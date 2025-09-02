fechar
Colômbia x Bolívia: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Colômbia busca encerrar jejum e garantir vaga, enquanto a Bolívia sonha com classificação inédita apesar do saldo negativo e da pressão.

Por João Victor Tavares Publicado em 02/09/2025 às 12:40
James Rodríguez, meia da Colômbia, olhando para a direita
James Rodríguez, meia da Colômbia, olhando para a direita - Reprodução/Instagram

Colômbia e Bolívia se enfrentam nesta quinta-feira (04), às 20h30 (horário de Brasília), em duelo decisivo pelas Eliminatórias, com vaga na Copa do Mundo de 2026 em jogo.

A partida será realizada no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla (COL).

Como chegam as equipes?

Colômbia

A Colômbia entra em campo pressionada, mas muito próxima da vaga para a Copa do Mundo de 2026. Sexta colocada com 22 pontos, precisa apenas de um empate para praticamente se garantir no torneio.

No entanto, vive um momento de instabilidade: não vence há seis jogos nas Eliminatórias (três derrotas e três empates), com a última vitória em outubro de 2024, contra o Chile.

Jogando em casa, vê o duelo como a oportunidade de encerrar a má fase e recuperar confiança.

Bolívia

A Bolívia, oitava colocada com 17 pontos, tem missão quase impossível. Só pode chegar a 23 pontos e depende não apenas de vitórias contra Colômbia e Brasil, mas também de reverter um saldo de gols muito negativo (-16).

Venceu o Chile na última Data FIFA, quebrando uma sequência de seis jogos sem triunfos, mas ainda soma apenas uma vitória nos últimos sete confrontos. Aposta no fator surpresa para manter vivo o sonho da classificação inédita, apesar das dificuldades.

Onde assistir ao vivo?

O confronto entre Colômbia e Bolívia contará com transmissão ao vivo do canal fechado da SporTV.

Ficha de jogo

  • Data e horário: Quinta-feira (04/09) – 20h30 (horário de Brasília)
  • Local:Estádio Metropolitano Roberto Melendez – Barranquilla (COL)
  • Motivo: Eliminatórias CONMEBOL para a Copa do Mundo - 17ª rodada
  • Onde assistir: SporTV

Prováveis Escalações

Colômbia

Kevin Mier, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Deiver Machado, Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Richard Ríos, James Rodríguez, Luis Díaz, Jaminton Campaz. Técnico: Nestor Lorenzo

Bolívia

Carlos Lampe, Diego Medina, Diego Arroyo, Efrain Morales, Roberto Fernández, Robson Tomé, Gabriel Villamíl, Ervin Vaca, Miguel Terceros, Carmelo Algarañaz, Lucas Chávez. Técnico: Oscar Villegas

Histórico de Confrontos Diretos

  • Colômbia: 16 vitórias
  • Empates: 10
  • Bolívia: 7 vitórias
  • Gols marcados: Colômbia 51 x 31 Bolívia

