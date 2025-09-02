Colômbia x Bolívia: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Colômbia busca encerrar jejum e garantir vaga, enquanto a Bolívia sonha com classificação inédita apesar do saldo negativo e da pressão.
Colômbia e Bolívia se enfrentam nesta quinta-feira (04), às 20h30 (horário de Brasília), em duelo decisivo pelas Eliminatórias, com vaga na Copa do Mundo de 2026 em jogo.
A partida será realizada no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla (COL).
Como chegam as equipes?
Colômbia
A Colômbia entra em campo pressionada, mas muito próxima da vaga para a Copa do Mundo de 2026. Sexta colocada com 22 pontos, precisa apenas de um empate para praticamente se garantir no torneio.
No entanto, vive um momento de instabilidade: não vence há seis jogos nas Eliminatórias (três derrotas e três empates), com a última vitória em outubro de 2024, contra o Chile.
Jogando em casa, vê o duelo como a oportunidade de encerrar a má fase e recuperar confiança.
Bolívia
A Bolívia, oitava colocada com 17 pontos, tem missão quase impossível. Só pode chegar a 23 pontos e depende não apenas de vitórias contra Colômbia e Brasil, mas também de reverter um saldo de gols muito negativo (-16).
Venceu o Chile na última Data FIFA, quebrando uma sequência de seis jogos sem triunfos, mas ainda soma apenas uma vitória nos últimos sete confrontos. Aposta no fator surpresa para manter vivo o sonho da classificação inédita, apesar das dificuldades.
Onde assistir ao vivo?
O confronto entre Colômbia e Bolívia contará com transmissão ao vivo do canal fechado da SporTV.
Ficha de jogo
- Data e horário: Quinta-feira (04/09) – 20h30 (horário de Brasília)
- Local:Estádio Metropolitano Roberto Melendez – Barranquilla (COL)
- Motivo: Eliminatórias CONMEBOL para a Copa do Mundo - 17ª rodada
- Onde assistir: SporTV
Prováveis Escalações
Colômbia
Kevin Mier, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Deiver Machado, Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Richard Ríos, James Rodríguez, Luis Díaz, Jaminton Campaz. Técnico: Nestor Lorenzo
Bolívia
Carlos Lampe, Diego Medina, Diego Arroyo, Efrain Morales, Roberto Fernández, Robson Tomé, Gabriel Villamíl, Ervin Vaca, Miguel Terceros, Carmelo Algarañaz, Lucas Chávez. Técnico: Oscar Villegas
Histórico de Confrontos Diretos
- Colômbia: 16 vitórias
- Empates: 10
- Bolívia: 7 vitórias
- Gols marcados: Colômbia 51 x 31 Bolívia