4 de setembro, uma quinta-feira, o Brasil enfrenta o Chile pela 17ª, e penúltima, rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.
A partida está marcada para às 21h30, horário de Brasília, e terá como palco o Maracanã, no Rio de Janeiro.
Ingressos de Brasil x Chile
Os ingressos começarão a ser vendidos na próxima segunda-feira (25) exclusivamente através do site da Bilheteria Digital.
Para realizar as compras dos ingressos, os torcedores terão que, primeiro, realizar o cadastro da biometria facial no site oficial da CBF.
Os valores ainda não foram divulgados, no entanto, em novembro de 2023, o Brasil enfrentou a Argentina, também no Maracanã, pela 6ª rodada das Eliminatórias.
À época, os ingressos que foram comercializado pela Eleven Tickets, custaram:
- Categoria 3 - R$ 100 meia / R$ 200 inteira
- Categoria 2 - R$ 200 meia / R$ 400 inteira
- Categoria 1 - R$ 300 meia / R$ 600 inteira
Convocação para os jogos contra Chile e Bolívia
A lista com os 23 nomes convocados por Carlo Ancelotti será divulgada também na próxima segunda-feira (25), às 15h30, horário de Brasília, em coletiva realizada na sede da CBF, no Rio de Janeiro.
O evento terá transmissão ao vivo e grátis da CBF TV, no YouTube.
Transmissão ao vivo de Brasil x Chile
A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na tv aberta, do Sportv, na tv fechada e do Globoplay, no streaming.
O jogo também marcará a estreia da geTV, novo canal da Globo no YouTube. Recém-contratados, Jorge Iggor e Bruno Formiga devem comandar a transmissão que deve contar também com Mariana Spinelli.
Classificação das Eliminatórias
|Pos
|Clube
|Pts
|PJ
|VIT
|E
|DER
|GM
|GC
|SG
|1º
|Argentina
|35
|16
|11
|2
|3
|28
|9
|19
|2º
|Equador
|25
|16
|7
|7
|2
|13
|5
|8
|3º
|Brasil
|25
|16
|7
|4
|5
|21
|16
|5
|4º
|Uruguai
|24
|16
|6
|6
|4
|19
|12
|7
|5º
|Paraguai
|24
|16
|6
|6
|4
|13
|10
|3
|6º
|Colômbia
|22
|16
|5
|7
|4
|19
|15
|4
|7º
|Venezuela
|18
|16
|4
|6
|6
|15
|19
|-4
|8º
|Bolívia
|17
|16
|5
|2
|9
|16
|32
|-16
|9º
|Peru
|12
|16
|2
|6
|8
|6
|17
|-11
|10º
|Chile
|10
|16
|2
|4
|10
|9
|24
|-15